Την ανάπτυξη αρκετών real estate projects, κατά βάση οικιστικών – παραθεριστικών, αλλά και μικτών χρήσεων, προωθεί ή σχεδιάζει η θυγατρική του ομίλου AVAX, ΑΒΑΞ Development. Τα ακίνητα και τα assets σε Αττική, Κρήτη, Αστυπάλαια, Κουφονήσι κ.α.. Τι «παίζει» στη Ρουμανία. Τα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας.

Την ανάπτυξη αρκετών real estate projects, κατά βάση οικιστικών – παραθεριστικών, αλλά και μικτών χρήσεων, προωθεί ή σχεδιάζει ο όμιλος ΑΒΑΞ και ειδικότερα μέσω της θυγατρικής στον τομέα ανάπτυξης ακινήτων, ΑΒΑΞ Development.

Όπως και πρόσφατα αναφέραμε, βάσει σχετικής εταιρικής παρουσίασης ο όμιλος ΑΒΑΞ έχει εξασφαλισμένο pipeline 10 οικιστικών έργων, με 175 διαμερίσματα μικτής επιφάνειας (GSA) 15.000 τ.μ. και μικτής αξίας (GAV) 72 εκατ. ευρώ. Ανάμεσα σε αυτά, τα projects H2 Residences (Ellnikon), Olealand (Χανιά), Petra Salis (Χανιά), Panorama Village (Χανιά), Blue Echoes (Αστυπάλαια), Aplotis (Κουφονήσι) κ.α..

Σε ό,τι αφορά τον όμιλο ακινήτων, για το 2025 αναμένεται περαιτέρω βελτίωση στις οικονομικές επιδόσεις, με αιχμή την συνέχιση και επέκταση της ανάπτυξης των ιδιόκτητων ακινήτων της εταιρείας κυρίως σε τουριστικούς προορισμούς, όπως Κρήτη και Δωδεκάνησα, οι οποίοι παραμένουν στο επίκεντρο του διεθνούς επενδυτικού ενδιαφέροντος.

Οι νέες επενδύσεις

Όπως αναφέρεται στην ετήσια οικονομική έκθεση (2024) της θυγατρικής ΑΒΑΞ Development, το προηγούμενο χρονικό διάστημα, σε εκτέλεση του από 07.06.2024 συμβολαιογραφικού προσυμφώνου, προέβη στην αγορά οικοπέδου το οποίο βρίσκεται εντός των ορίων του οικισμού Χώρα Αστυπάλαιας (περιοχή «Α’ Πούντα») της Δημοτικής Ενότητας Αστυπάλαιας του Δήμου Αστυπάλαιας της Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, επιφανείας 1.000,36 τ.μ.. Στις νέες επενδύσεις του 2024 συμπεριλαμβάνονται η αγορά δύο οικοπέδων τα οποία βρίσκονται στην θέση «Βόλακας», εντός του Τομέα ΙΙΙ της εγκεκριμένης Πολεοδομικής Μελέτης Καλυβών της Τοπικής Κοινότητας Καλυβών της Δημοτικής Ενότητας Αρμένων του Δήμου Αποκορώνου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης. Συγκεκριμένα, πρόκειται για Οικόπεδο το οποίο βρίσκεται εντός του υπ’ αριθμόν είκοσι τέσσερα (24) Οικοδομικού Τετραγώνου της εγκεκριμένης πολεοδομικής μελέτης Καλυβών, επιφανείας 400 τ.μ. και για οικόπεδο το οποίο προήλθε από την φυσική συνένωση τριών όμορων και συνεχόμενων οικοπέδων, το οποίο βρίσκεται εντός του υπ’ αριθμόν είκοσι τρία (23) Οικοδομικού Τετραγώνου της εγκεκριμένης πολεοδομικής μελέτης Καλυβών, επιφανείας 5.159 τ.μ.. επίσης, η εταιρεία προχώρησε στην αγορά οικοπέδου, το οποίο βρίσκεται εντός των ορίων του οικισμού Ανάληψης (περιοχή «Παραλία») της Δημοτικής Ενότητας Αστυπάλαιας του Δήμου Αστυπάλαιας της Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, 1.316 τ.μ..

