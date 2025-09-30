Τα real estate σχέδια της Intracom, το project Voria και η πλαζ Βούλας

Τα σχέδια του ομίλου για τα Κουφονήσια, τη Μύκονο και τα άλλα projects. Το συγκρότημα με καζίνο στο Μαρούσι και η επένδυση στην β’ πλαζ Βούλας. Οι συμμετοχές της Intradevelopment και ο Κέκροψ.

Μπορεί το mega deal γύρω από την Ευρώπη Ασφαλιστική να «έκλειψε την παράσταση» για τον όμιλο Intracom του αειθαλούς μεγαλοεπιχειρηματία Σωκράτη Κόκκαλη, ενώ η προ ημερών συναλλαγή – πώληση του μεριδίου 5% στην AKTOR, με τίμημα πάνω από 74 εκατ. ευρώ να αποτέλεσε το «κερασάκι στην τούρτα», και μάλιστα με… γεύση πολλών εκατ. ευρώ κερδών, ωστόσο, το ενδιαφέρον του ομίλου Intracom για την δραστηριοποίηση στον τομέα του real estate παραμένει αμείωτο, καθώς κατέχει ήδη ένα σημαντικό χαρτοφυλάκιο ακινήτων με σημαντικές δυνατότητες αξιοποίησης, όπως ήδη έχουμε αναφέρει τόσο προ ολίγων μηνών, όσο και σχετικά πρόσφατα.

Ειδικότερα, η εταιρεία KOUFONISIA HOTEL & RESORT είναι ιδιοκτήτης μίας ξενοδοχειακής μονάδας 56 δωματίων στο Κουφονήσι και οικοπέδων εντός οικισμού όπου και θα προχωρήσει σε ανάπτυξη ενός νέου επενδυτικού σχεδίου σε real estate και τουρισμό. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει την επέκταση του υφιστάμενου ξενοδοχείου, την αγορά παραλιακού οικοπέδου όπου θα κατασκευασθεί νέα ξενοδοχειακή μονάδα, καθώς και την αγορά νέων οικοπέδων για την κατασκευή βιλών προς πώληση.

Επί της ουσίας, δρομολογεί επενδύσεις για την ανάπτυξη Ξενοδοχειακής Μονάδας 5* δυναμικότητας 100 δωματίων και 12 Κατοικιών προς πώληση. Για την Ξενοδοχειακή επένδυση έχει δρομολογηθεί η χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Η εταιρεία BANNER ESTATE IKE έχει στην ιδιοκτησία της εκτάσεις στο νησί της Μυκόνου στην περιοχή της Άνω Μεράς. Στην παρούσα φάση ολοκληρώνεται ο σχεδιασμός Ξενοδοχειακής Μονάδας 3* δυναμικότητας 125 δωματίων. Με την ολοκλήρωση του σχεδιασμού της επένδυσης η εταιρεία στοχεύει στην λήψη χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης. Η ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS έχει ολοκληρώσει την εκπόνηση των μελετών για τη μετατροπή του ακινήτου που βρίσκεται επί της οδού Σακελλαρίου & Τεώ, στον Ταύρο, σε κτήριο μικτής χρήσης, το οποίο θα περιλαμβάνει εμπορικά καταστήματα και γραφειακούς χώρους. Η οικοδομική άδεια έχει ήδη εκδοθεί και η έναρξη των εργασιών προγραμματίζεται για το τέλος του 2025.

Και προφανώς, υπάρχει π.χ. η συμμετοχή στην Κέκροψ (μετά την πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου, η εταιρεία αναγνωρίστηκε ιδιοκτήτρια 13 στρεμμάτων εντός σχεδίου), το ποσοστό πέριξ του 14% στην έκταση που έχει αναλάβει να ωριμάσει στο Λαύριο η Dimand και στην οποία έχει πλειοψηφικό ποσοστό η Τράπεζα Πειραιώς (έχει εκδοθεί Προεδρικό Διάταγμα, έχουν καθοριστεί χρήσεις γης στην περιοχή) κ.α..Η δε INTRADEVELOPMENT, εταιρεία του Ομίλου που δραστηριοποιείται στο χώρο της ανάπτυξης ακινήτων και κατέχει τη συμμετοχή του Ομίλου στην ΚΕΚΡΟΨ, βρίσκεται σε φάση σχεδιασμού των επόμενων εγχειρημάτων της και των συνεργειών που μπορούν να δημιουργηθούν στον Όμιλο.

Υπενθυμίζεται ότι στις 16/5/2025 η INTRACOM HOLDINGS, ανακοίνωσε την ίδρυση της “INTRACOM REAL ESTATE INVESTMENT LTD” με έδρα τη Λευκωσία της Κύπρου, με ιδρυτές - μετόχους της νέας εταιρείας α)κατά ποσοστό 50%, η εδρεύουσα στην Κύπρο «INTRACOM OPERATIONS LIMITED», θυγατρική εταιρεία κατά ποσοστό 100% της «INTRACOM HOLDINGS INTERNATIONAL LIMITED», η οποία είναι 100% θυγατρική της INTRACOM HOLDINGS, και β) κατά ποσοστό 50%, η επίσης εδρεύουσα στη Κύπρο «GREEN HYDEPARK INVESTMENT LIMITED», εταιρεία ελεγχόμενη κατά ποσοστό 100% από τον κ. Γ. Μουνδρέα. Η “INTRACOM REAL ESTATE INVESTMENT LTD” θα επενδύσει στον τομέα του Real Estate.

Το project Voria και η πλαζ Βούλας

Σε ό,τι αφορά στον τομέα των επενδύσεων, η INTRACOM VENTURES συνέχισε την υλοποίηση των project που έχει σε εξέλιξη.

Σημαντικό project για την INTRACOM VENTURES η συμμετοχή της μέσω της SELENE ENTERPRISES στον Όμιλο της Regency. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει το Project VORIA που βρίσκεται πλέον σε τροχιά υλοποίησης και αφορά μία επένδυση 300 εκατ. για τη δημιουργία ενός υπερσύγχρονου συγκροτήματος πολλαπλών χρήσεων και πλήθους υποδομών. Η επένδυση αναπτύσσεται στο Μαρούσι και αναμένεται να φέρει νέα πνοή στα Βόρεια Προάστια της Αθήνας, τοποθετώντας τα στο επίκεντρο του επιχειρηματικού και τουριστικού ενδιαφέροντος, συνδυάζοντας ξενοδοχεία, καζίνο και πολλαπλές άλλες χρήσεις.

Σημαντικό επίσης έργο σε εξέλιξη για την Εταιρία είναι η συμμετοχή στο έργο ανάπλασης της Β Πλαζ Βούλας μέσω της Athens Beach Club, στην οποία κατέχει συμμετοχή 33% μαζί με την TEMES και την Litti Enterprises. H ATHENS BEACH CLUB, υλοποιεί επένδυση άνω των 15 εκατ. με στόχο την αποκατάσταση της παραλίας και την αναβάθμισή της με ήπιο τρόπο διατηρώντας τον οικιστικό χαρακτήρα της περιοχής. Η Aκτή αναμένεται να είναι έτοιμη το 2026. Το έργο περιλαμβάνει υψηλού επιπέδου αθλητικές εγκαταστάσεις, εμπειρίες ψυχαγωγίας, ευεξίας και εστίασης.

Οι αποδόσεις των επενδύσεων της εταιρίας αναμένονται εντός τριετίας.