Τέλος εποχής: Σταματάνε τα μουσικά κανάλια του MTV σε όλη την Ευρώπη

Εκατομμύρια νέοι μεγάλωσαν με μουσικά βίντεο, εβδομαδιαία μουσικά charts και παρουσιαστές που έθεταν τον ρυθμό της ποπ κουλτούρας. Σήμερα, το MTV αντιμετωπίζει μια νέα πραγματικότητα όπου πλατφόρμες όπως το YouTube, το Spotify και το TikTok έχουν αντικαταστήσει τον ρόλο της τηλεόρασης στη διανομή μουσικής.

Μετά από 44 χρόνια συνεχούς μετάδοσης, ο διάσημος τηλεοπτικός σταθμός MTV κλείνει ένα ιστορικό κεφάλαιο στην ευρωπαϊκή τηλεόραση.

Η Paramount Global ανακοίνωσε ότι θα σταματήσει να μεταδίδει τα μουσικά κανάλια του MTV στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, συμπεριλαμβανομένων των MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV και MTV Live.

Σημείο αλλαγής των εποχών... Και μία επιχειρηματική απόφαση που ανακοινώνει τον θάνατο της μαγείας της ανακάλυψης νέας μουσικής που σημάδεψε γενιές και γενιές και αναθεωρεί άρδην το πως καταναλώνουμε μουσική στην ψηφιακή εποχή.

Πηγές από την Paramount επιβεβαιώνουν ότι το κλείσιμο σχετίζεται με την παγκόσμια αναδιάρθρωση της εταιρείας και τη μετατόπιση της εστίασης προς το ψηφιακό περιεχόμενο και την υπηρεσία streaming Paramount+, η οποία αναμένεται να γίνει το κύριο κανάλι για μουσικά προγράμματα και ψυχαγωγία νέων.

Οι ειδικοί των μέσων ενημέρωσης περιγράφουν την απόφαση ως ένα αναπόφευκτο βήμα.

Το παραδοσιακό κοινό έχει συρρικνωθεί σημαντικά, ενώ το κόστος συντήρησης δεκάδων τηλεοπτικών καναλιών έχει γίνει δυσβάσταχτο.

Η απόφαση έρχεται εν μέσω επιθετικών μέτρων μείωσης κόστους από την Paramount Global, μετά την συγχώνευση με την Skydance Media φέτος.

Σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες, το κύριο κανάλι MTV HD μπορεί να παραμείνει ενεργό για περιορισμένο χρονικό διάστημα, ωστόσο το μουσικό δίκτυο που κάποτε ένωνε μια ολόκληρη γενιά δεν θα υπάρχει πλέον με τη μορφή που ήταν κάποτε γνωστό.

Για τους παλιούς θαυμαστές του MTV, αυτό το κλείσιμο δεν είναι απλώς ένα... τεχνικό θέμα, αλλά είναι το τέλος μιας εποχής που άλλαξε τον τρόπο που ο κόσμος παρακολουθούσε και άκουγε μουσική.

Το κλείσιμο θα βάλει τέλος σε μια κληρονομιά της ποπ κουλτούρας που ξεκίνησε στις ΗΠΑ το 1981. Το πρώτο βίντεο που προβλήθηκε στο MTV ήταν το "Video Killed The Radio Star" των The Buggles. Τότε θεωρήθηκε μεγάλη ειρωνεία, πλέον άκρως προφητικό.

Από εκεί και πέρα, ακολούθησαν εμβληματικές στιγμές της ποπ κουλτούρας: η πρεμιέρα του βίντεο του Michael Jackson για το "Thriller" τον Δεκέμβριο του 1983, ο David Bowie να υπερασπίζεται τους μαύρους καλλιτέχνες στο MTV News, το πρωτοποριακό ριάλιτι σόου The Real World στις αρχές της δεκαετίας του '90, οι Nirvana φέρνουν το grunge στο mainstream με τη συνεχή μετάδοση του μουσικού βίντεο "Smells Like Teen Spirit"...

Μετά τα πρώτα χρόνια του MTV στις ΗΠΑ, το κανάλι άρχισε να προβάλλεται στην Ευρώπη το 1987. Εκπομπές όπως το MTV Unplugged έγιναν θεσμοί, με τα κανάλια στο απόγειό τους να λανσάρουν μουσικές καριέρες, να επιτρέπουν στις τάσεις της μόδας να διασχίζουν τα σύνορα και να καθορίζουν την κουλτούρα των νέων.

Μετά το 2010, τα μουσικά κανάλια ξεπεράστηκαν με την άνοδο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και του on-demand streaming να αναλαμβάνουν την κυριαρχία.

Το brand του MTV θα συνεχίσει να υπάρχει μέσω ψηφιακών πλατφορμών και εκδηλώσεων-σήμανσης όπως τα VMA και τα EMA. Ωστόσο, την τελευταία ημέρα του 2025, η μουσική τηλεόραση, όπως την γνώριζαν γενιές, δεν θα υπάρχει πια.