Τα εν εξελίξει έργα και τα επόμενα projects

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται για τη δραστηριότητα της εταιρείας την παρούσα χρονική στιγμή, σε εξέλιξη είναι τα ακόλουθα έργα:

Οικιστική ανάπτυξη στο Μάλεμε του Νομού Χανίων (Ιδιοκτήτης Avax Development). Ανάπτυξη 16 κατοικιών σε οικόπεδο 2.483 τ.μ. Το έργο βρίσκεται υπό κατασκευή ενώ οι πωλήσεις βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο.

Οικιστική ανάπτυξη στον Οικιστική ανάπτυξη στον Κίσσαμο του Νομού Χανίων (Ιδιοκτήτης Avax Development). Ανάπτυξη 14 κατοικιών σε οικόπεδο 1.166 τ.μ. Το έργο βρίσκεται υπό κατασκευή και έχει ξεκινήσει η προώθηση των κατοικιών.

Ανάπτυξη έργου μεικτών χρήσεων στο Νέο Φάληρο του Δήμου Πειραιά (συμμετοχή Αvax Development 16%). Σε εξέλιξη βρίσκεται ο επανασχεδιασμός του έργου βάσει του οποίου θα προωθηθεί η αναθεώρηση της ισχύουσας οικοδομικής άδειας που προβλέπει την ανέγερση γραφείων επιφάνειας 57.450 τ.μ..

Οικιστική ανάπτυξη στο άνω Κουφονήσι (Ιδιοκτήτης Avax Development). Ανάπτυξη παραθεριστικών κατοικιών σε οικόπεδο 7.350 τ.μ. Σε εξέλιξη βρίσκεται ο σχεδιασμός του έργου.

Οικιστική ανάπτυξη στις Καλύβες του Νομού Χανίων (Ιδιοκτήτης Avax Development). Ανάπτυξη παραθεριστικών κατοικιών σε οικόπεδο 5.559 τ.μ. Σε εξέλιξη βρίσκεται ο σχεδιασμός του έργου.

Οικιστική ανάπτυξη στην Αστυπάλαια (Ιδιοκτήτης Avax Development): Ανάπτυξη παραθεριστικών κατοικιών σε οικόπεδο 1.316 τ.μ. Σε εξέλιξη βρίσκεται ο σχεδιασμός του έργου.

Οικιστική ανάπτυξη στην Αστυπάλαια (Ιδιοκτήτης Avax Development): Ανάπτυξη παραθεριστικών κατοικιών σε οικόπεδο 1.000 τ.μ. Σε εξέλιξη βρίσκεται ο σχεδιασμός του έργου.

Μακροπρόθεσμα προγραμματίζονται τα εξής:

Οικιστική ανάπτυξη στον Κίσσαμο του Νομού Χανίων (ιδιοκτήτης Avax Development). Σχεδιασμός ανάπτυξης συγκροτήματος παραθεριστικών κατοικιών σε οικόπεδο 3.585 τ.μ.

Ανάπτυξη έργου μεικτών χρήσεων στο κέντρο του Βουκουρεστίου, Ρουμανία σε οικόπεδο 778 τ.μ..

Αξιοποίηση έκτασης 101 στρεμμάτων επί της εθνικής οδού Βουκουρεστίου – Πιτέστι, με δυνατότητα δόμησης έως 150.000 τ.μ. χώρων εμπορικής χρήσεως και αποθήκευσης.

Εκμετάλλευση έκτασης γης 50 στρεμμάτων περίπου σε οικιστική περιοχή σε προάστιο του Βουκουρεστίου στη Ρουμανία.

Εκμετάλλευση ακινήτου 1.300 στρεμμάτων στην Βαρσοβία της Πολωνίας με ποσοστό συμμετοχής για την Εταιρεία 25%. Η έκταση γης βρίσκεται στα περίχωρα της Βαρσοβίας με πολλαπλές δυνατότητες ανάπτυξης.

Να αναφέρουμε ότι η εταιρεία διατηρεί υποκατάστημα στην Ρουμανία με την επωνυμία «AVAX DEVELOPMENT SINGLE MEMBER S.A. ATHENS GREECE ROMANIA BRANCH», με έδρα το Βουκουρέστι.

