Βακάκης: Η συνετή στρατηγική της Jumbo, το «Japan style» και οι βολές κατά των κινεζικών πλατφορμών

Όλα όσα είπε ο επικεφαλής του ομίλου Jumbo, Απόστολος Βακάκης, στο πλαίσιο της τηλεδιάσκεψης με αναλυτές και επενδυτές.

Πιστός στη στρατηγική που ακολουθεί εδώ και χρόνια -και η οποία δεν είναι άλλη από την συνετή πολιτική που επιλέγεται έναντι μιας πιο επιθετικής προσέγγισης- παραμένει ο όμιλος Jumbo.

«Σε ταραχώδεις περιόδους όπως αυτές που διανύουμε, η αισιοδοξία μπορεί να είναι μια θανατηφόρα ασθένεια. Ενώ ο πεσιμισμός είναι μια πολύ πιο συνετή προσέγγιση», δήλωσε χθες ο επικεφαλής του ομίλου, Απόστολος Βακάκης, στο πλαίσιο της τηλεδιάσκεψης με αναλυτές και επενδυτές που ακολούθησε τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων πρώτου εξαμήνου, επιβεβαιώνοντας πως συνεχίζει να επιλέγει την απαισιοδοξία ως στάση ζωής.

«Η σταθερότητα είναι πιο σημαντική από την ταχύτητα», πρόσθεσε μάλιστα, υποστηρίζοντας ότι προτεραιότητα είναι να χτιστούν υγιή θεμέλια για τα επόμενα χρόνια, ακόμα κι αν αυτό σημαίνει πιο αργούς ρυθμούς ανάπτυξης.

«Προσεκτική πλοήγηση μέσα στην αβεβαιότητα» και «Japan style»

Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης ο κ. Βακάκης εξέφρασε πολλές φορές τον προβληματισμό του για τον γεωπολιτικό κίνδυνο, τις ανατιμήσεις και το φορολογικό καθεστώς που ισχύει στις χώρες όπου δραστηριοποιείται ο όμιλος.

Ο ίδιος έκανε λόγο για την ανάγκη «προσεκτικής πλοήγησης» σε ένα περιβάλλον γεμάτο αβεβαιότητες. «Θέλουμε να λειτουργούμε αυτή την εταιρεία σαν αεροπλάνο και όχι σαν πύραυλο. Και αυτό δεν θα αλλάξει όσο εγώ διευθύνω την εταιρεία», σημείωσε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «Έχουμε εμπνευστεί από ιαπωνικές εταιρείες που επέζησαν και των δύο παγκοσμίων πολέμων πολύ, πολύ εύκολα και μελετώντας τις, ανακαλύψαμε ότι ήταν πλούσιες σε μετρητά».

Οι επενδύσεις και το guidance για το 2025

Σύμφωνα με τον κ. Βακάκη, ο όμιλος Jumbo προχωρά σε μια μεγάλη επένδυση, ύψους 60 εκατ. ευρώ, που αφορά σε δύο κέντρα διανομής. Η επένδυση εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί τα επόμενα τρία έως πέντε χρόνια, ενώ την ίδια ώρα ο όμιλος στοχεύει κατά μέσο όρο στο άνοιγμα δύο νέων υπερκαταστημάτων ετησίως, προσαρμόζοντας τον ρυθμό ανάπτυξης στις συνθήκες κάθε αγοράς.

Σε ό,τι αφορά το σύνολο του 2025, οι προβλέψεις στηρίζονται σε σενάρια αύξησης των πωλήσεων κατά περίπου 8%, με την περίοδο των Χριστουγέννων να αναμένεται να διαδραματίσει, ως συνήθως, καθοριστικό ρόλο.

Focus στη Ρουμανία

Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης συζητήθηκε η στρατηγική του ομίλου στη Ρουμανία, καθώς πρόσφατα αυξήθηκε ο ΦΠΑ κατά δύο μονάδες.

Όπως παραδέχθηκε μάλιστα ο κ. Βακάκης, η εν λόγω φορολογική αλλαγή είχε αντίκτυπο στο μικτό περιθώριο κέρδους του ομίλου κατά 10%.

