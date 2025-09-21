Τρόφιμα - Ποτά: Τα 18 + 1 deals του 2025

Ποιες ιστορικές βιομηχανίες τροφίμων άλλαξαν χέρια μέσα στη χρονιά και ποιες αναπτυσσόμενες εταιρείες του κλάδου έλαβαν «ψήφο» εμπιστοσύνης από την επενδυτική κοινότητα. Η μακρά λίστα των deals.

Μακραίνει διαρκώς ο κατάλογος των επενδύσεων στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών τα τελευταία χρόνια, καθώς οι επενδυτές βλέπουν μεγάλες ευκαιρίες στον ευρύτερο χώρο της αγροδιατροφής, προχωρώντας στην υλοποίηση νέων επιχειρηματικών κινήσεων και τη σύναψη ισχυρών επενδυτικών συμφωνιών.

Οι προοπτικές μάλιστα παραμένουν τεράστιες, με το βλέμμα στις συνέργειες, ενώ οι πολλαπλές προκλήσεις του μέλλοντος, με κορωνίδα την ιλιγγιώδη «ταχύτητα» με την οποία τρέχει η κλιματική αλλαγή, κρίνουν μονόδρομο τη σύμπραξη δυνάμεων και τα επόμενα χρόνια…

Με κύκλο εργασιών που προσεγγίζει τα 20 δισ. ευρώ και εξαγωγές που φτάνουν τα 7 δισ. ευρώ, η βιομηχανία τροφίμων και ποτών αποτελεί κλάδο-κλειδί για την εγχώρια επιχειρηματικότητα, ενώ ενδεικτικό της μεγάλης δυναμικής που παρουσιάζει είναι ότι από τις αρχές του 2025 και μέσα σε μόλις εννέα μήνες έχουν ανακοινωθεί σχεδόν 20 μεγάλες επιχειρηματικές συμφωνίες, στις οποίες μάλιστα συμμετέχουν μερικά από τα πιο ηχηρά ονόματα του κλάδου. Ιστορικές εταιρείες «άλλαξαν» χέρια την εφετινή χρονιά, ενώ άλλα μικρότερα deals στα οποία πρωταγωνιστούν μερικές από τις πιο δυναμικές εταιρείες της βιομηχανίας τροφίμων επιβεβαιώνουν πως πρόκειται για έναν χώρο που έχει ακόμη πολύ… ψωμί για τους επενδυτές.

Οι ιστορικές εταιρείες που άλλαξαν χέρια

Η Υφαντής εξαγοράζει τη Νίκας

Λίγο πριν τα τέλη Αυγούστου ανακοινώθηκε ένα ηχηρό deal με επίκεντρο τον χώρο των αλλαντικών.

Η αλλαντοβιομηχανία Π.Γ. Νίκας ΑΒΕΕ, που ανήκει στον όμιλο Bespoke SGA Holdings, συμφερόντων του προέδρου του ΣΕΒ, Σπύρου Θεοδωρόπουλου, περνά στον έτερο «παίκτη» του κλάδου, την Υφαντής ΑΒΕΕ. Bespoke SGA Holdings και Υφαντής ΑΒΕΕ υπέγραψαν δεσμευτική συμφωνία για το 100% της Νίκας, με την ολοκλήρωση της συναλλαγής να τελεί υπό την έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και να εκτιμάται πως θα ολοκληρωθεί έως τα τέλη του έτους.

Η εξαγορά της Νίκας από την Υφαντής θα σηματοδοτήσει την έναρξη μιας νέας εποχής για τον κλάδο της εγχώριας αλλαντοβιομηχανίας, ενός χώρου που δεν έχει περάσει και λίγες «περιπέτειες» τα τελευταία χρόνια. Ένας «γάμος» τέτοιου βεληνεκούς θα οδηγήσει σε αλλαγή των ισορροπιών στην αλλαντοβιομηχανία, μεταβάλλοντας τα μερίδια αγοράς με στόχο την επίτευξη συνεργειών και την ανάπτυξη οικονομιών κλίμακος.

Σήμερα η Υφαντής έρχεται πρώτη στην κατάταξη του κλάδου με μερίδιο αγοράς που προσεγγίζει το 23%, ακολουθεί η Creta Farm με ποσοστό ελαφρώς υψηλότερο του 20%, ενώ το μερίδιο αγοράς της Νίκας εκτιμάται πέριξ του 6-6,5%.

Στην Ελληνικά Γαλακτοκομεία η Δωδώνη

Στις αρχές του περασμένου Ιουλίου ανακοινώθηκε η οριστική συμφωνία για την πώληση του 100% των μετοχών της ηπειρώτικης γαλακτοβιομηχανίας Δωδώνη στον όμιλο Ελληνικά Γαλακτοκομεία, σε ένα από τα μεγαλύτερα deal στον κλάδο των τροφίμων των τελευταίων ετών.

Το επόμενο βήμα για την ολοκλήρωση της συναλλαγής είναι η λήψη των απαραίτητων εγκρίσεων από την Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Ο όμιλος Ελληνικά Γαλακτοκομεία, συμφερόντων της οικογένειας Σαράντη, κατέθεσε δεσμευτική πρόταση για την απόκτηση της Δωδώνη στις 17 Απριλίου με αποδέκτη το αμερικανικό fund CVC Capital Partners, βασικό μέτοχο της Vivartia. Η κατάθεση της δεσμευτικής πρότασης ήρθε μετά την ολοκλήρωση του οικονομικού και νομικού ελέγχου της Δωδώνη που πραγματοποίησαν τα αδέλφια Σαράντη, ενώ το συνολικό τίμημα για την εξαγορά κυμαίνεται πέριξ των 200-205 εκατ. ευρώ.

Το 2024 ο κύκλος εργασιών της Δωδώνη αυξήθηκε κατά 3% και ανήλθε σε 153,356 εκατ. ευρώ από 148,965 εκατ. ευρώ το 2023, ενώ σε επίπεδο ομίλου καταγράφηκε αύξηση 6% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, με τον κύκλο εργασιών να διαμορφώνεται σε 180,200 εκατ. ευρώ, από 170,213 εκατ. ευρώ το 2023. Η εταιρεία διατήρησε την ηγετική της θέση στην εγχώρια αγορά φέτας με μερίδιο 12,3%, αντίστοιχο περίπου με το 2023, ενώ παράλληλα ενίσχυσε την παρουσία της στο εξωτερικό, αυξάνοντας τις πωλήσεις «επώνυμων» προϊόντων φέτας και γιαούρτης σε χώρες όπως οι ΗΠΑ, η Αυστραλία, η Ολλανδία και η Ισπανία.

Από την άλλη πλευρά, τα αδέλφια Μιχάλης και Δημήτρης Σαράντης είναι οι δύο άνθρωποι που πιστώνονται τη δημιουργία και τη γιγάντωση του ομίλου Ελληνικά Γαλακτοκομεία μέσα σε μόλις τέσσερις δεκαετίες, ξεκινώντας από μια μικρή τυροκομική επιχείρηση και φτάνοντας σήμερα στην «αυτοκρατορία» που αποκτά ένα πανίσχυρο brand όπως είναι η Δωδώνη. Η Ελληνικά Γαλακτοκομεία περιλαμβάνει τα εμπορικά σήματα Όλυμπος, Ροδόπη, Τυράς, ΑΓΝΟ, Κλιάφα, Δουμπιά, Κάμπος Χίου, ενώ μετά την απόκτηση της ιστορικής γαλακτοβιομηχανίας της Ηπείρου θα είναι ένας όμιλος με κύκλο εργασιών άνω των 900 εκατ. ευρώ.