Στον τομέα της παροχής υπηρεσιών, η Avax Development παρέχει ήδη και θα ξεκινήσει άμεσα την παροχή των υπηρεσιών της στα εξής έργα: διαχείριση ακινήτων (property management) σε κτιριακό συγκρότημα γραφείων επιφάνειας ανωδομής 7.000 τμ επί της οδού Φραγκοκκλησιάς 9 στο Μαρούσι και διαχείριση ανάπτυξης (development management) στο έργο μεικτών χρήσεων που συμμετέχει ως μέτοχος η εταιρεία στο Νέο Φάληρο.

Τα ακίνητα του ομίλου

Όπως, λοιπόν, προκύπτει, τα ακίνητα που κατέχει ο Όμιλος και η Εταιρεία την 31.12.2024 αφορούν τα εξής:

Οικόπεδο που βρίσκεται στην κτηματική περιφέρεια Μάλεμε, του ομώνυμου Δημοτικού Διαμερίσματος, Δήμου Πλατανιά Νομού Χανίων, επιφανείας 2.482,81 τ.μ., ιδιοκτησίας της Εταιρείας. Στο εν λόγω οικόπεδο ανεγείρεται συγκρότημα 16 παραθεριστικών κατοικιών με τμήμα υπογείου και κολυμβητική δεξαμενή (Olealand Residences), εκ των οποίων εντός του 2024 μεταβιβάσθηκαν 8 κατοικίες με τις αντίστοιχες αποθήκες υπογείου, και το ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου που απομένει στην Εταιρεία και αντιστοιχεί στις υπόλοιπες οριζόντιες ιδιοκτησίες, ανέρχεται σε 546/1000. Οικόπεδο που βρίσκεται στην κτηματική περιφέρεια Καστελλίου του ομώνυμου Δημοτικού Διαμερίσματος, Δήμου Κισσάμου Νομού Χανίων, επιφανείας 1.166,02 τ.μ., ιδιοκτησίας της Εταιρείας. Στο εν λόγω οικόπεδο ανεγείρεται συγκρότημα 14 παραθεριστικών κατοικιών με τμήμα υπογείου και κολυμβητική δεξαμενή (Petra Salis Residences). Οικόπεδο που ευρίσκεται στην κτηματική περιφέρεια του Δημοτικού Διαμερίσματος Κισσάμου, Δήμου Αρμενίων Νομού Χανίων, επιφανείας 3.584,98 τ.μ., ιδιοκτησίας της Εταιρείας. Οικόπεδο το οποίο βρίσκεται στην κτηματική περιφέρεια Καλύβες του ομώνυμου Δημοτικού Διαμερίσματος του Δήμου Αρμένων Νομού Χανίων, στη θέση με την ειδικότερη ονομασία «Βόλακας», επιφανείας 400 τ.μ. (Ο.Τ. 24), το οποίο η Εταιρεία απόκτησε εντός του 2024. Οικόπεδο το οποίο προήλθε από την φυσική συνένωση τριών όμορων και συνεχόμενων οικοπέδων, το οποίο βρίσκεται στην κτηματική περιφέρεια Καλύβες του ομώνυμου Δημοτικού Διαμερίσματος του Δήμου Αρμένων Νομού Χανίων, στη θέση με την ειδικότερη ονομασία «Βόλακας», επιφανείας 5.159 τ.μ. (Ο.Τ.23), το οποίο η εταιρεία απέκτησε εντός της χρήσης 2024 με σκοπό την μελλοντική ανάπτυξη παραθεριστικών κατοικιών. Οικόπεδο το οποίο βρίσκεται εντός των ορίων του οικισμού Ανάληψης (περιοχή «Παραλία») της Δημοτικής Ενότητας Αστυπάλαιας του Δήμου Αστυπάλαιας της Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, 1.316 τ.μ., ιδιοκτησίας της Εταιρείας. Οικόπεδο που βρίσκεται στην κτηματική περιφέρεια Άνω Κουφονήσι Κυκλάδων, επιφανείας 7.350 τ.μ., το οποίο η Εταιρεία απόκτησε εντός της χρήσης 2024 με σκοπό την μελλοντική ανάπτυξη παραθεριστικών κατοικιών. Οικόπεδο σε προάστιο του Βουκουρεστίου στη Ρουμανία (T48/2, Clinceni Commune, Ilfov County), επιφάνειας 52.803 τ.μ., ιδιοκτησίας της θυγατρικής εταιρείας FAETHON DEVELOPMENT SRL. Οικόπεδο επί της εθνικής οδού Βουκουρεστίου – Πιτέστι στη Ρουμανία (Bolintin Deal Village, Sola 22, Parcel 56, Giurgiu County), επιφανείας 101.025 τ.μ., ιδιοκτησίας της θυγατρικής εταιρείας BUPRA DEVELOPMENT SRL. Οικόπεδο στο κέντρο του Βουκουρεστίου στη Ρουμανία (66 - 68 Splaiul Unirii Blv. and 1 Intre Garle St., District 4, Bucharest, Romania), επιφανείας 778,5 τ.μ., ιδιοκτησίας της θυγατρικής εταιρείας CONCURENT REAL INVESTMENT SRL.

