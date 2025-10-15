Παραιτήθηκε Αμερικανός διευθυντής της Danaos

O κ. Χαράλαμπος Παμπούκης διορίστηκε στην Επιτροπή Ελέγχου του ΔΣ για να αντικαταστήσει τον κ. Ρέπκο, με άμεση ισχύ από τη Δευτέρα.

Παρελθόν από το διοικητικό συμβούλιο της Danaos Corporation αποτελεί ο Γούιλιαμ Ρέπκο, όπως ανακοίνωσε η ιδιοκτήτρια εταιρεία πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων. Η ναυτιλιακή -συμφερόντων του Dr. Ιωάννη Κούστα και εισηγμένη στη Νέα Υόρκη- επεσήμανε πως η αποχώρηση του κ. Ρέπκο - ενός εκ των μακροχρόνιων Αμερικανών διευθυντών της- δεν οφείλεται σε καμία διαμάχη ή διαφωνία με την εταιρεία ή το διοικητικό της συμβούλιο σχετικά με τις λειτουργίες, τις πολιτικές ή τις πρακτικές.

Μετά την παραίτηση, το ΔΣ της Danaos συνεχίζει να διατηρεί την πλειοψηφία των ανεξάρτητων διευθυντών. Η εταιρεία που σήμερα αποτιμάται σε 1,54 δισ. δολάρια, διατήρησε ισχυρό guidance με περιθώριο μικτού κέρδους 70%, ενώ ο κ. Χαράλαμπος Παμπούκης διορίστηκε στην Επιτροπή Ελέγχου του ΔΣ για να αντικαταστήσει τον κ. Ρέπκο, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Η Danaos Corporation είναι μια σημαντική ιδιοκτήτρια μεγάλων πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων με τρέχοντα στόλο 74 πλοίων συνολικής χωρητικότητας 471.477 TEU και 18 πλοία υπό κατασκευή που θα προσθέσουν 148.564 TEU. Η εταιρεία επεκτάθηκε πρόσφατα και στον τομέα του ξηρού φορτίου χύδην με 10 πλοία capesize συνολικής χωρητικότητας 1.760.861 DWT.

Η Danaos Corporation ανακοίνωσε προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή (EPS) 6,36 δολαρίων για το β' τρίμηνο του 2025, χαμηλότερα από τις προβλέψεις των αναλυτών για 6,66 δολάρια. Ωστόσο, η εταιρεία ξεπέρασε τις εκτιμήσεις των traders για τα έσοδα, με 262,15 εκατ. δολάρια σε σύγκριση με τα 247,26 εκατ. δολάρια που αναμένονταν. Επιπλέον, η Danaos πρόσθεσε 304 εκατ. δολάρια στο ανεκτέλεστό της ενώ συνεχίζει τον στρατηγικό οικονομικό σχεδιασμό της και τις προσπάθειες επιχειρησιακής επέκτασης.