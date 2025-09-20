Υποδομές: Τα «χρυσά συμβόλαια» 6 δισ. που διεκδικούν ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, AKTOR - Άκτωρ Παραχωρήσεις, ΑΒΑΞ, ΜΕΤΚΑ

Μπαράζ διαγωνισμών που αφορούν στην υλοποίηση οδικών αξόνων, κτηριακών projects, σιδηροδρομικών υποδομών, μονάδων αποβλήτων και άλλου είδους έργων ετοιμάζονται ή περιμένουν να διεκδικήσουν προσεχώς οι ισχυροί κατασκευαστικοί όμιλοι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, AKTOR – ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις, ΑΒΑΞ, ΜΕΤΚΑ – Metlen αλλά και οι μικρότερα σχήματα, με την αξία των συμβάσεων (να υπολογίζεται σε άνω των 6-7 δισ. ευρώ)

Μπαράζ διαγωνισμών που αφορούν στην υλοποίηση οδικών αξόνων, κτηριακών projects, σιδηροδρομικών υποδομών και άλλου είδους έργων ετοιμάζονται ή περιμένουν να διεκδικήσουν προσεχώς οι ισχυροί κατασκευαστικοί όμιλοι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, AKTOR – ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις, ΑΒΑΞ, ΜΕΤΚΑ – Metlen (αλλά και οι μικρότεροι όπως π.χ. οι ΕΚΤΕΡ, Δομική Κρήτης, ΕΡΕΤΒΟ, ΤΕ.ΝΑ, Ιντερκάτ, ΤΕΚΑΛ, ΕΡΓΟΚΑΤ κ.α., τουλάχιστον σε κάποια έργα ), με την αξία των συμβάσεων (δημόσια, ιδιωτικά, ΣΔΙΤ/Παραχωρήσεις) να υπολογίζεται σε άνω των 6 δισ. ευρώ.

Αυτά τα έργα θα έρθουν να ενισχύουν ή να ανανεώσουν το υψηλό ανεκτέλεστο των γκρουπ, με τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ να έχει ήδη ανεκτέλεστο 6,3 δισ. ευρώ (στοιχεία α’ 6μήνου 2025) αλλά με τις πρόσφατες συμβάσεις (ΔΑΑ, σιδηροδρομικό στη Ρουμανία και στην Ελλάδα κ.α.) να προσεγγίζει τα 7 δισ. ευρώ, τον AKTOR Group να κάνει λόγο για 4,3 δισ. ευρώ στο πρώτο «μισό» του έτους (και προφανώς μεγαλώνει), την ΜΕΤΚΑ να έχει κοντά στο 1,5 δισ. ευρώ και τον όμιλο ΑΒΑΞ (δεν έχει ακόμα ανακοινώσει μεγέθη 6μήνου) να εκτιμάται ότι έχει χαρτοφυλάκιο πέριξ των 3 δισ. ευρώ ή κάπου χαμηλότερα.

Βέβαια, πρέπει να αναφέρουμε ότι για κάμποσους διαγωνισμούς αναμένονται εξελίξεις… από καιρό, κατά συνέπεια πρέπει να οριστούν ή επιβεβαιωθούν χρονοδιαγράμματα, ενώ σε άλλους υπάρχουν ερωτηματικά για την πρόθεσή η δυνατότητα του δημοσίου να προωθήσει τα έργα (π.χ. χρηματοδοτικά ζητήματα κ.α.).

Τα οδικά έργα

Για παράδειγμα, μέσα στο προσεχές διάστημα, ενδεχομένως εντός του τελευταίου τριμήνου του 2025, να «βγει» επιτέλους ο διαγωνισμός ύψους 70 εκατ. ευρώ (κατ’ εκτίμηση) για την υλοποίηση του Τριπλού Κόμβου Σκαραμαγκά που θα δώσει ανάσες στη Δυτική Αττική. Στην κατασκευαστική αγορά αναμένουν εξελίξεις για το έργο σύνδεσης Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Αιγάλεω με την Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου, ανισόπεδων κόμβων Σκαραμαγκά, Σχιστού και Ναυπηγείων, αλλά και για το οδικό έργο Μακρακώμη – Τυμφρηστός, εκτιμώμενου ύψους 200 εκατ. ευρώ.

