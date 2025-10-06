Έσπασαν το «φράγμα» των 200 εκατ. ευρώ οι πωλήσεις της Αμβροσιάδης

Τι έδειξαν οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για το 2024.

Το «φράγμα» των 200 εκατ. ευρώ έσπασαν το 2024 οι πωλήσεις της εταιρείας Αμβροσιάδης Κοτόπουλα Ολύμπου ΑΒΕΕ από την Πιερία, που αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παραγωγούς κοτόπουλου στην Ελλάδα. Για το 2025, δε, ο πήχης της ανάπτυξης ανεβαίνει ακόμη πιο ψηλά.

Όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που καταχωρήθηκαν στο ΓΕΜΗ πριν από μερικά 24ωρα, το 2024 ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 201,33 εκατ. ευρώ από 179,27 εκατ. ευρώ στη χρήση 2023, καταγράφοντας αύξηση κατά 12% περίπου.

Ταυτόχρονα, το αποτέλεσμα μετά φόρων της χρήσης 2024 υπερδιπλασιάστηκε και ανήλθε σε κέρδος 15,20 εκατ. ευρώ έναντι κέρδους 6,84 εκατ. ευρώ στην αμέσως προηγούμενη χρήση.

«Η πορεία των εργασιών της εταιρείας από τη λήξη της προηγούμενης χρήσεως μέχρι και σήμερα βαίνει ικανοποιητική», τονίζεται χαρακτηριστικά στην οικονομική έκθεση της εταιρείας.

Ευρύ δίκτυο διανομής και εγκαταστάσεις

Η εταιρεία Αμβροσιάδης Κοτόπουλα Ολύμπου ΑΒΕΕ διαθέτει οκτώ υποκαταστήματα στη Λάρισα, στην Αθήνα, στις Σέρρες, στην Κομοτηνή, στην Πάτρα, στην Άρτα, στην Τρίπολη και στο Ηράκλειο.

Οι κτηριακές της εγκαταστάσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται: γραφεία, πτηνοτροφεία, πτηνοσφαγεία, εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού ανέρχονται σε αξία στο ποσό των 20.030.223,24 ευρώ.

Μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος

Η εταιρεία είναι πτηνοτροφική επιχείρηση με σφαγείο και μονάδα καύσης υποπροϊόντων και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος.

Λειτουργεί Βιολογικός Καθαρισμός των υδάτων που προέρχονται από την παραγωγική διαδικασία.

Έχει υπογραφεί σύμβαση με αδειοδοτημένη εταιρεία για την επεξεργασία των παραγόμενων υποπροϊόντων σφαγής (αίμα, πούπουλα, έντερα, κόκαλα κλπ).

Έχει υπογραφεί σύμβαση με εταιρεία εκτροφής γουνοφόρων ζώων για την παραλαβή των υποπροϊόντων σφαγής (έντερα, πέτσες κλπ).

Διαθέτει δύο καυστήρες για την αποτέφρωση ψόφιων πτηνών

Στο χώρο του σφαγείου υπάρχουν κάδοι ανακύκλωσης με συνεργαζόμενη εταιρεία.

Η λειτουργία του σφαγείου γίνεται με τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ οι ανάγκες του σφαγείου σε νερό για την παραγωγική διαδικασία καλύπτονται από ιδιόκτητη γεώτρηση.

Στη χρήση 2024 η εταιρεία απασχόλησε 696 άτομα προσωπικό (έμμισθο 268 και εργατοτεχνικό προσωπικό 428) έναντι 636 ατόμων στη χρήση 2023 (έμμισθο προσωπικό 226 και εργατοτεχνικό προσωπικό 410).

Η αγορά κοτόπουλου στην Ελλάδα

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αξία της αγοράς κοτόπουλου στην Ελλάδα εκτιμάται σήμερα στα 1,3 δισ. ευρώ, ενώ σε όγκο παραγωγής, πρώτος σε μερίδια αγοράς έρχεται ο Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων «Πίνδος», με 32-33% και ακολουθούν οι εταιρείες Νιτσιάκος και Αμβροσιάδης με μερίδια 29% και 21% αντίστοιχα.

Να σημειωθεί εδώ ότι η κατανάλωση κοτόπουλου έχει πάρει την ανιούσα τα τελευταία χρόνια τόσο πανευρωπαϊκά, όσο και στην Ελλάδα.