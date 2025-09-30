Στη Νέα Σμύρνη το πρώτο αυτόνομο Smartshop στην Ελλάδα δια χειρός Motor Oil - Το πλάνο ανάπτυξης

Πώς λειτουργεί το πρώτο αυτόνομο κατάστημα στην Ελλάδα. Αγορές με τρία βήματα.

Ένα νέο κεφάλαιο στο convenience retail εγκαινιάζει η Core Innovations, εταιρεία του ομίλου Motor Oil, παρουσιάζοντας στην ελληνική αγορά το πρώτο αυτόνομο κατάστημα Smartshop.

Το κατάστημα βρίσκεται στη Λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου 150 στη Νέα Σμύρνη και μπορεί να λειτουργήσει 24/7 χωρίς την ανάγκη φυσικής παρουσίας προσωπικού. Για την ώρα, δε, καθώς βρίσκεται σε πιλοτική εφαρμογή το νέο μοντέλο, το κατάστημα λειτουργεί με προσωπικό έως τις 11 το βράδυ και αυτόνομα από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.

«Πρόκειται για το πρώτο phygital κατάστημα στην Ελλάδα. Η τεχνολογία του αύριο είναι εδώ σήμερα», δήλωσε στους εκπροσώπους του Τύπου ο Γενικός Διευθυντής της Core Innovations, κ. Ελευθέριος Γιαννακουδάκης. «Στην Core Innovations, δεν καινοτομούμε για την τεχνολογία. Καινοτομούμε για τον άνθρωπο. Το Smartshop είναι η πρότασή μας στην ανάγκη του σύγχρονου πολίτη για ένα νέο πρότυπο αγοραστικής εμπειρίας, όπου η τεχνολογία υπηρετεί την ευκολία και η καινοτομία γίνεται καθημερινότητα. Με αυτό το βήμα, δεν ακολουθούμε τις εξελίξεις, τις διαμορφώνουμε και τις οδηγούμε», πρόσθεσε.

Πώς λειτουργεί το αυτόνομο κατάστημα

Με την αξιοποίηση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης, αισθητήρων και computer vision, το Smartshop φέρνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα το διεθνές μοντέλο του phygital εμπορίου, συνδέοντας απρόσκοπτα τον φυσικό και τον ψηφιακό κόσμο, για μια γρήγορη, ασφαλή και απόλυτα προσωποποιημένη αγοραστική εμπειρία.

Ειδικότερα, τις βραδινές ώρες λειτουργεί χωρίς ταμίες, ουρές ή καθυστερήσεις, απλά με τη χρήση πιστωτικής κάρτας και σε τρία απλά βήματα: Σάρωση κάρτας, συμπλήρωση email και υλοποίηση αγορών. Μάλιστα, ο καταναλωτής μπορεί να αγοράσει αυτόνομα ό,τι θέλει μέσα από ένα ευρύ κωδικολόγιο έως 2.800 κωδικών.

«Ο χρόνος συνεχίζει και συμπιέζεται για όλους μας. Με το αυτόνομο κατάστημα, ο πελάτης δεν έχει ωράριο και δεν χρειάζεται ωράριο», σημείωσε επίσης ο κ. Γιαννακουδάκης, ξεκαθαρίζοντας πως κανένα προσωπικό δεδομένο των πελατών δεν κρατείται από το κατάστημα.

Το πλάνο ανάπτυξης

Η Core Innovations ποντάρει στην περαιτέρω ισχυροποίηση της παρουσίας της στη λιανική, «χτίζοντας» σημαντική θέση το τελευταίο διάστημα. Ήταν στις αρχές του 2025 όταν η Core Innovations ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της απόκτησης της αλυσίδας καταστημάτων Twenty 4 Shopen. Με την ολοκλήρωση του deal, υπό τη «σκέπη» της Motor Oil πέρασαν πάνω από 100 σημεία λιανικής πώλησης, καθώς η αλυσίδα Twenty 4 Shopen διατηρούσε ένα δίκτυο περί των 25 καταστημάτων, ενώ την ίδια ώρα ο ενεργειακός όμιλος αναπτύσσει περισσότερα από 80 σημεία πώλησης που φέρουν το σήμα του Smartshop. Η πλειοψηφία εξ αυτών φιλοξενούνται στα πρατήρια με το σήμα Shell που ανήκουν επίσης στον όμιλο Motor Oil.