Σήμερα τα προϊόντα του ομίλου Ελληνικά Γαλακτοκομεία φιγουράρουν στα ράφια και τα ψυγεία των σούπερ μάρκετ με δεκάδες κωδικούς σε κατηγορίες όπως γάλα, τυρί, βούτυρο, γιαούρτι, φέτα, χυμοί, τσάι, αναψυκτικά, ανθρακούχο νερό, φυτικά προϊόντα και ροφήματα, ενώ η εταιρεία κατέχει ηγετική θέση τόσο στην Ελλάδα όσο και στα Βαλκάνια, διαθέτοντας παρουσία και σε 47 χώρες του εξωτερικού. Παράλληλα, το σύνολο των εργαζομένων που απασχολεί, ξεπερνά τα 1.550 άτομα.

Στην Ideal Holdings η Μπάρμπα Στάθης

Στις 23 Ιανουαρίου ανακοινώθηκε ότι «έκλεισε» η συμφωνία πώλησης της Μπάρμπα Στάθης, θυγατρικής της Vivartia και μιας από τις πιο εμβληματικές εταιρείες στην ελληνική αγορά εδώ και 55 χρόνια, στην Ideal Holdings.

Το τίμημα για ένα από τα μεγαλύτερα deal που έχουν σημειωθεί στην εγχώρια αγορά τροφίμων τα τελευταία χρόνια ανέρχεται στα 130 εκατ. ευρώ, ενώ η συναλλαγή ολοκληρώθηκε στα τέλη Μαρτίου.

Από το συνολικό τίμημα της συναλλαγής, τα 91,3 εκατ. ευρώ προήλθαν από ίδια κεφάλαια της εταιρείας ενώ τα 38,7 εκατ. ευρώ καλύφθηκαν με τραπεζικό δανεισμό.

Όπως ορίζει η τελική συμφωνία, στην «αγκαλιά» της Ideal Holdings πέρασαν το 100% της Μπάρμπα Στάθης, καθώς και το 90% της Χαλβατζής Μακεδονική, θυγατρικής εταιρείας της Μπάρμπα Στάθης. Το δίχως άλλο, η εν λόγω εξαγορά αποτελεί μια συμφωνία ορόσημο για την Ideal Holdings, καθώς αποτελεί την πρώτη επένδυση της εταιρείας στον κλάδο των τροφίμων, μέσα δε από ένα ιστορικό όνομα της ελληνικής βιομηχανίας.

Τα άλλα μεγάλα deals

Στη Leader η «Ελληνικές Φάρμες»

Στις 29 Αυγούστου η εταιρεία Leader ολοκλήρωσε την εξαγορά της εταιρείας «Ελληνικές Φάρμες», με την υποστήριξη της DECA Investments και μετά τη σχετική έγκριση από τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές.

Η Leader δραστηριοποιείται στην αντιπροσώπευση, αποθήκευση, διανομή και εμπορία κυρίως γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων, καθώς και προϊόντων βουτύρου και αλίπαστων, ενώ αποτελεί μια από τις πιο γνωστές ελληνικές εταιρείες που ξεχωρίζει στον χώρο των ειδών διατροφής, με επιχειρηματική πορεία άνω των 45 ετών. Διαθέτει ισχυρή παρουσία σε όλα τα διαθέσιμα κανάλια διανομής και κατέχει σημαντικό μερίδιο αγοράς στον κλάδο. Από το 2023, η DECA Investments, αποκλειστικός διαχειριστής του Diorama Investments II RAIF, S.C.A, κατέχει πλειοψηφική συμμετοχή στη Leader, ως μέρος της στρατηγικής του για την επένδυση και ανάπτυξη κερδοφόρων, δυναμικών και βιώσιμων Ελληνικών επιχειρήσεων.

Η «Ελληνικές Φάρμες», με έδρα το Ρέθυμνο Κρήτης, δραστηριοποιείται από το 2010 στον κλάδο επεξεργασίας, τυποποίησης και διανομής τυροκομικών προϊόντων, υποκατάστατων τυριού φυτικής προέλευσης και αλλαντικών. Η εταιρεία κατέγραψε το 2024 κύκλο εργασιών 30 εκατ. ευρώ και λειτουργικά κέρδη 1 εκατ. ευρώ, εδραιώνοντας τη θέση της ως μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες ελληνικές επιχειρήσεις του κλάδου.

Το εν λόγω deal αφορά σε μια συμφωνία που ενισχύει περαιτέρω το αποτύπωμα της Leader στην αγορά των συσκευασμένων τυροκομικών προϊόντων, διευρύνοντας το χαρτοφυλάκιό της με προϊόντα φυτικής προέλευσης και αλλαντικών, ενώ παράλληλα ενισχύει περαιτέρω τη συνολική παραγωγική της δυναμική. Η επενδυτική αυτή πρωτοβουλία από τη Leader αποτελεί στρατηγικό βήμα για την περαιτέρω διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου της και την είσοδό της σε κατηγορίες υψηλής ανάπτυξης. Με την ένταξη έμπειρων και εξειδικευμένων στελεχών και εργαζομένων της «Ελληνικές Φάρμες» στη δυναμική ομάδα της Leader, ενισχύεται σημαντικά η τεχνογνωσία του ομίλου, ενώ παράλληλα ανοίγονται νέες προοπτικές εξέλιξης και ανάπτυξης για το ανθρώπινο δυναμικό, με έμφαση στην αξιοποίηση και ανάδειξη ταλέντων.

Στον Ινδό Taizoon Khorakiwala η «The Bakers in the Hood»

Σε μια νέα κίνηση ματ στον ευρύτερο χώρο της εστίασης προχώρησε στα τέλη της περασμένης άνοιξης η SwitzGroup του Ινδού επιχειρηματία Taizoon Khorakiwala με μακρά λίστα επενδύσεων στον κλάδο των τροφίμων.

Ειδικότερα, ο Ινδός μεγιστάνας προχώρησε στην απόκτηση των καταστημάτων αρτοσκευασμάτων και καφεστίασης «The Bakers in the Hood». Πρόκειται για την απόκτηση επτά συνολικά καταστημάτων στο κέντρο της Αθήνας και τα οποία ήρθαν σε συνέχεια της ίδρυσης των αρτοζαχαροπλαστείων «The Bakers» από την οικογένεια Κώτση.

Τα τελευταία χρόνια ο Ινδός επιχειρηματίας έχει εκδηλώσει αρκετές φορές τη στήριξή του στο εγχώριο επιχειρείν, επενδύοντας σε υγιείς ελληνικές εταιρείες από τον κλάδο των τροφίμων που αναπτύσσονται ταχύτατα. Η επένδυση στην Ιωνική Σφολιάτα είναι η μεγαλύτερη επένδυση της SwitzGroup στην Ελλάδα, ωστόσο ο Ινδός μεγιστάνας έχει επενδύσει και στις εξής επιχειρήσεις: Artizan, Κρητών Άρτος, Κουλουράδες, Σαμούρη, ΟΑ και Troufa.

H SwitzGroup ιδρύθηκε από τον Taizoon Khorakiwala το 1980, ενώ τα κεντρικά της βρίσκονται στο Ντουμπάι. Οι επιχειρήσεις του ομίλου δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και επεξεργασία αυγών, στην εμπορία και παραγωγή συστατικών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής, στην παραγωγή και διανομή κατεψυγμένων συσκευασμένων προϊόντων αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής με βάση τη ζύμη, καθώς και στην ανάπτυξη αλυσίδων λιανικής πώλησης. Ο όμιλος απασχολεί σήμερα περισσότερα από 5.000 εργαζόμενους σε εννέα χώρες του πλανήτη, ενώ σε ετήσια βάση τα έσοδά του φτάνουν τα 450 εκατ. ευρώ.

