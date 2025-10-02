Επιχειρήσεις | Ελλάδα

Αττικές Εκδόσεις: Καταβολή καθαρού μερίσματος 0,0095 ευρώ ανά μετοχή στις 15/10

Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί, την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025 από την πληρώτρια τράπεζα «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε».

Τη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2024 καθαρού πληρωτέου μερίσματος 0,0095 ευρώ ανά μετοχή αποφάσισε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Αττικές Εκδόσεις.

Δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος βάσει του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων (record date) είναι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι της Εταιρείας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ) κατά την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025, ενώ η ημερομηνία αποκοπής (cut-off date) είναι η Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2025 πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

