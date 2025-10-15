Μεταρρυθμίσεις, κράτος δικαίου και σεβασμό των δημοκρατικών αρχών, ζήτησε από το Βελιγράδι η Λάιεν

Ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς διαβεβαίωσε την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ότι παραμένει προσηλωμένος στην ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας. Η κ. Φον ντερ Λάιεν πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στο Βελιγράδι, τέταρτο σταθμό της περιοδείας της σε χώρες των Δυτικών Βαλκανίων.

«Για τη Σερβία, η ένταξη στην ΕΕ αποτελεί στρατηγική επιλογή και προτεραιότητα της εξωτερικής πολιτικής. Και αυτό δεν θα αλλάξει» δήλωσε στην κοινή συνέντευξη Τύπου ο Αλ. Βούτσιτς.

Ο πρόεδρος της Σερβίας απέφυγε να αναφερθεί στην στάση της χώρας του να μην επιβάλει κυρώσεις στην Ρωσία αποκλίνοντας έτσι από την πολιτική των Βρυξελλών. Αναφέρθηκε ωστόσο στο θέμα η κ. φον ντερ Λάιεν η οποία, αφού διαπίστωσε ότι μόνο σε ποσοστό 61% η Σερβία εναρμόνισε της εξωτερική της πολιτική με την πολιτική της Ένωσης, επισήμανε ότι πρέπει να γίνουν ενέργειες για πλήρη εναρμόνιση.

Η πρόεδρος της ΕΕ ξεκίνησε την συνέντευξη Τύπου με έμμεση αναφορά στις αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις που ξεκίνησαν τον Νοέμβριο του 2024, μετά τον θάνατο 16 ανθρώπων από την κατάρρευση του τσιμεντένιου γείσου στο σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ.

«Ζούμε σε έναν κατακερματισμένο κόσμο όπου διευρύνεται το χάσμα μεταξύ δημοκρατίας και απολυταρχισμού. Γνωρίζετε πολύ καλά ποια είναι η θέση της ΕΕ, η θέση μας είναι υπέρ της ελευθερίας, όχι της καταστολής, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος του συνέρχεσθαι, ειρηνικά» διεμήνυσε η κ. Φον ντερ Λάιεν. Κάλεσε την σερβική πολιτική ηγεσία να κάνει συγκεκριμένα βήματα ώστε «να επιτευχθεί πρόοδος στους τομείς του κράτους δικαίου, των ηλεκτρονικών Μέσων ενημέρωσης και της εκλογικής νομοθεσίας».

Ο Αλεξάνταρ Βούτιστς υποστήριξε ότι οι σερβικές αρχές με μεγάλη ανοχή αντιμετωπίζουν τους διαδηλωτές. «Είμαι υπερήφανος για την δημοκρατική επιλογή και την συμπεριφορά των σερβικών αρχών στην αντιμετώπιση των διαμαρτυριών. Σε μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες συνέβαινε, όταν υπήρξαν διαμαρτυρίες, να υπάρχουν έως και 27 θάνατοι. Ευτυχώς, κανείς δεν έχει σκοτωθεί στη Σερβία εδώ και 11 μήνες», δήλωσε ο Βούτσιτς.

Ο πρόεδρος της Σερβίας, απαντώντας σε δημοσιογραφική ερώτηση για τη λειτουργία στρατοπέδου εκπαίδευσης φιλορώσων Μολδαβών και Ρουμάνων ταραχοποιών, που ανακαλύφθηκε στην δυτική Σερβία, δήλωσε ότι δεν μπορεί να επιβεβαιώσει εμπλοκή του ρωσικού κράτους. Ανέφερε ότι οι υπηρεσίες ασφαλείας της Σερβίας συνέλαβαν δύο Σέρβους που συμμετείχαν στην οργάνωση του στρατοπέδου ενώ επιβεβαίωσε την πληροφορία για την παρουσία τριών Ρώσων εκπαιδευτών.

Κατά την συνάντηση της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν με τον Αλεξάνταρ Βούτσιτς συζητήθηκαν και οικονομικά θέματα με έμφαση την συνεργασία στον τομέα της ενέργειας. Η Σερβία αντιμετωπίζει προβλήματα εξαιτίας των αμερικανικών κυρώσεων κατά της σερβικής πετρελαϊκής βιομηχανίας- NIS. Ο Βούτσιτς δήλωσε ότι αναζητούνται τρόποι διαφοροποίησης των πηγών προμήθειας ορυκτών καυσίμων ενώ συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με τους Ρώσους για την αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Οι ΗΠΑ επέβαλαν κυρώσεις στην NIS διότι το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών ανήκει στην Gazprom Njeft, εταιρία που θεωρείται ότι χρηματοδοτεί την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Η Σερβία έλαβε καθεστώς υποψήφιας προς ένταξη στην ΕΕ χώρας το 2012.

Από τα συνολικά 35 κεφάλαια διαπραγμάτευσης, έχει ανοίξει 22 και έχει κλείσει προσωρινά μόνο τα δύο. Τελευταία φορά που άνοιξε για διαπραγμάτευση κάποιο κεφάλαιο ήταν τον Δεκέμβριο του 2021. Η πρόεδρος της ΕΕ Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μετά το Βελιγράδι θα επισκεφτεί τα Σκόπια.