Τα μεγέθη

Ο Όμιλος εταιρειών AVAX DEVELOPMENT, την διαχειριστική χρήση 2024 συνέχισε τη δραστηριότητά του στους τομείς αφενός της ανάπτυξης ακινήτων στον οικιστικό, εμπορικό και τουριστικό τομέα και αφετέρου της διαχείρισης ακινήτων και παροχής υπηρεσιών σχετικών με την ακίνητη περιουσία όπως διοίκηση έργων και μελετών βιωσιμότητας. Τα έσοδα του Ομίλου προέρχονται κυρίως από τις δραστηριότητές του στην Ελλάδα και συγκεκριμένα από την πώληση ιδιόκτητων κατοικιών καθώς και την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης και ανάπτυξης ακίνητης περιουσίας. Τα αποτελέσματα χρήσης του Ομίλου και της Εταιρείας παρατίθενται ως ακολούθως : Κύκλος εργασιών: Ο κύκλος εργασιών για τον Όμιλο ανήλθε σε € 3.956.061 (2023: € 3.124.904). Το κόστος πωληθέντων ανήλθε σε € 2.850.697 (2023: € 2.530.043)

Τα αποτελέσματα προ φόρων της χρήσης 2024 διαμορφώθηκαν για τον Όμιλο σε ζημιές ύψους € 842.553, έναντι ζημιών της προηγούμενης χρήσης € 946.436. Το καθαρό αποτέλεσμα μετά από φόρους ανήλθε για τον Όμιλο σε ζημία ύψους € 814.023, έναντι των αντίστοιχων ζημιών του προηγούμενου έτους € 980.702. Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία ανέρχονται για τον Όμιλο σε € 6.600 (2023: € 7.592). Σε επίπεδο Ομίλου η αξία των ακινήτων επένδυσης διαμορφώθηκε σε € 4.693.860 (2023: 4.456.260). Οι συμμετοχές σε επιχειρήσεις ανέρχονται για τον Όμιλο σε € 5.918.593.

Οι Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις σε επίπεδο Ομίλου ανέρχονται σε ποσό € 2.642.140 (2023: € 9.144.999), εκ των οποίων οι Δανειακές υποχρεώσεις είναι ποσού € 2.000.000 (2023: € 8.627.085). Οι Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις σε επίπεδο Ομίλου ανέρχονται σε ποσό € 9.606.849 (2023: € 2.342.745) εκ των οποίων ποσό € 3.178.077 αφορά υποχρεώσεις προς Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις και ποσό € 6.262.360 αφορά Τραπεζικό δανεισμό (2023: € 0). Το σύνολο των ίδιων κεφαλαίων στις 31/12/2024 ανέρχεται σε € 6.631.791 (2023: € 4.812.814), η Καθαρή Αξία Ενεργητικού σε 18,872 εκατ. από 16,291 εκατ. και ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης ανήλθαν σε 770.522 ευρώ.