Είσοδος του Halcyon Equity Partners στην Ευβοϊκή Ζύμη

Σε απόκτηση μειοψηφικού ποσοστού στην Ευβοϊκή Ζύμη προχώρησε τον περασμένο Μάιο το Halcyon Equity Partners, σε μια κίνηση που εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική του επενδυτικού οχήματος «Invest in the Best of Greece», επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή του να στηρίζει δυναμικές ελληνικές επιχειρήσεις με υψηλές προοπτικές ανάπτυξης και εξωστρέφειας.

Από την εν λόγω επένδυση μάλιστα κερδισμένη βγαίνει και η οικογένεια Κωνσταντάκη, αυξάνοντας το ποσοστό της στην εταιρεία, καθώς η είσοδος του Halcyon Equity Partners συμπίπτει χρονικά με την αποχώρηση κάποιων παλαιών μετόχων.

Με 41 χρόνια επιχειρηματικής διαδρομής, η Ευβοϊκή Ζύμη ΑΒΕΕ αποτελεί μια κορυφαία ελληνική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον κλάδο παραγωγής φύλλου ζύμης, προϊόντων ζύμης και γλυκών, με εμπορική επωνυμία Ζύμη Ψαχνών. «Με τη στήριξη του Halcyon Equity Partners, η Ευβοϊκή Ζύμη έχει καταρτίσει ένα επταετές πλάνο με ορίζοντα ολοκλήρωσης τα τέλη του 2031», δήλωνε τον περασμένο Μάιο στο insider.gr ο οικονομικός διευθυντής της Ευβοϊκή Ζύμη, Νίκος Κωνσταντάκης.

Βασικοί δε στόχοι του επταετούς πλάνου είναι η αύξηση των μεριδίων αγοράς της εταιρείας, εντός και εκτός Ελλάδος, η αύξηση της παραγωγικότητας, καθώς και η ενίσχυση της εξαγωγικής της δραστηριότητας.

Στο μεταξύ, ορόσημο για την εταιρεία αποτελεί η πρόσφατη λειτουργία της νέας υπερσύγχρονης μονάδας παραγωγής στο Σχηματάρι, 7.000 τ.μ., η οποία θα ενισχύσει σημαντικά τη συνολική παραγωγική δυναμικότητά της, θα αναβαθμίσει το επίπεδο αυτοματισμού και θα διασφαλίζει την πλήρη συμμόρφωση με τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας τροφίμων και βιωσιμότητας. Πρόκειται δε για μια επένδυση της τάξης των 10 εκατ. ευρώ.

Την ίδια ώρα, σε ερώτηση του insider.gr γιατί το Halcyon Equity Partners αποφάσισε να επενδύσει στην Ευβοϊκή Ζύμη, πηγές του fund δήλωναν ότι πρόκειται για μια εταιρεία που «παρουσιάζει σταθερή αναπτυξιακή πορεία, ενώ υπάρχουν σημαντικές ευκαιρίες που μπορούν να αξιοποιηθούν άμεσα, μέσω της λειτουργίας του νέου εργοστασίου παραγωγής, της ανάπτυξης νέων προϊόντων με ενισχυμένο R&D και της διεύρυνσης των εξαγωγικών αγορών. Η εταιρεία έχει ισχυρή παρουσία στην ελληνική αγορά με σημαντικές προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης, ενώ πρόκειται για μια οικογενειακή επιχείρηση, με την οποία μοιραζόμαστε κοινές αξίες και ένα ικανό διοικητικό σχήμα».

Υπενθυμίζεται εδώ ότι το Halcyon Equity Partners διαθέτει άνω των 170 εκατ. ευρώ υπό διαχείριση κεφάλαια και επικεντρώνεται σε εταιρείες με ισχυρές διοικητικές ομάδες, οι οποίες διαθέτουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, επεκτάσιμο επιχειρηματικό μοντέλο και υψηλές προοπτικές ανάπτυξης.

Η εταιρεία Ευβοϊκή Ζύμη ΑΒΕΕ ιδρύθηκε το 1984 στα Ψαχνά Ευβοίας με την επωνυμία «Ζυμαρικά Ψαχνών». Ξεκίνησε ως μια μικρή προσωπική βιοτεχνία με την παραγωγή παραδοσιακών ζυμαρικών, ακολουθώντας πιστά τις πατροπαράδοτες συνταγές και χρησιμοποιώντας αγνά υλικά, με τον τρόπο των πεπειραμένων νοικοκυρών. Τη δεκαετία του 90’ η Ευβοϊκή Ζύμη διευρύνει τις δραστηριότητές της στην παραγωγή κατεψυγμένων προϊόντων ζύμης και μεταφέρεται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στην Καστέλλα Ευβοίας, ενώ η συνεχής ανάπτυξή της οδηγεί το 2004 μέρος της παραγωγής σε νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις στην περιοχή Δοκού Χαλκίδας. Στο τέλος της ίδιας δεκαετίας η εταιρεία αποκτά παρουσία και στα Χανιά της Κρήτης με ακόμα μία παραγωγική μονάδα, ενώ επεκτείνει δυναμικά το δίκτυο διανομών των προϊόντων της με τις εμπορικές ονομασίες «Ζυμαρικά Ψαχνών» και «Ζύμη Ψαχνών», κερδίζοντας συνεχώς νέους πελάτες, εντός και εκτός Ελλάδας. Η επιτυχία έρχεται με το σπιτικό χωριάτικο φύλλο και συνεχίζεται με το φύλλο κρούστας, το φύλλο σφολιάτας, το κανταΐφι, τις παραδοσιακές πίτες, τα σφολιατοειδή, τις πίτσες, τα κρουασάν. Πλέον οι καταναλωτές μπορούν να βρουν τα προϊόντα στα περισσότερα μεγάλα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα αλλά και σε μικρότερα σημεία πώλησης. Αντίστοιχη ανάπτυξη έχει επιτευχθεί και στις εξαγωγές των προϊόντων, με συνεχή ανάπτυξη του δικτύου πωλήσεων στην παγκόσμια αγορά. Σήμερα η εταιρεία διαθέτει υποκατάστημα στη Χαλκίδα και τη Σούδα Χανίων και αποθήκες στην Καρδίτσα, την Τρίπολη και τη Χαλκίδα, ενώ επενδύει διαρκώς στον πιο σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό και στόλο φορτηγών αυτοκινήτων, στην άρτια εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού της και στην απόλυτη διατήρηση της σταθερής υψηλής ποιότητας και μοναδικής σπιτικής γεύσης των προϊόντων της.

«Μπήκε» στη Megas Yeeros το νέο fund Ταμβακάκη

Όπως ανακοινώθηκε στις 11 Απριλίου, η Megas Yeeros αποτελεί την πρώτη επένδυση του δεύτερου growth fund της EOS Capital Partners του Απόστολου Ταμβακάκη και δη του EOS Hellenic Renaissance Fund II (EHRF II).

