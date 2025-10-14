ΟΤΕ: Παραγράφεται το μέρισμα χρήσης 2019

O ΟTE ενημερώνει το επενδυτικό κοινό και τους μετόχους του ότι στις 31/12/2025 εκπνέει η πενταετής προθεσμία για την είσπραξη του μερίσματος που αφορά στην εταιρική χρήση 2019.

O ΟTE ενημερώνει το επενδυτικό κοινό και τους μετόχους του ότι στις 31/12/2025 εκπνέει η πενταετής προθεσμία για την είσπραξη του μερίσματος που αφορά στην εταιρική χρήση 2019. Μετά την παρέλευση της ως άνω ημερομηνίας, το συνολικό ποσό των ανείσπρακτων από τους δικαιούχους μετόχους μερισμάτων θα παραγραφεί υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Οι μέτοχοι που δεν έχουν εισπράξει το μέρισμα της εταιρικής χρήσης 2019 μπορούν να το κάνουν μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς μέχρι τις 31/12/2025, με την επίδειξη του πιστοποιητικού ταυτοπροσωπίας τους (Δελτίο Ταυτότητας, Διαβατήριο). Η είσπραξη μπορεί επίσης να γίνει, για λογαριασμό των μετόχων, από νομίμως εξουσιοδοτημένα προς τούτο πρόσωπα, με την επίδειξη εξουσιοδότησης και του πιστοποιητικού ταυτοπροσωπίας του εξουσιοδοτούμενου σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Μετά την παρέλευση της ως άνω ημερομηνίας, οι μέτοχοι δεν θα δικαιούνται να λάβουν τα ανείσπρακτα μερίσματα.