Κι ενώ τα αρχικά σχέδια του ομίλου μιλούσαν για το άνοιγμα δύο έως τριών καταστημάτων τον χρόνο στη Ρουμανία, αυτό πλέον έχει αλλάξει και η Jumbo στοχεύει σε ένα υπερκατάστημα τον χρόνο.

«Διανύουμε μια περίοδο στη Ρουμανία κατά την οποία είναι πιο λογικό, για παράδειγμα, να αγοράζουμε καταστήματα παρά να ανοίγουμε καταστήματα», τόνισε χαρακτηριστικά.

Όχι στον αθέμιτο ανταγωνισμό από Τemu και Shein

Παράλληλα, ο επικεφαλής της Jumbo αναφέρθηκε και στον ανταγωνισμό που δημιουργείται στο ελληνικό εμπόριο από τη μεγάλη διείσδυση των κινεζικών πλατφορμών όπως η Temu και η Shein.

«Μπορεί να υπάρχει αθέμιτος ανταγωνισμός από την Κίνα σε ορισμένους τομείς της δραστηριότητάς μας, αλλά είμαι βέβαιος ότι αυτό έχει εντοπιστεί τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και στην Ευρώπη, και σύντομα θα ληφθούν μέτρα για να αντισταθμιστεί αυτό και να αναγκαστούν να ανταγωνίζονται σε ισότιμη βάση με τον ανταγωνισμό. Δεν μας ανησυχεί ο ανταγωνισμός που είναι δίκαιος και ευνοεί τον καταναλωτή. Μας ενοχλεί μόνο ο ανταγωνισμός που είναι αθέμιτος», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ως προς το κενό δε που υπάρχει στη νομοθεσία, καθώς οι αγορές μέχρι 150 ευρώ δεν φορολογούνται, ο κ. Βακάκης σημείωσε ότι «εκμεταλλεύονται τα κενά της νομοθεσίας. Από την εμπειρία μου, όμως, αργά ή γρήγορα, αυτά τα κενά θα κλείσουν».

Αύξηση πωλήσεων κατά 8% στο α’ εξάμηνο

Όπως προκύπτει από τα οικονομικά μεγέθη του ομίλου, καταγράφηκε αύξηση πωλήσεων κατά περίπου 8% σε σχέση με πέρυσι κατά την περίοδο Ιανουάριος – Αύγουστος 2025. Οι πωλήσεις έφτασαν τα 497,28 εκατ. ευρώ, ενώ το μικτό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε στο 53,86% από 55,27%.

Τα κέρδη προ Φόρων, Τόκων, και Αποσβέσεων (EBITDA) του ομίλου ανήλθαν σε 165,36 εκατ. ευρώ από 164,68 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Σημειώνεται ότι κατά το πρώτο εξάμηνο του 2024 η εταιρεία επωφελήθηκε με το ποσό των 10,21 εκατ. ευρώ που έλαβε ως ασφαλιστική αποζημίωση για τα καταστήματά της, στην Λάρισα και στην Καρδίτσα, που παρέμεναν κλειστά λόγω του πρωτοφανούς πλημμυρικού φαινομένου στις αρχές Σεπτεμβρίου του 2023.

Χωρίς την επίδραση των ασφαλιστικών αποζημιώσεων, τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου ήταν αυξημένα κατά 7,05%, ενώ το περιθώριο EBITDA παρέμεινε άνω του 33%.

Τα καθαρά κέρδη του ομίλου ανήλθαν σε 117,18 εκατ. ευρώ έναντι αυτών της αντίστοιχης περσινής περιόδου που ήταν 121,69 εκατ. ευρώ. Σε συγκρίσιμη βάση χωρίς την επίδραση των ασφαλιστικών αποζημιώσεων τα καθαρά κέρδη ήταν αυξημένα κατά 5,11% έναντι αυτών της αντίστοιχης περσινής περιόδου που ήταν στα 111,48 εκατ. ευρώ.

Ο όμιλος Jumbo συνεχίζει την ισχυρή αναπτυξιακή του τροχιά, αριθμώντας σήμερα 89 καταστήματα: 53 στην Ελλάδα, 6 στην Κύπρο, 10 στη Βουλγαρία και 20 στη Ρουμανία.