Ειδικότερα, το EHRF II προχώρησε στην απόκτηση μειοψηφικής συμμετοχής στη Megas Yeeros, κορυφαία ελληνική βιομηχανία τροφίμων με ισχυρή διεθνή παρουσία στον κλάδο των αυθεντικών ελληνικών παραδοσιακών προϊόντων κρέατος. Η Megas Yeeros, με έδρα την Αθήνα, έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πλέον αναγνωρίσιμους παίκτες στον κλάδο των ethnic τροφίμων, με κάθετη παραγωγή στην Ελλάδα και σοβαρή εργοστασιακή παρουσία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο όμιλος διαθέτει υπερσύγχρονες μονάδες παραγωγής στον Ασπρόπυργο Αττικής και στο Νιου Τζέρσεϊ των ΗΠΑ, εξυπηρετώντας κανάλια HoReCa και λιανικής σε 23 χώρες.

Το 2024, η Megas Yeeros κατέγραψε έσοδα περίπου 66 εκατ. ευρώ και λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) ύψους 6,3 εκατ. ευρώ , ενώ περίπου 42% των πωλήσεων της προέρχεται από αγορές του εξωτερικού, επιβεβαιώνοντας τον έντονα εξαγωγικό της χαρακτήρα και τη διεθνή αναγνώριση των προϊόντων της.

Η συμμετοχή από το EHRF II θα υποστηρίξει την υλοποίηση του πενταετούς στρατηγικού σχεδίου της εταιρείας, το οποίο περιλαμβάνει σημαντικές επενδύσεις για αυτοματοποίηση, αύξηση παραγωγικής δυναμικότητας και είσοδο σε νέα προϊόντα υψηλής ανάπτυξης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ενίσχυση της δραστηριότητας στις ΗΠΑ, όπου ο όμιλος επενδύει σε νέες γραμμές παραγωγής προψημένου γύρου και στην ανάπτυξη στρατηγικών συνεργασιών με διανομείς και αλυσίδες εστίασης.

Η επένδυση αυτή σηματοδοτεί την έναρξη των επενδύσεων του EHRF II, εμώ προβλέπεται ότι θα ακολουθήσουν σύντομα και άλλες επενδύσεις από το ίδιο fund σε ηγετικές επιχειρήσεις της ελληνικής περιφέρειας, με έμφαση στη δημιουργία αξίας, την εξωστρέφεια και την καινοτομία.

Στο 35% το ποσοστό της VG Holding στη Mailo's

Τον περασμένο Απρίλιο ανακοινώθηκε ότι ο όμιλος VG Holding ενισχύει περαιτέρω τη συνεργασία του με την εταιρεία Mailo's the Pasta Project, προχωρώντας στην εξαγορά επιπλέον ποσοστού 15% της εταιρείας, ανεβάζοντας έτσι τη συνολική συμμετοχή του στο 35%. Η νέα αυτή κίνηση της VG Hodling έρχεται λίγους μήνες μετά την αρχική απόκτηση μειοψηφικού πακέτου μετοχών της Mailo’s, σε άσκηση δικαιώματος αγοράς επιπλέον ποσοστού που προβλεπόταν από την αρχική συμφωνία.

Ήταν Οκτώβριος του 2024 όταν έγινε γνωστό ότι o Bλάσσης Γεωργάτος, Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου Γρηγόρης, μέσω της επενδυτικής του εταιρείας VG Holding, προχώρησε στην απόκτηση του 20% της ανερχόμενης αλυσίδας ζυμαρικών.

Η Μailo's, με ιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο τον Νίκο Μουτσουρούφη, ιδρύθηκε το 2020 και μετρά ήδη 42 καταστήματα σε Ελλάδα και Κύπρο, ενώ 10 νέα σημεία βρίσκονται σε φάση υλοποίησης. Η αλυσίδα συνεχίζει να αναπτύσσεται, έχοντας ήδη «κλειδώσει» στρατηγικές συνεργασίες για την επέκτασή της στο εξωτερικό, με την τρίτη κατά σειρά χώρα να ξεκινάει στα μέσα της χρονιάς.

Στη Vivartia η Jackaroo

Στα 10 εκατ. ευρώ ανήλθε το τίμημα για την εξαγορά του 60% της αλυσίδας εστίασης Jackaroo από τον όμιλο Vivartia τον περασμένο Απρίλιο.

Υπενθυμίζεται ότι βασικός μέτοχος της Vivartia είναι το αμερικανικό fund CVC Capital Partners που στοχεύει στη δημιουργία ενός πανίσχυρου «παίκτη» που θα πρωταγωνιστήσει στις εξελίξεις της επόμενης μέρας στην ευρύτερη αγορά τροφίμων και εστίασης.

Mε την εξαγορά, ο όμιλος ενισχύει περαιτέρω το αποτύπωμά του στον κλάδο της εστίασης, όπου δραστηριοποιείται ήδη μέσω του ομίλου Goody’s. Υπενθυμίζεται εδώ ότι το 2021 υλοποιήθηκε η συγχώνευση των εταιρειών Goody’s, Everest, La Pasteria και Evercat, θυγατρικών της Vivartia, από την οποία προέκυψε ο όμιλος Goody’s. Η συγχώνευση πραγματοποιήθηκε μέσω απορρόφησης των Everest, La Pasteria και Evercat από τη Goody’s, με στόχο να δημιουργηθεί ένα ισχυρό σήμα.

Tο Jackaroo ξεκίνησε το ταξίδι του στον χώρο της εστίασης πριν από περίπου επτά χρόνια, ενώ πολύ γρήγορα έγινε γνωστό στο ευρύ κοινό ως μια γνήσια αλυσίδα street food. Tην εταιρεία ίδρυσε ο Μιχάλης Ματζουράνης.

Στα «χέρια» της Μινέρβα 4 brands της Flora Food Group

Σε μια κίνηση ματ, με στόχο την ακόμη μεγαλύτερη ενίσχυση του προϊοντικού της χαρτοφυλακίου, προχώρησε στα τέλη Μαρτίου η Μινέρβα Ελαιουργικών Επιχειρήσεων και Τροφίμων ΑΕ. Η αρχαιότερη ελαιουργική εταιρεία της χώρας κατέληξε σε κατ' αρχήν συμφωνία με την εταιρεία Flora Food Group για την απόκτηση των εμπορικών σημάτων ελαιολάδου Άλτις και Ελάνθη, καθώς και λοιπών ελαίων Φλώρα και SOL, ενώ η συμφωνία που υπεγράφη μεταξύ των δύο μερών τελεί υπό την αίρεση της έκδοσης σχετικής εγκριτικής απόφασης από τις Αρχές Ανταγωνισμού.

Η εν λόγω συμφωνία αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τη Μινέρβα. Και αυτό γιατί το εν λόγω deal αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της στον κλάδο του ελαιολάδου και λοιπών ελαίων και να εμπλουτίσει το χαρτοφυλάκιο των εμπορικών της σημάτων, την ώρα που η εταιρεία είναι γνωστό, εδώ και καιρό, πως αναζητά αγοραστή.

Ο βασικός της μέτοχος, το fund Diorama Investments Sicar, έχει ήδη ολοκληρώσει τον δεκαετή επενδυτικό του κύκλο και αναπόφευκτα θα προχωρήσει σε πώληση των συμμετοχών του στις εταιρείες που έχει τοποθετηθεί. Υπενθυμίζεται ότι το Diorama Investments Sicar είναι συμφερόντων του Δημήτρη Δασκαλόπουλου, ενώ ρόλο αποκλειστικού διαχειριστή κατέχει η Deca Investments. Το Diorama ελέγχει ένα ποσοστό της τάξης του 66,7% της Μινέρβα, ενώ από ένα ποσοστό 16,6% περίπου κατέχουν το EOS Capital, συμφερόντων Απόστολου Ταμβακάκη και το fund Elikonos. Diorama, EOS Capital και Elikonos απέκτησαν τη Μινέρβα το 2019, καταβάλλοντας τίμημα της τάξης των 45 εκατ. ευρώ στην PZ Cussons.

