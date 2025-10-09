Orsted: 2.000 απολύσεις έως το 2027

To «ψαλίδι» στην δανική επιχείρηση που διαχειρίζεται αιολικά πάρκα έρχεται εν μέσω συντονισμένων προσπαθειών του Λευκού Οίκου για τη μείωση της παραγωγής ΑΠΕ στις ΗΠΑ.

Στη μείωση του εργατικού της δυναμικού κατά 25% προς το τέλος του 2027, σε μια προσπάθεια να γίνει πιο ανταγωνιστική και να επικεντρώσει τις προσπάθειές της στην Ευρώπη προχωρά η Orsted. To «ψαλίδι» στην δανική επιχείρηση που διαχειρίζεται αιολικά πάρκα έρχεται εν μέσω συντονισμένων προσπαθειών του Λευκού Οίκου για τη μείωση της παραγωγής ΑΠΕ στις ΗΠΑ.

«Σήμερα, ενημερώσαμε τους εργαζομένους μας ότι από τώρα και μέχρι το τέλος του 2027, θα αποχαιρετήσουμε πολλούς εξειδικευμένους και πολύτιμους συναδέλφους που έχουν συμβάλει σημαντικά στην Orsted», τόνισε ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, Ράσμους Έρμποου σε ανακοίνωσή του την Πέμπτη. Η Orsted απασχολεί σήμερα περίπου 8.000 άτομα παγκοσμίως και θα μειώσει τον αριθμό των εργαζομένων της κατά 500 πριν από το τέλος του τρέχοντος έτους, με αποκορύφωμα συνολικά 2.000 μειώσεις.

«Αυτή είναι μια απαραίτητη συνέπεια της απόφασής μας να εστιάσουμε την επιχείρησή μας και να ολοκληρώσουμε το μεγάλο χαρτοφυλάκιο κατασκευών μας τα επόμενα χρόνια - γι' αυτό και θα χρειαστούμε λιγότερους εργαζομένους. Ταυτόχρονα, θέλουμε να δημιουργήσουμε έναν πιο αποτελεσματικό και ευέλικτο οργανισμό και μια πιο ανταγωνιστική Οrsted, έτοιμη να υποβάλει προσφορές για νέα υπεράκτια αιολικά έργα που αυξάνουν την αξία τους» πρόσθεσε.

Η ετήσια εξοικονόμηση από τη μείωση κόστους για την Orsted αναμένεται να ανέλθει σε 311 εκατ. δολάρια από το 2028. Τον Σεπτέμβριο, η Orsted υποβάθμισε τις προβλέψεις της για ολόκληρο το έτος, επικαλούμενη χαμηλότερες από τις κανονικές ταχύτητες αιολικής ενέργειας στην ανοικτή θάλασσα σε όλο το υπεράκτιο χαρτοφυλάκιό της ενώ θα μειώσει τον αριθμό των εργαζομένων μέσω οικειοθελών αποχωρήσεων, περικοπών θέσεων εργασίας και απολύσεων.