Η ΕΚΟ παρουσιάζει το πρώτο ΕΚΟ Flagship πρατήριο στην Κηφισιά

Η ΕΚΟ, κορυφαία εταιρεία στον κλάδο της κίνησης, παρουσιάζει στην Κηφισιά το EKO Flagship – ένα πρατήριο νέας γενιάς που συνδυάζει καύσιμα υψηλής ποιότητας, υπηρεσίες αιχμής και premium εμπειρία εξυπηρέτησης που ξεπερνά τον παραδοσιακό ανεφοδιασμό.

Με ανανεωμένο σχεδιασμό και φιλικό «look & feel» το νέο πρατήριο, που εδρεύει επί της Λεωφόρου Κηφισίας 264 , προσφέρει:

- Καύσιμα εγγυημένης ποιότητας (EKO Racing 100, ΕΚΟ Premium 98, Diesel Avio) και εναλλακτικά καύσιμα (αέριο, υγραέριο) για κάθε τύπο οχήματος - αυτοκινήτου, μοτοσυκλέτας ή σκάφους.

- Το δίκτυο EKO Charge&Go, το ταχύτερα αναπτυσσόμενο δίκτυο ηλεκτροφόρτισης στην Ελλάδα, με ταχυφορτιστές συνολικής ισχύος 790 kWh – τη μεγαλύτερη στην ευρύτερη περιοχή.

- Αναβαθμισμένο Car Wash με δυνατότητα εξυπηρέτησης έως 60 οχημάτων την ώρα και προϊόντα πλυσίματος πιστοποιημένα από τον Γερμανικό σύλλογο αυτοκινητιστών VDA. Το σύστημα ανακυκλώνει έως και το 85% του νερού που χρησιμοποιείται, ενώ μειώνει τα λύματα κατά 80%. Η χρήση βιοδιασπώμενων απορρυπαντικών περιορίζει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, διασφαλίζοντας παράλληλα κορυφαίο αποτέλεσμα καθαρισμού.

- Υπηρεσίες για την καθημερινότητα:

Coffee Island: επιλογές dine-in ή drive-through για καφέ και σνακ υψηλής ποιότητας.

Premium Convenience Store: εκλεκτά προϊόντα, ποτά και σνακ για τον δρόμο.

Box Now lockers: εύκολη παραλαβή δεμάτων, με άνετο parking.

Dog Wash: ειδικά διαμορφωμένος χώρος όπου οι ιδιοκτήτες μπορούν να περιποιηθούν τον τετράποδο φίλο τους εύκολα και γρήγορα, με εξοπλισμό μιας χρήσης, ήπια σαμπουάν και στεγνωτήρες προσαρμοσμένους για ζώα, σε ασφαλές και άνετο περιβάλλον.

Η εμπειρία ολοκληρώνεται με λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά, όπως δωρεάν ηλεκτρικά ποδήλατα για μια βόλτα στην Κηφισιά κατά τη διάρκεια φόρτισης ή πλυσίματος του οχήματος.

Με τη νέα του φιλοσοφία, το ΕΚΟ Flagship επαναπροσδιορίζει την έννοια του πρατηρίου: από ένα απλό σημείο ανεφοδιασμού, μετατρέπεται σε έναν σύγχρονο κόμβο εξυπηρέτησης που καλύπτει πολλαπλές καθημερινές ανάγκες των οδηγών.

Η ΕΚΟ, μέλος της HELLENiQ ENERGY, σχεδιάζει την επέκταση του δικτύου Flagship πρατηρίων σε όλη την Ελλάδα, ενσωματώνοντας καινοτομία, βιωσιμότητα και ευελιξία, με στόχο να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του σύγχρονου οδηγού και να επαναπροσδιορίσει την έννοια της εξυπηρέτησης στον τομέα της κίνησης (mobility).