Αυτό που μένει να φανεί το επόμενο διάστημα είναι τι θα περιλαμβάνει το νέο κεφάλαιο για τη Μινέρβα, μια ιστορική εταιρεία που μετρά ήδη 121 επιχειρηματικής διαδρομής και διαχειρίζεται εμβληματικά brands και ένα ισχυρό χαρτοφυλάκιο σε είδη διατροφής - προϊόντα τομάτας, μαργαρίνη, ελαιόλαδο και σπορέλαια, ξύδι, αρτύματα - με υψηλά μερίδια στις επιμέρους αγορές. Υπό τη σκέπη της βρίσκονται γνωστές και καθιερωμένες μάρκες όπως το Μινέρβα, το Pummaro, το ΤΟΠ, το Φαστ, το Brava, το Σαβόι.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τον Ιωσήφ Βυθούλκα, Country Director για την Ελλάδα και την Κύπρο της Flora Food Greece, «η πώληση των εμπορικών σημάτων (σ.σ. στη Μινέρβα) αποτελεί μέρος μιας στρατηγικής απόφασης να επικεντρωθούμε στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη των βασικών μας προϊόντων επάλειψης και στις κατηγορίες μη γαλακτοκομικών προϊόντων (κρέμες και τυριά) καθώς και υγρών μαργαρινών για μαγειρική χρήση».

Η εταιρεία συνεχίζει την αναπτυξιακή της πορεία στην Ελλάδα, με τις γνωστές μάρκες Vitam, Becel, ProActiv, Φυτίνη και Super Fresco.

Στην Άροσις η εταιρεία οσπρίων Προϊόντα Γης Βοΐου

Στα μέσα Μαρτίου ανακοινώθηκε ότι η Άροσις, εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των βιολογικών και συμβατικών οσπρίων προχώρησε στην απόκτηση μετοχικού ελέγχου στην εταιρεία οσπρίων Προϊόντα Γης Βοΐου, με έδρα στο νομό Κοζάνης.

Μητρική εταιρεία της Άροσις είναι η Amitos, στην οποία στρατηγική μετοχική συμμετοχή έχει αποκτήσει το επενδυτικό ταμείο SMERemediumCap (SMERC) του Νίκου Καραμούζη. Η συνεργασία των δύο απολύτως συμπληρωματικών εταιρειών δημιουργεί έναν ισχυρότερο «παίκτη» στην αγορά συμβατικών και βιολογικών οσπρίων, τοποθετημένο στην καρδιά της ελληνικής παραγωγής, τη Δυτική Μακεδονία.

Ειδικότερα, οι δύο εταιρείες ενώνουν τις δυνάμεις τους στοχεύοντας στη στήριξη και την περαιτέρω ενίσχυση μακροχρόνιων σχέσεων εμπιστοσύνης με τους Έλληνες παραγωγούς, την περαιτέρω ανάπτυξη των δυο εταιρειών, ενισχύοντας τη διανομή των προϊόντων τους στα σούπερ μάρκετ, στη μικρή λιανική και στο εξωτερικό, καθώς και στην άμεση υλοποίηση επενδυτικού προγράμματος άνω των 5 εκατ. ευρώ, για τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων του ομίλου στην Καστοριά, αξιοποιώντας εγκεκριμένο πρόγραμμα επιδότησης από τον αναπτυξιακό νόμο. Στόχος της επένδυσης είναι να αυξηθεί και να αναβαθμιστεί η παραγωγική δυναμικότητα του ομίλου, να βελτιωθεί περαιτέρω η ποιοτική επεξεργασία της πρώτης ύλης και να δημιουργηθούν σύγχρονοι αποθηκευτικοί χώροι.

Οι μέτοχοι της εταιρείας Προϊόντα Γης Βοΐου Αλέξης Κωτούλας, Ιωάννης Ζιμπιλίδης και Αλέξανδρος Ζιμπιλίδης παραμένουν στη διοίκηση της εταιρείας.

Στην Cavino η Κουρτάκης

«Αυτό το deal κρύβει εκπληκτικές συνέργειες», δήλωνε τον περασμένο Φεβρουάριο στο insider.gr ο οικονομικός διευθυντής της Cavino, Νέστορας Δρίτσας, κληθείς να εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους η Οινοποιία - Ποτοποιία Αιγίου, συμφερόντων των αδελφών Γιάννη και Θεόδωρου Αναστασίου, προχώρησε στην εξαγορά της ιστορικής οινοποιίας Ελληνικά Κελλάρια Οίνων της οικογένειας Κουρτάκη.

«Οι συνέργειες θα φανούν τόσο σε εμπορικό επίπεδο, αφενός λόγω της βαρύτητας που φέρει το ιστορικό όνομα Κουρτάκης στον κλάδο του κρασιού και αφετέρου λόγω του ισχυρού δικτύου των καναλιών διανομής, αλλά και σε παραγωγικό επίπεδο, λόγω των εγκαταστάσεων της ιστορικής οινοποιίας που περνούν στην Cavino», σημείωνε.

Όπως αποκάλυψε ο κ. Δρίτσας στο insider.gr, οι υπογραφές μεταξύ της Cavino και της Κουρτάκης για την εξαγορά της δεύτερης από την πρώτη «έπεσαν» την Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου, μετά από συζητήσεις που διήρκησαν 100 ημέρες.

Εν μέσω ραγδαίων ανακατατάξεων στον οινικό χάρτη της χώρας τα τελευταία χρόνια, η Οινοποιία – Ποτοποιία Αιγίου από πλευράς κύκλου εργασιών βρίσκεται ήδη στην πρώτη θέση του εγχώριου κλάδου του κρασιού με ετήσιες πωλήσεις που ξεπερνούν τα 30 εκατ. ευρώ. Μέσω δε της απόκτησης της Κουρτάκης διασφαλίζει τη θέση της στην κορυφή του χώρου. «Όραμα της Cavino είναι για πρώτη φορά στα χρονικά να δημιουργηθεί ένας μεγάλος, ενιαίος πυλώνας. Ένας ολοκληρωμένος όμιλος επιχειρήσεων που θα καλύπτει τον χώρο των οίνων, των ελληνικών ποτών και των αποσταγμάτων και θα μπορεί να σταθεί με αξιώσεις δίπλα στις αντίστοιχες επιχειρήσεις της Ευρώπης», σημείωνε ο κ. Δρίτσας, επισημαίνοντας δε πως η Cavino αποκτά πλέον ολοκληρωμένη παρουσία στο σύνολο της επικρατείας.

Η ΙΟΝ απέκτησε εκ νέου πρώην θυγατρική της στη Βουλγαρία

Όπως προκύπτει από τις σχετικές αναρτήσεις στο ΓΕΜΗ περί τα τέλη του περασμένου Ιανουαρίου, η ΙΟΝ προχώρησε στην απόκτηση της βουλγαρικής εταιρείας Interion με έδρα στο Kostinbrod, έναντι τιμήματος ύψους 10 εκατ. ευρώ. Υπενθυμίζεται εδώ ότι από το 2022 πλειοψηφικό πακέτο στην ιστορική σοκολατοβιομηχανία ΙΟΝ κατέχει η Bespoke SGA Holdings, συμφερόντων του προέδρου του ΣΕΒ Σπύρου Θεοδωρόπουλου.