Προ των πυλών είναι ο ορισμός για τα δύο οδικά ΣΔΙΤ της Βορείου Ελλάδας, για τα οποία πρόσφατα είχε αναφερθεί το insider.gr ότι περνούν στο τελικό τους στάδιο. Πρόκειται για την υλοποίηση, μέσω ΣΔΙΤ, των έργων «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση της Αναβάθμισης του οδικού άξονα ΕΟ2 (Μαυροβούνι – Έδεσσα, Παράκαμψη Γιαννιτσών, Παράκαμψη Χαλκηδόνας) και λειτουργία/ συντήρηση του τμήματος γέφυρας Αξιού ποταμού – Έδεσσας με Σ.Δ.Ι.Τ.» (αξίας σύμβασης σχεδόν 445 εκατ. ευρώ) και «ΚΑΘΕΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΔΡΑΜΑ – ΑΜΦΙΠΟΛΗ (ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗ)», που θα υλοποιηθεί μέσω ΣΔΙΤ εκτιμώμενης αξίας 248,5 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ). Τους δύο διαγωνισμούς διεκδικούν οι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις – METLEN, ΑΒΑΞ.

Προφανώς, υπάρχουν και άλλες… εκκρεμότητες που ενδιαφέρουν τους κατασκευαστές, όπως, για παράδειγμα, οι παρεμβάσεις στην Αττική Οδό (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ), αν θα «ξεπαγώσουν» οι οδικές Πρότυπες Προτάσεις για την επέκτασης της Αττικής Οδού προς το Ελληνικό (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΑΒΑΞ, ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις) και για τη δημιουργία της οδικής αρτηρίας «Ελευσίνα – Οινόφυτα» (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ) κ.α., ωστόσο, προφανώς δεν έχουμε να κάνουμε με δεδομένες διεκδικήσεις διαγωνισμών.

Σιδηροδρομικές υποδομές

Πέραν των οδικών έργων, θεωρητικά (κανονικά και πρακτικά) αναμένεται η προώθηση και σημαντικών σιδηροδρομικών, με κάποια εξ αυτών μάλιστα να προωθούνται μέσω της μονάδας PPF του Υπερταμείου, εκτιμώμενης αξίας 1,3 δισ. ευρώ. Ανάμεσά τους, ξεχωρίζουν υποδομές όπως η αναβάθμιση της υφιστάμενης σιδηροδρομικής γραμμής στο Τμήμα ΣΚΑ - Οινόη, προϋπολογισμού 245,750 εκατ., η σιδηροδρομική γραμμής στο Τμήμα Πύθιο - Ορμένιo (Π.Ε. Έβρου) (Α' φάση) με προϋπολογισμό 219,609 εκατ. ευρώ, η υποδομής της υφιστάμενης σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκη - Προμαχώνας (τμήμα από Μουριές έως Προμαχώνα) για την εγκατάσταση ηλεκτροκίνησης, προϋπολογισμού 167 εκατ. ευρώ, η σιδηροδρομική σύνδεσης Λιμένα Βόλου, Αερολιμένα Αγχιάλου και ΒΙΠΕ Αλμυρού και άλλα έργα. Προφανώς, αναμένονται εξελίξεις και για το έργο σιδηροδρομικής σύνδεσης του ΟΛΘ και του δυτικού προαστιακού Θεσσαλονίκης, δίχως να είναι τα παραπάνω οι μοναδικές εκκρεμότητες στον σιδηρόδρομος (π.χ. η γραμμή προς Πάτρα, τυχόν επεκτάσεις προς Λαύριο, Ραφήνα κ.α.).

