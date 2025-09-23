Επένδυση 10 εκατ. ευρώ από Mevaco - Τι αφορά

Στην ανέγερση νέου αυτόνομου βιομηχανικού κτιρίου συνολικής επιφανείας περίπου 6.000 τ.μ επί ιδιόκτητης οικοπεδικής εκτάσεώς της, όμορης των υφιστάμενων παραγωγικών της εγκαταστάσεων (συνολικής επιφανείας 26 στρεμμάτων), προχωρά η Μevaco, σύμφωνα με ανακοίνωσή της.

Παράλληλα, ανακοίνωσε την προμήθεια και εγκατάσταση εντός του νέου αυτού βιομηχανοστασίου των απαραίτητων τεχνικών εγκαταστάσεων και μηχανολογικού εξοπλισμού, με σκοπό την ενίσχυση του κλάδου παραγωγής των αμυντικών συστημάτων (στον οποίο ήδη δραστηριοποιείται παραγωγικά η Εταιρεία), ώστε να δύναται ευχερέστερα να ανταποκριθεί στην αυξημένη ζήτηση που ο κλάδος αυτός παρουσιάζει.

Η συνολικώς προυπολογιζόμενη αξία της ως άνω επένδυσης ανέρχεται στο ποσό των 10 εκατ. ευρώ περίπου, το κόστος δε αυτής θα χρηματοδοτηθεί κυρίως με ίδια κεφάλια της Εταιρείας, ενώ ο χρονικός ορίζοντας υλοποίησης του συνόλου της επένδυσης της συναρτάται με την ολοκλήρωση όλων των σχετικών μελετών και με την συνακόλουθη έκδοση των απαραίτητων διοικητικών αδειών και εκτιμάται σε χρονικό διάστημα 12 μηνών, από την πλήρωση των παραπάνω προϋποθέσεων.

«Η νέα αυτή επένδυση της Εταιρείας είναι εναρμονισμένη με τον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό της για την στοχευμένη αναβάθμιση και επέκταση της παραγωγικής ικανότητάς της στον κλάδο παραγωγής αμυντικού υλικού και αποσκοπεί στην περαιτέρω ενίσχυση και ουσιαστική επέκταση της παρουσίας της Εταιρείας στον εν λόγω κλάδο με σκοπό την αξιοποίηση των προοπτικών αυτού» καταλήγει η εισηγμένη.