Να σημειωθεί ότι η Interion, με έτος ίδρυσης το 2001 και δραστηριότητα που αφορά στην παραγωγή, διάθεση και διανομή προϊόντων σοκοπάστας (όπως Nucrema) ήταν θυγατρική της ΙΟΝ μέχρι το deal της δεύτερης με τη Bespoke, ωστόσο το 2022 πουλήθηκε στους τότε βασικούς μετόχους της σοκολατοβιομηχανίας. Και αυτό γιατί η δραστηριότητα της σοκοπάστας είχε μείνει εκτός της συμφωνίας ΙΟΝ – Bespoke.

Ωστόσο, με βάση το εν λόγω deal, η βουλγαρική Interion επανέρχεται στην «αγκαλιά» της ION μετά από δύο και πλέον χρόνια.

Οι διττές business της Motor Oil στη λιανική

Στην περαιτέρω ισχυροποίηση της παρουσίας του στη λιανική, στην οποία «χτίζει» σημαντική θέση το τελευταίο διάστημα, μέσα από στρατηγικού χαρακτήρα κινήσεις, προσβλέπει ο όμιλος Motor Oil.

Η πιο πρόσφατη κίνηση ήταν η απόκτηση, μέσω της θυγατρικής του Core Innovations, της Taresso Artisan Coffee Roasters, μιας από τις κορυφαίες εταιρείες υψηλής ποιότητας καφέ στην Ελλάδα. Με την εν λόγω εξαγορά, η οποία ανακοινώθηκε στα τέλη Ιανουαρίου, η Core Innovations πετυχαίνει καθετοποίηση του coffee business και ενισχύει την τεχνογνωσία της στο σύνολο της αλυσίδας αξίας του καφέ, παραμένοντας πιστή στο όραμά της να κατακτήσει ηγετικά μερίδια στον χώρο του λιανικού εμπορίου.

Όπως προκύπτει από τα σχετικά έγγραφα που αναρτήθηκαν στο ΓΕΜΗ στις 23 Δεκεμβρίου 2024, η Core Innovations απέκτησε το 60% της Τaresso IKE, έναντι 760.000 ευρώ. Παράλληλα, διαχειριστής της εταιρείας ορίζεται ο Ελευθέριος Γιαννακουδάκης «ο οποίος θα ενεργεί όλες τις αναγκαίες πράξεις προς επίτευξη του σκοπού της εταιρείας».

Η Taresso δημιουργήθηκε το 2014 στην Κόρινθο με στόχο να προσφέρει εξειδίκευση στην παραγωγή καφέ υψηλής ποιότητας. Ιδρυτές της εταιρείας ήταν ο Ευάγγελος Κορνάρος, ο Βασίλης Τάρταρης και η Κατερίνα Χαλουλάκου, ενώ ήδη από τα πρώτα της βήματα ανέπτυξε ισχυρούς δεσμούς με καλλιεργητές (coffee farmers) για την προμήθεια πράσινου καφέ, παρέχοντας εγγύηση στην ποιότητα, ιχνηλασιμότητα και βιωσιμότητα. Σήμερα η εταιρεία λειτουργεί μια σύγχρονη μονάδα παραγωγής στην Κόρινθο, ενώ διαθέτει γραφεία και αποθήκες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, καθώς και σημαντικό δίκτυο συνεργατών στην Ελλάδα. Ταυτόχρονα, διαθέτει δύο καταστήματα σε Κολωνάκι (Σκουφά 33) και Λεωφόρο Κηφισίας, ενώ προσφέρει μεγάλη ποικιλία προϊόντων specialty καφέ και αξεσουάρ, παρέχοντας στους συνεργάτες της πλήρη εξοπλισμό, ώστε να μυήσει τους καταναλωτές στην κατηγορία του specialty coffee.

Και οι κινήσεις ματ δεν σταματούν εδώ. Λίγο νωρίτερα και δη στα μέσα Ιανουαρίου, η Core Innovations ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της απόκτησης και της αλυσίδας καταστημάτων Twenty 4 Shopen. Την απόκτηση του αποκλειστικού ελέγχου της αλυσίδας Twenty 4 Shopen είχε γνωστοποιήσει από τα τέλη του περασμένου Νοεμβρίου ο όμιλος Motor Oil. Η δε Επιτροπή Ανταγωνισμού έδωσε την έγκρισή της για την εν λόγω εξαγορά στις 20 Δεκεμβρίου 2024.

Με την ολοκλήρωση του deal, υπό τη «σκέπη» της Motor Oil θα βρίσκονται πάνω από 100 σημεία λιανικής πώλησης, καθώς η αλυσίδα Twenty 4 Shopen διατηρεί ένα δίκτυο άνω των 25 καταστημάτων, ενώ την ίδια ώρα ο ενεργειακός όμιλος αναπτύσσει περισσότερα από 80 σημεία πώλησης που φέρουν το σήμα του Smartshop. Η πλειοψηφία εξ αυτών φιλοξενούνται στα πρατήρια με το σήμα Shell που ανήκουν επίσης στον όμιλο Motor Oil, ωστόσο υπάρχουν και δύο αυτόνομα σημεία πώλησης, επίσης με την επωνυμία Smartshop, εκτός του εύρους των πρατηρίων καυσίμων. Το πρώτο βρίσκεται στην Ηλιούπολη επί της οδού Σοφοκλή Βενιζέλου και λειτούργησε την άνοιξη το 2023, ενώ ακολούθησε ακόμη ένα στη Νέα Σμύρνη.

Η Twenty 4 Shopen, συμφερόντων του επιχειρηματία Γιώργου Ισηγόνη, ιδρύθηκε το 2010 και πλέον λειτουργεί περισσότερα από 25 καταστήματα, προσφέροντας προϊόντα παντοπωλείου, καφέ, αρτοσκευάσματα και είδη περιπτέρου. Η πλειοψηφία των καταστημάτων βρίσκεται στην Αττική, αλλά και σε επιλεγμένες επαρχιακές πόλεις όπως Βόλος, Ιωάννινα, Πύργος κ.α. Μάλιστα, μόλις τον περασμένο Ιούνιο, σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας αποφασίστηκε η απόσχιση του κλάδου της λιανικής και η εισφορά του σε νέα εταιρεία.

Μέσω των εξαγορών αυτών, η Core Innovations επιδιώκει να επαναπροσδιορίσει την έννοια της ευκολίας, συνδέοντας απρόσκοπτα φυσικά και ψηφιακά κανάλια, στο πλαίσιο δημιουργίας ενός ολοκληρωμένου οικοσυστήματος convenience stores, γνωστών και ως καταστημάτων ευκολίας. Αυτό το ολοκληρωμένο οικοσύστημα της Core Innovations συνδυάζει προϊόντα παντοπωλείου, καφέ, φαρμακείου, ειδών καθημερινής ανάγκης, φροντίδας αυτοκινήτου και ηλεκτρονικό εμπόριο, για την πλήρη κάλυψη των αναγκών του σύγχρονου καταναλωτή, απλοποιώντας ταυτόχρονα την καθημερινότητα του. Με τον τρόπο στοχεύει να κάνει πιο εύκολη την καθημερινή ζωή με μια ποικιλία από εξυπνότερες, πιο γρήγορες και πιο προσιτές λύσεις, διεκδικώντας μερίδια από μια «πίτα» αξίας 5 δισ. ευρώ (μίνι μάρκετ, περίπτερα, είδη ψιλικών κ.α.).

Στην Premia η Σεμέλη Οινοποιητική

Στις 20 Ιανουαρίου ανακοινώθηκε επισήμως ότι έπεσαν οι υπογραφές μεταξύ της Premia Properties και της Lyktos Holding συμφερόντων του Μιχάλη Σάλλα, ώστε η πρώτη να αποκτήσει από τη δεύτερη το Κτήμα Σεμέλη.

