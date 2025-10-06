Η Vitex αλλάζει το τοπίο στην Οικοδομή με τον «Χρωμόπυργο»

Νέα υπερσύγχρονη μονάδα παραγωγής κονιαμάτων.

Η νέα εποχή για τα δομικά χημικά έχει ξεκινήσει με τη λειτουργία του «Χρωμόπυργου», του νέου εργοστασίου παραγωγής κονιαμάτων της Vitex, της κορυφαίας ελληνικής βιομηχανίας χρωμάτων και δομικών χημικών.

Το νέο υπερσύγχρονο εργοστάσιο βρίσκεται στην Αγία Παρασκευή Ασπροπύργου και αποτελεί επένδυση ύψους 8,5 εκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για το πλέον σύγχρονο εργοστάσιο παραγωγής ξηρών δομικών χημικών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, που ταυτόχρονα αναδεικνύεται σε νέο τοπόσημο για την περιοχή χάρη στον εντυπωσιακό «Χρωμόπυργο» των 32 μέτρων, με τα 11 πολύχρωμα σιλό που δεσπόζουν στον ορίζοντα.

Η νέα εγκατάσταση, συνολικής επιφάνειας 1.800 τ.μ. και τεσσάρων ορόφων, έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για την παραγωγή ξηρών δομικών χημικών. Ενσωματώνει προηγμένα, πλήρως αυτοματοποιημένα συστήματα, ενώ η αποθήκευση των πρώτων υλών πραγματοποιείται με απόλυτη ασφάλεια και έλεγχο στα σιλό χύδην υλικών.

Το εργοστάσιο διαθέτει δύο γραμμές παραγωγής κονιαμάτων τελευταίας τεχνολογίας, εξοπλισμένες με γεμιστικές και συσκευαστικές μηχανές κορυφαίων ευρωπαϊκών προδιαγραφών, καθώς και μια υπερσύγχρονη παλετοποιητική μονάδα ικανή να διαχειρίζεται έως και 1.000 σακιά ανά ώρα.

Με την ολοκλήρωση της επένδυσης, η Vitex αυτονομείται παραγωγικά στον τομέα της εξωτερικής θερμομόνωσης και στοχεύει να διευρύνει τη γκάμα της με νέα δομικά προϊόντα, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις στον σύγχρονο κατασκευαστικό κλάδο.

Ο «Χρωμόπυργος» του Ασπροπύργου δεν είναι μόνο ένα εργοστάσιο αιχμής, αλλά και ένα νέο βιομηχανικό ορόσημο που συνδυάζει καινοτομία, βιώσιμη ανάπτυξη και αισθητική υπεροχή, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική της Vitex να επενδύει διαρκώς σε τεχνολογίες αιχμής και νέες κατηγορίες προϊόντων.