Αν… «κουμπώσουμε» στον σιδηρόδρομο τα μέσα σταθερής τροχιάς, θεωρητικά (επίσης) πρέπει να γίνει και η τελική φάση υποβολής προσφορών για την επέκταση της Γραμμής 2 στην Αθήνα, προς Ίλιον, με κόστος σχεδόν 550 εκατ. ευρώ. Στην πρώτη φάση είχαν κατέβει οι ΤΕΡΝΑ (όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ), ΑΒΑΞ (με Alstom), Intrakat, ΑΚΤΩΡ – Μυτιληναίος. Έκτοτε έγιναν αλλαγές, άρα, τα σχήματα χρήζουν… αλλαγών αλλά και ο διαγωνισμός χρειάζεται… χρηματοδότηση. Για άλλες επεκτάσεις το Μετρό ή του Ηλεκτρικού, χρειάζεται προφανώς χρόνος ωρίμανσης.

Κτηριακά έργα – Αναπλάσεις

Κανονικά, σε λίγες ημέρες από τώρα θα είχαμε την αρχική φάση για στον διαγωνισμό για την κατασκευή του μεγάλου μητροπολιτικού πάρκου Φαλήρου, μια από τις μεγάλες παρεμβάσεις που προωθεί η Περιφέρεια Αττικής. Πρόκειται για τη «Δημιουργία Αστικού Μητροπολιτικού Πάρκου στον Φαληρικό Όρμο», προϋπολογισμού 320 εκατ. ευρώ (με το ΦΠΑ). Ωστόσο, όπως αναφέραμε την Παρασκευή, λόγω προσφυγής που έχει υποβληθεί οι εξελίξεις πάνε από Οκτώβριο.

Στο τέλος Σεπτεμβρίου έχει προγραμματιστεί η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υλοποίηση, μέσω ΣΔΙΤ αξίας άνω των 350 εκατ. ευρώ, του νέου Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης.

Βέβαια, υπάρχουν και άλλα κτηριακά έργα, ΣΔΙΤ και όχι μόνο, δηλαδή διαγωνισμοί για την κατασκευή νέων υποδομών. Όπως έχουμε αναφέρει από καιρό, με μοντέλο ECI προχωρά ο διαγωνισμός επέκτασης του ΔΑΑ (άνω του 1 δις ευρώ) με ομίλους όπως οι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – Redex, ΑΒΑΞ – ΜΕΤΚΑ, AKTOR κ.α. να είναι υποψήφιοι «μνηστήρες» ενώ για τον Οκτώβριο έχουν προγραμματιστεί προσφορές για την υλοποίηση φοιτητικών εστιών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας μέσω ΣΔΙΤ αξίας 105 εκατ. (αρχικοί διεκδικητές οι ΑΒΑΞ, ΑΤΕΣΕ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Metlen, ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις – AKTOR).

Επιπλέον, οι ΑΒΑΞ, ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Μυτιληναίος (πλέον Metlen) «χτυπούσαν» είναι στην «κούρσα» διεκδίκησης του έργου που αφορά στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, προμήθεια εξοπλισμού, συντήρηση και τεχνική διαχείριση των υποδομών που θα στεγάσουν το νέο πρότυπο Δικαστικό Σωφρονιστικό Κατάστημα Αθηνών (ΔΣΣΑ) και τη Διεύθυνση Μεταγωγών Δικαστηρίων Αττικής (ΔΜΔΑ), σε ακίνητο έκτασης περίπου 100 στρεμμάτων, στη θέση του παλαιού Στρατοπέδου «Αμερικάνικης Ευκολίας» στον Ασπρόπυργο Αττικής. Αναθέτουσα Αρχή το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Θα γίνει με ΣΔΙΤ και έχει προϋπολογισμό 617,18 εκατ. ευρώ (άρα κοντά στα 765 εκατ. με ΦΠΑ), ενώ η συνολική διάρκεια της Σύμβασης Σύμπραξης εκτιμάται ότι θα ανέλθει κατά μέγιστο σε 30 έτη. Οι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΑΒΑΞ – ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις και METLEN – AKTOR διεκδικούν το έργο για τη δημιουργία του Κυβερνητικού Πάρκου «Ανδρεας Λεντάκης» στην πρώην ΠΥΡΚΑΛ, μέσω ΣΔΙΤ αξίας 421 εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).