Ειδικότερα, τα δύο εμπλεκόμενα μέρη υπέγραψαν τη μεταβίβαση του συνόλου των μετοχών της εταιρείας Σεμέλη Οινοποιητική ΑΕ, με το συνολικό τίμημα της συναλλαγής -συμπεριλαμβανομένου και μέρους αναλαμβανόμενων υποχρεώσεων) - να ανέρχεται σε 10,6 εκατ. ευρώ. Βάσει της συμφωνίας, η Premia θα αποκτήσει κτήρια συνολικής επιφάνειας 6.850 τετραγωνικών μέτρων και δη το οινοποιείο στη Νεμέα Κορινθίας 5.512 τ.μ. συμπεριλαμβανομένων αποθηκευτικών χώρων, 10 σουιτών με χώρο πολλαπλών εκδηλώσεων 1.338 τμ, καθώς και αγροτεμάχια έκτασης 278 στρεμμάτων, στα οποία περιλαμβάνονται αμπελώνες 232 στρεμμάτων στη Νεμέα και στην Αρκαδία.

Να σημειωθεί εδώ ότι η δομή της συναλλαγής περιλαμβάνει το διαχωρισμό της ακίνητης περιουσίας από την οινοποιητική/εμπορική δραστηριότητα. Τα ακίνητα -οινοποιείο, σουίτες και αμπελώνες- θα μεταβιβαστούν στην Premia ΑΕΕΑΠ και θα εκμισθωθούν μέσω μακροχρόνιας μίσθωσης στην υφιστάμενη εταιρεία Σεμέλη Οινοποιητική ΑΕ, ενώ οι μετοχές της Σεμέλη ΑΕ θα μεταβιβαστούν στην εταιρεία συμμετοχών Ελληνικά Οινοποιεία ΑΕ μαζί με την οινοποιητική και την εμπορική δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένων των σημάτων, των παραγωγικών μηχανημάτων, των αποθεμάτων και των απαιτήσεων και υποχρεώσεων.

Όπως έχει ήδη γράψει το insider.gr, οι Ελληνοσουηδοί επιχειρηματίες Ηλίας και Θωμάς Γεωργιάδης, επικεφαλής της Sterner Stenhus Greece και βασικοί μέτοχοι της Premia Properties, έχουν ιδρύσει την Ελληνικά Οινοποιεία, μια εταιρεία συμμετοχών που αποτελεί ορμητήριο για φιλόδοξες επενδύσεις στον κλάδο του ελληνικού κρασιού. Τα σχέδιά τους περιλαμβάνουν τη δημιουργία ενός ισχυρού επιχειρηματικού ομίλου που θα επικεντρώνεται στην παραγωγή και εμπορία καινοτόμων προϊόντων τόσο στην ελληνική αγορά όσο και στο εξωτερικό. Βασικό πυλώνα των Ελληνικών Οινοποιείων αποτελεί η ιστορική οινοποιία Μπουτάρη, την εξυγίανση της οποίας ανέλαβε από τον Απρίλιο του 2022 η Premia Properties, ενώ εδώ και σχεδόν δύο χρόνια η εταιρεία δραστηριοποιείται και στον χώρο του εμφιαλωμένου νερού, αποκτώντας τον Φεβρουάριο του 2023 την επιχείρηση και το brand του φυσικού μεταλλικού νερού ΙΟΛΗ από την Αθηναϊκή Ζυθοποιία.

Επενδύει στην Georgoudis SA - Parthenon η AG Olives Group

Στις 16 Ιανουαρίου ο όμιλος AG Olives Group, η μεγαλύτερη εταιρεία στον τομέα της επιτραπέζιας ελιάς παγκοσμίως με παρουσία σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ισπανία, ανακοίνωσε τη συνεργασία της με την ελληνική εταιρεία Georgoudis S.A. - Parthenon, την παλαιότερη εταιρεία επιτραπέζιας ελιάς στην Ελλάδα.

Αυτή η στρατηγική συνεργασία ολοκληρώνει το προϊοντικό χαρτοφυλάκιο του ομίλου, ενσωματώνοντας τις παγκοσμίου φήμης premium ελληνικές ελιές ειδικής καλλιέργειας στο χαρτοφυλάκιό του, παρέχοντας πρόσβαση σε νέες αγορές παγκοσμίως μέσω του εκτεταμένου δικτύου logistics και πελατών του AG Olives Group.

Πρόκειται για μια συνεργασία υψηλής προστιθέμενης αξίας, που στοχεύει στην επέκταση του επενδυτικού προγράμματος στη μονάδα παραγωγής στον Βόλο, ενισχύοντας την παραγωγική ικανότητα, βελτιώνοντας την αποδοτικότητα, ενώ παράλληλα προωθεί την περιφερειακή ανάπτυξη και τη γεωργική παραγωγή. Η συνεργασία αυτή ενισχύει τις δυνατότητες προμήθειας και παραγωγής του ομίλου, ο οποίος αριθμεί περισσότερους από 800 εργαζόμενους, λειτουργεί εγκαταστάσεις παγκοσμίως και έχει παραγωγική ικανότητα άνω των 80.000 τόνων για την προμήθεια προϊόντων σε περισσότερες από 60 χώρες.

Η Georgoudis S.A. - Parthenon, που ιδρύθηκε το 1897, είναι ηγέτης στις premium ελιές ειδικής καλλιέργειας, με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στον Βόλο και πάνω από 100 αφοσιωμένους εργαζόμενους, ενώ διατηρεί μακροχρόνιες σχέσεις με πελάτες και παραγωγούς που εκτείνονται στο βάθος γενεών.

Στην Ελληνικά Γαλακτοκομεία η Κάμπος Χίου

Το πρώτο deal στον ευρύτερο κλάδο των τροφίμων για το 2025 ανακοινώθηκε στις 14 Ιανουαρίου, με την οριστικοποίηση της συμφωνίας για την εξαγορά της εταιρείας Κάμπος Χίου από την Ελληνικά Γαλακτοκομεία.

Για τον όμιλο Ελληνικά Γαλακτοκομεία των αδελφών Σαράντη, γνωστό κυρίως για το εμπορικό σήμα Όλυμπος, που φιγουράρει στα ράφια και τα ψυγεία των σούπερ μάρκετ με δεκάδες προϊόντα όπως γάλα, τυρί, γιαούρτι, φέτα, χυμοί, τσάι, αναψυκτικά, εμφιαλωμένο νερό, φυτικά προϊόντα και ροφήματα, η νέα εξαγορά έχει επίκεντρο τον χώρο των χυμών, με στόχο την ακόμη μεγαλύτερη αύξηση των μεριδίων αγοράς έναντι του εντεινόμενου ανταγωνισμού. Με την ολοκλήρωση δε του deal, η Ελληνικά Γαλακτοκομεία ενισχύει έτι περαιτέρω το προϊοντικό της χαρτοφυλάκιο στην κατηγορία των ροφημάτων, καθώς οι χυμοί Όλυμπος και Κλιάφα αποκτούν ένα ακόμη «αδελφάκι» στα ψυγεία της οργανωμένης λιανικής τροφίμων και δη τους χυμούς Κάμπος Χίου.

Η Κάμπος Χίου είναι μια εταιρεία με έδρα τη Χίο, οι χυμοί της οποίας κατέχουν περίοπτη θέση στα σούπερ μάρκετ εδώ και χρόνια. Κι όμως η χιώτικη επιχείρηση αντιμετώπιζε σημαντικές οικονομικές δυσχέρειες, ενώ οι τελευταίες χρήσεις της ήταν ζημιογόνες.

