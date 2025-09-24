ΣΥΝΚΑ: Αύξηση τζίρου αλλά πτώση κερδοφορίας για το επιχειρηματικό «τέκνο» του Μασούτη

Ισχυρή άνοδος τζίρου για την κρητική συνεταιριστική αλυσίδα, το 50% της οποίας ανήκει εδώ και τρία χρόνια στη βορειοελλαδίτικη Μασούτης. Πως προσχωρούν οι επενδύσεις. Τα νέα καταστήματα.

Για ικανοποιητική πορεία των εργασιών της το 2024 κάνει λόγο η διοίκηση της συνεταιριστικής αλυσίδας ΣΥΝΚΑ, αναφερόμενη στο σκέλος των πωλήσεων, της κερδοφορίας αλλά και της χρηστής διαχείρισης των περιουσιακών της στοιχείων, ενώ προσβλέπει σε ακόμη καλύτερες μέρες για το 2025.

Πρόκειται, επί της ουσίας, για τον τρίτο ισολογισμό της εταιρείας ΣΥΝΚΑ Κρήτης Υπεραγορές που δραστηριοποιείται στον χώρο του οργανωμένου λιανεμπορίου και η οποία προέκυψε από τη στρατηγική συνεργασία της Διαμαντής Μασούτης με τη συνεταιριστική αλυσίδα ΣΥΝΚΑ, με παρουσία σε Κρήτη, Αιγαίο και Κέρκυρα.

Αύξηση τζίρου στα 176,02 εκατ. ευρώ

Όπως αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις της ΣΥΝ.ΚΑ. Κρήτης Υπεραγορές ΑΕ που καταχωρήθηκαν πριν από μερικές ώρες στο ΓΕΜΗ, το 2024 ο καθαρός κύκλος εργασιών αυξήθηκε σημαντικά και ανήλθε στα 176,02 εκατ. ευρώ έναντι 170,53 εκατ. ευρώ στην αμέσως προηγούμενη χρήση.

Το μικτό κέρδος διαμορφώθηκε στα 45,29 εκατ. ευρώ έναντι 40,37 εκατ. ευρώ στη χρήση 2023, ενώ τα συνολικά λειτουργικά έξοδα έφτασαν (εκτός των αποσβέσεων) στα 41,21 εκατ. ευρώ.

Τα συνολικά καθαρά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων της εταιρείας διαμορφώθηκαν σε 4,37 εκατ. ευρώ, ωστόσο η καθαρή κερδοφορία μετά από φόρους μειώθηκε σημαντικά, υποχωρώντας στα επίπεδα των 101.777,87 ευρώ το 2024 από 856.540,03 ευρώ στην αμέσως προηγούμενη χρήση.

Στρατηγικές επενδύσεις

Σύμφωνα με την οικονομική έκθεση της εταιρείας, η οποία φέρει τις υπογραφές του Δημήτρη Αλεξάκη και του Γιάννη Μασούτη, από τις θέσεις του προέδρου και του αντιπροέδρου αντίστοιχα, «κατά το 2024, η εταιρεία συνέχισε την αναπτυξιακή της πορεία, υλοποιώντας στρατηγικές επενδύσεις που ενισχύουν τη λειτουργική της δυναμική και την παρουσία της στην αγορά».

Στο πλαίσιο αυτό, προχώρησε στην ίδρυση νέου καταστήματος στην περιοχή του Αγίου Νικολάου, με συνολικό ύψος επένδυσης 430.000 ευρώ, ενισχύοντας την προσβασιμότητα και την εξυπηρέτηση των πελατών στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Κρήτης.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν επενδύσεις άνω των 1,5 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση των κτηριακών εγκαταστάσεων, καθώς και για τον εκσυγχρονισμό του μηχανογραφικού και μηχανολογικού εξοπλισμού στα γραφεία και τα καταστήματα της εταιρείας. Οι παρεμβάσεις αυτές αποσκοπούν στη βελτίωση της αποδοτικότητας, την ενίσχυση της ασφάλειας και την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών προς τους πελάτες και τους συνεργάτες.

«Οι επενδυτικές αυτές κινήσεις εντάσσονται στο ευρύτερο στρατηγικό πλάνο της εταιρείας για βιώσιμη ανάπτυξη, τεχνολογική εξέλιξη και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον», σημειώνεται χαρακτηριστικά στην οικονομική έκθεση.

Να τονιστεί δε ότι στα τέλη του 2024 η εταιρεία διέθετε συνολικά 42 υποκαταστήματα και δύο αποθήκες.

Το deal

Ήταν στις αρχές του 2022 όταν ένα νέο deal θα αναδιαμόρφωνε εκ νέου τον χάρτη των σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα.

Τον Φεβρουάριο εκείνης της χρονιάς η βορειοελλαδίτικη αλυσίδα σούπερ μάρκετ Διαμαντής Μασούτης ανακοίνωνε ότι προχωρά σε στρατηγική συνεργασία με τη συνεταιριστική αλυσίδα ΣΥΝΚΑ, με παρουσία σε Κρήτη, Αιγαίο και Κέρκυρα. Μέσω της εν λόγω εξαγοράς, η Μασούτης θα εξασφάλιζε ένα σημαντικό «εισιτήριο» εισόδου στην κρητική αγορά, καθώς και σε αρκετά νησιά της χώρας.

Τον Μάιο της ίδιας χρονιάς η Επιτροπή Ανταγωνισμού έδωσε το «πράσινο φως» στο πολυαναμενόμενο deal, το οποίο οδήγησε στη δημιουργία ενός νέου εταιρικού σχήματος με την επωνυμία «ΣΥΝΚΑ Κρήτης Υπεραγορές Α.Ε.», στο οποία η Μασούτης συμμετέχει με το 50% των μετοχών και ο συνεταιρισμός με το αντίστοιχο 50%.

Υπενθυμίζεται ότι ο συνεταιρισμός έχει την πλειοψηφία στο Διοικητικό Συμβούλιο του νέου εταιρικού σχήματος και το management, ενώ οι μέτοχοι του συνεταιρισμού εξακολουθούν να διατηρούν τα δικαιώματά τους, έχοντας ενεργή συμμετοχή σε στρατηγικές αποφάσεις του ΣΥΝΚΑ.