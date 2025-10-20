«Έπεσε» η Amazon Web Services για χιλιάδες χρήστες

Χιλιάδες εφαρμογές έχουν επηρεαστεί καθώς η υπηρεσία υποστηρίζει πολλούς ιστότοπους.

Προβλήματα αντιμετωπίζει η υπηρεσία cloud της Amazon, Amazon Web Services,με εκτεταμένο αντίκτυπο στη λειτουργία του διαδικτύου καθώς υποστηρίζει χιλιάδες δημοφιλείς ιστοτόπους και εφαρμογές συπεριλαμβανομένων των Snapchat και Robinhood.

Σύμφωνα με ενημέρωση της εταιρείας, υπάρχουν «αυξημένα ποσοστά σφαλμάτων και καθυστερήσεις για πολλές υπηρεσίες AWS στην περιοχή US-EAST-1. Οι μηχανικοί έχουν αναλάβει αμέσως δράση και εργάζονται ενεργά τόσο για την αντιμετώπιση του προβλήματος όσο και για την πλήρη κατανόηση της βασικής αιτίας».

Οι Amazon.com, PrimeVideo και Alexa αντιμετωπίζουν όλες προβλήματα, σύμφωνα με το Downdetector, όπως και το Venmo της Paypal.

Η start-up Τεχνητής Νοημοσύνη Perplexity και το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμών Coinbase απέδωσαν τις διακοπές στην AWS.

«H Perplexity δεν λειτουργεί αυτή τη στιγμή. Η ριζική αιτία είναι ένα θέμα της AWS. Εργαζόμαστε για την επίλυσή του», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Perplexity Αραβίντ Σρινίβας σε ανάρτηση στο X.