Πλέον η Ελληνικά Γαλακτοκομεία «δεσμεύεται να διαφυλάξει τα ίδια υψηλά ποιοτικά πρότυπα παραγωγής των προϊόντων που παραλαμβάνει, αξιοποιώντας τα αγνά φρούτα και την εξαιρετική πρώτη ύλη της Χίου», αλλά και να «επενδύσει περαιτέρω στην καινοτομία και το όραμα των μετόχων της Κάμπος Χίου, ώστε αναδείξει την εταιρεία σε σημείο αναφοράς στην κατηγορία των χυμών, συμβάλλοντας ενεργά στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας του ιστορικού νησιού».

Οι κρίσιμες ώρες για την Avramar

Ένα βήμα πιο κοντά στην ολοκλήρωσή του βρίσκεται πλέον το deal διάσωσης της Αvramar, του ισχυρότερου «παίκτη» της εγχώριας ιχθυοκαλλιέργειας, μετά από πολλούς μήνες διαβουλεύσεων και διεργασιών που κρέμονταν κυριολεκτικά από μια κλωστή.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η αραβικών συμφερόντων Aqua Bridge, που είχε αναδειχθεί προτιμητέος επενδυτής στη διαγωνιστική διαδικασία της εταιρείας, την περασμένη Τρίτη 16 του μηνός «υπέγραψε συμφωνία - πλαίσιο και ένα χρονοδιάγραμμα (Term Sheet) με τους πιστωτές της Avramar». Στην ανακοίνωσή της η Aqua Bridge κάνει λόγο για «ένα αποφασιστικό βήμα προς την απόκτηση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου μέσω μιας δικαστικά επιτηρούμενης διαδικασίας εξυγίανσης, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. Η αίτηση εξυγίανσης βρίσκεται υπό προετοιμασία και θα κατατεθεί για δικαστική επικύρωση σε εύθετο χρόνο. Η συναλλαγή αυτή προχωρά αυστηρά εντός του ελληνικού πλαισίου αναδιάρθρωσης».

Όπως γνωστοποιεί η Aqua Bridge «Η κυριότητα και ο έλεγχος θα μεταβιβαστούν μόνο μετά τη δικαστική επικύρωση και την ολοκλήρωση της νομικής διαδικασίας. Οι ενέργειες των πιστωτών γίνονται βάσει δικαιωμάτων που τους παραχωρήθηκαν νομίμως από τους σημερινούς μετόχους μέσω υπογεγραμμένης συμφωνίας, και σε πλήρη συμμόρφωση με τα δικαιώματα των μετόχων και των πιστωτών που προβλέπονται από την ελληνική νομοθεσία για την αναδιάρθρωση». «Για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, αυτό δεν είναι πλέον θέμα άποψης. Η συμφωνία-πλαίσιο έχει υπογραφεί. Το χρονοδιάγραμμα έχει υπογραφεί. Το θέμα προχωρά τώρα στο δικαστήριο. Η εικασία τελειώνει εκεί όπου αρχίζουν οι υπογραφές», τονίζεται δε.

Κατά τις πληροφορίες, η συμφωνία που υπεγράφη μεταξύ της Aqua Bridge και των πιστωτριών τραπεζών και αφορά στο σχέδιο εξυγίανσης της Avramar αναμένεται να κατατεθεί στο Πρωτοδικείο έως τις 31 Οκτωβρίου. Μάλιστα, σύμφωνα με πηγές που έχουν γνώση των διαδικασιών, το γεγονός ότι φέτος αναμένεται μια πολύ καλή χρονιά για τον εγχώριο κλάδο της ιχθυοκαλλιέργειας, μπορεί να λειτουργήσει θετικά και για την επόμενη μέρα της Avramar. Καθώς οι τιμές εφέτος κινούνται σε υψηλά 20ετίας, το σύνολο του κλάδου ενισχύει την αναπτυξιακή του προοπτική, ενώ η τόνωση της ρευστότητας που τόσο έχει ανάγκη ο χώρος δίνει «ανάσα» αλλά και χρόνο και στην Avramar, έως ότου ολοκληρωθούν οι διεργασίες εξυγίανσής της. Το δε θετικό περιβάλλον που διαμορφώνεται στον κλάδο, μπορεί να αποδειχθεί καταλυτικό για τον ισχυρότερο «παίκτη» του, καθώς οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ίσως να απαιτηθούν λιγότερα κεφάλαια από τον νέο επενδυτή της Avramar, έναντι των αρχικών προβλέψεων για 50-60 εκατ. ευρώ.

Την ίδια ώρα δε και παρά τις θετικές εξελίξεις από το μέτωπο του προτιμητέου επενδυτή, ήτοι της Aqua Bridgel, το σήριαλ διάσωσης της Avramar έχει πολύ δρόμο ακόμη έως ότου τελειώσει. Και αυτό γιατί ο βασικός μέτοχος της εταιρείας, ήτοι η Amerra, η οποία πλέον δεν εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, μπορεί να καταθέσει δική του πρόταση ή να προχωρήσει σε νομικές ενέργειες που θα μπορούσαν να μπλοκάρουν ή να καθυστερήσουν τη διαδικασία. Είναι άλλωστε γνωστό πως η Amerra όλο αυτό το διάστημα έχει στρέψει αλλού την προσοχή της, διεκδικώντας μια συμφωνία με την Cooke Aquaculture από τον Καναδά και δη με έναν από τους ισχυρότερους «παίκτες» του κλάδου της ιχθυοκαλλιέργειας σε διεθνές επίπεδο. Η Cooke έχει κάνει γνωστή την πρόθεσή της να επενδύσει στην Avramar, γεγονός που ανεβάζει έτι περαιτέρω το «θερμόμετρο» σε ένα επιχειρηματικό σήριαλ που βρίσκεται εδώ και μήνες σε εξέλιξη…

Η διάσωση της Avramar θεωρείται καθοριστική για τη διασφάλιση της ισορροπίας σε ολόκληρο τον κλάδο της ιχθυοκαλλιέργειας, δεδομένου ότι πρόκειται για έναν όμιλο που συνεργάζεται με μεγάλο αριθμό προμηθευτών, η παραγωγή του αγγίζει τις 55.000 με 60.000 τόνους, απασχολεί περί τους 2.000 εργαζόμενους και οι υποχρεώσεις του ξεπερνούν τα 400 εκατ. ευρώ. Ήταν στις 13 Ιανουαρίου 2025 όταν ο ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Aqua Bridge, Mohammad Tabish, με ανάρτησή του στο LinkedIn επισφράγισε για πρώτη φορά με επίσημο τρόπο πως γίνεται ο νέος «ιδιοκτήτης» της Avramar, διατυπώνοντας ευχαριστίες προς όλους όσοι συμμετείχαν στις διεργασίες και προαναγγέλλοντας το νέο κεφάλαιο που ανοίγεται μπροστά της, οραματιζόμενος έναν «ηγέτη του κλάδου», με σεβασμό πάντοτε στην «κληρονομιά» που κουβαλά ήδη η εταιρεία. Ο όμιλος Aqua Bridge έχει έδρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε όλο το φάσμα του κλάδου της ιχθυοκαλλιέργειας διεθνώς. Πρόεδρός του είναι ο Sheikh Ahmad bin Manna Al Maktoum. Η «γέννηση» της Avramar ανακοινώθηκε στα τέλη Ιανουαρίου του 2021 μέσω της συγχώνευσης του ομίλου Andromeda και των εταιρειών Νηρέας, Σελόντα και Περσεύς.