«Το κατάστημα της Νέας Σμύρνης λειτουργεί πιλοτικά ως αυτόνομο. Στόχος μας είναι το επόμενο διάστημα όλα τα καταστήματα να μπορούν να λειτουργήσουν αυτόνομα. Θα προηγηθούν εκείνα που προέκυψαν από τις εξαγορές (σ.σ. τα 25 της Twenty 4 Shopen)», εξήγησε ο κ. Γιαννακουδάκης.

Όπως αποκάλυψε μάλιστα, η εταιρεία βρίσκεται σε συζητήσεις και με franchisees, καθώς υπάρχει ενδιαφέρον για λειτουργία καταστημάτων μέσω του μοντέλου της δικαιόχρησης (franchise).

Οι φιλόδοξοι στόχοι της Core Innovations

Η Core Innovations αποτελεί πυλώνα της στρατηγικής διαφοροποίησης του ομίλου Motor Oil, ο οποίος επενδύει σε νέες τεχνολογίες, βιώσιμες λύσεις και καινοτομία στον τομέα της λιανικής. Το όραμα της είναι να εξελιχθεί σε ηγέτιδα δύναμη στον σχεδιασμό και την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων ευκολίας, τεχνολογίας και καθημερινής εξυπηρέτησης, αναδιαμορφώνοντας τον τρόπο που οι άνθρωποι ζουν, μετακινούνται, εργάζονται και καταναλώνουν.

Μέσω της αξιοποίησης καινοτόμων τεχνολογιών, της συνεχούς εξέλιξης υπηρεσιών και της σύνδεσης φυσικού και ψηφιακού κόσμου, η εταιρεία δημιουργεί ένα δυναμικό οικοσύστημα που καλύπτει ένα ευρύ φάσμα αναγκών, από λιανικό εμπόριο και εστίαση, μέχρι φροντίδα αυτοκινήτου, υγεία, e-commerce και B2B λύσεις.

Το οικοσύστημα retail της εταιρείας περιλαμβάνει:

•Smartshop: Δίκτυο καταστημάτων ευκολίας με προϊόντα καθημερινής ανάγκης και καινοτόμες αγοραστικές εμπειρίες.

•Taresso Artisan Coffee Roasters: Coffee business με υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την εμπειρία του καφέ.

Όπως έχει ήδη γράψει το insider.gr, η απόκτηση της Taresso Artisan Coffee Roasters, μιας από τις κορυφαίες εταιρείες υψηλής ποιότητας καφέ στην Ελλάδα, από θυγατρική της Core Innovations, ανακοινώθηκε στις αρχές του 2025. Με την εν λόγω εξαγορά, η Core Innovations πετυχαίνει καθετοποίηση του coffee business και ενισχύει την τεχνογνωσία της στο σύνολο της αλυσίδας αξίας του καφέ, παραμένοντας πιστή στο όραμά της να κατακτήσει ηγετικά μερίδια στον χώρο του λιανικού εμπορίου.

•Plinto Mobility Centers: Αυτόνομα self-service πλυντήρια, φορτιστές, lockers και υπηρεσίες φροντίδας οχημάτων.

•allSmart.gr: Το πρώτο loyalty marketplace της Ελλάδας, που συνδυάζει ηλεκτρονικό εμπόριο και προγράμματα επιβράβευσης.

•ePharmacy | Cipharma: Προϊόντα και υπηρεσίες υγείας με φυσικά και ψηφιακά φαρμακεία.

•B2B Υπηρεσίες & Logistics: Διανομή, εμπορία και υποστήριξη προϊόντων σε όλη την επικράτεια.