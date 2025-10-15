Ο Σύρος πρόεδρος θα ζητήσει παράδοση του Άσαντ από τη Ρωσία

Ο Σύρος πρόεδρος συνοδεύεται στην επίσκεψή του στη Ρωσία κυρίως από τον υπουργό Εξωτερικών της κυβέρνησής του και στρατιωτικούς και οικονομικούς αξιωματούχους.

Ο Σύρος πρόεδρος Άχμεντ αλ Σαρά είπε σήμερα στον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν ότι η Συρία θα σεβαστεί όλες τις προηγούμενες συμφωνίες, κατά την πρώτη του επίσκεψη στη Μόσχα από τότε που αντάρτες με επικεφαλής τον ίδιο ανέτρεψαν τον σύμμαχο της Μόσχας, τον πρόεδρο Μπασάρ αλ Άσαντ, τον περασμένο χρόνο.

Από την πλευρά του ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε έτοιμος για επαφές μέσω των υπουργείων Εξωτερικών των δύο χωρών και για ισχυρότερους δεσμούς με την Δαμασκό, ενώ συνεχάρη τον αλ Σαρά για το γεγονός ότι νωρίτερα αυτό τον μήνα διενεργήθηκαν βουλευτικές εκλογές.

Επιπλέον, αξιωματούχος της συριακής κυβέρνησης δηλωσε νωρίτερα στο AFP ότι ο αλ Σαρά θα ζητήσει από τη Μόσχα να παραδώσει στη χώρα του τον ανατραπέντα ηγέτη της Μπασάρ αλ Άσαντ. Ο Άσαντ θεωρείται ότι έχει διαφύγει στη Ρωσία, μία εκ των βασικών συμμάχων του μετά την ανατροπή του τον Δεκέμβριο του 2024.

«Ο πρόεδρος Σαρά θα ζητήσει από τον Ρώσο πρόεδρο να παραδώσει όλους αυτούς που διέπραξαν εγκλήματα πολέμου και βρίσκονται στη Ρωσία, πρωτίστως τον Μπασάρ αλ Άσαντ», δήλωσε Σύρος αξιωματούχος.

