Γιαννόπουλος (Enterprise Greece): Βασικός πυλώνας ανάπτυξης η άνοδος των εξαγωγών τροφίμων

Η Ελλάδα ανέδειξε τη δυναμική της στη μεγαλύτερη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών, ANUGA 2025. Αυτό υπογραμμίζει σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωση η Enterprise Greece η οποία διοργάνωσε το Εθνικό Περίπτερο στην κορυφαία διεθνή έκθεση τροφίμων και ποτών ANUGA 2025.

Το Eθνικό Περίπτερο, όπως αναφέρεται στην ανάρτηση, εγκαινίασαν ο γενικός γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων, Αντώνης Φιλιππής και ο διευθύνων σύμβουλος της Enterprise Greece, Δρ. Μαρίνος Γιαννόπουλος.

Με 140 ελληνικές επιχειρήσεις, η συμμετοχή της Ελλάδας ήταν η 6η μεγαλύτερη ανάμεσα σε περισσότερες από 200 χώρες, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική και το κύρος των ελληνικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές.

Οι Έλληνες εκθέτες πραγματοποίησαν πάνω από 20.000 Β2Β συναντήσεις με διεθνείς αγοραστές, ανοίγοντας τον δρόμο για νέες εμπορικές συνεργασίες, που θα ενισχύσουν ακόμη περισσότερο τις ελληνικές εξαγωγές.

Στο πλαίσιο της Εθνικής συμμετοχής, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση δικτύωσης, στην οποία απηύθυναν χαιρετισμό ο κ. Φιλιππής και ο Δρ. Γιαννόπουλος, ο οποίος τόνισε ότι «Η άνοδος των εξαγωγών τροφίμων κατά 57% τα τελευταία 5 χρόνια τα καθιστά βασικό πυλώνα ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας».

Τα ελληνικά προϊόντα πρωταγωνίστησαν για την ποιότητα, την αυθεντικότητα και τη μοναδική τους ταυτότητα, κερδίζοντας το ενδιαφέρον χιλιάδων επισκεπτών και ηγετών του κλάδου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