Να προσθέσουμε ότι ο όμιλος AKTOR έχει μπει πλέον, εδώ και λίγους μήνες, σε κοινοπραξίες που διεκδικούν τόσο την αξιοποίηση του πρώην Στρατοπέδου Γκόνου στη Θεσσαλονίκη όσο και τη χρηματοδότηση, τον σχεδιασμό, την αδειοδότηση, την ανάπτυξη, την κατασκευή, τη λειτουργία, τη συντήρηση και τη μακροχρόνια εκμετάλλευση του Επιχειρηματικού Πάρκου του Δήμου Φυλής.

Ημερομηνία για υποβολή προσφορών περιμένουν οι ενδιαφερόμενοι και για άλλα κτηριακά έργα, όπως π.χ. τα ΣΔΙΤ Δικαστικά Μέγαρα σε Κρήτη, Μακεδονία, Κεντρική Ελλάδα, με 3 αντίστοιχους διαγωνισμούς αξίας 300 εκατ. ευρώ να «τρέχουν» και να ενδιαφέρουν τους ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, AKTOR, ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις, ΑΒΑΞ, Metlen – ΑΤΕΣΕ κ.α..

Το… συμπληρωματικό «πακέτο»

Αξίζει να αναφέρουμε ότι υπάρχει και ένα «πακέτο» διαγωνισμών που αναμένει… εξελίξεις, και μαζί το ίδιο κάνουν οι «μνηστήρες» των συμβάσεων. Για παράδειγμα, κάτι τέτοιο συμβαίνει για την κατασκευή φραγμάτων μέσω ΣΔΙΤ, εκτιμώμενης συνολικής αξίας συμβάσεων 500 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ), σε Κρήτη (Ταυρωνίτη ποταμού) και Θεσσαλία (Ενιπέα Φαρσάλων), με τους AKTOR (τότε ως Intrakat) – Μυτιληναίος – Μεσόγειος, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – Χρ. Κωνσταντινίδης και ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις – ΑΒΑΞ να έχουν περάσει στην επόμενη φάση των διαγωνισμών. Επίσης, προχωρούν διαγωνισμοί για υλοποίηση μονάδων αποβλήτων σε περιοχές της Ελλάδας, όπως π.χ. η ΣΔΙΤ των Μονάδων Ολοκληρωμένης Ανακύκλωσης και Ανάκτησης Αποβλήτων στους Δήμους Κω και Καλυμνίων (110 εκατ. ευρώ) κ.α..

Να προσθέσουμε ότι λογικά η ΕΥΔΑΠ θα δημοπρατήσει εκ νέου προσεχώς τον διαγωνισμό για την κατασκευή του ΚΕΛ των Δήμων Ραφήνας-Πικερμίου & Σπάτων-Αρτέμιδας, που πρόσφατα «ναυάγησε» λόγω προσφυγών από πλευράς εμπλεκομένων. Θυμίζουμε, ότι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις (σε συνεργασία με την Jet Plan Shipping, μέλος της γνωστής ακτοπλοϊκής SEAJETS) ήταν μεταξύ των διεκδικητών για την απόκτηση 50% συν μίας μετοχής του Οργανισμού Λιμένος Λαυρίου.

Βέβαια, η «γκάμα» των διεκδικήσεων θα μεγαλώσει προσεχώς όταν, για παράδειγμα, «βγούνε» κάποιο νέοι ιδιωτικοί διαγωνισμοί όπως στο Ελληνικό (τα ξενοδοχεία της ΤΕΜΕΣ, ο πύργος μικτής χρήσης της BrookLane κ.α.) αλλά και σε άλλα μέτωπα, ανανεώνοντας το χαρτοφυλάκιο έργων των κατασκευαστών. Επιπρόσθετα, τα περισσότερα από τα μεγάλα σχήματα «χτυπάνε» διαγωνισμούς και συμβάσεις και σε άλλα μέτωπα, όπως λιμάνια, μαρίνες, ενέργεια κ.α., διευρύνοντας τους «στόχους» τους.

Την ίδια ώρα, σε διάφορους τομείς (ενεργειακά, σιδηροδρομικά κ.α.) οι όμιλοι διεκδικούν και συμβόλαια στο εξωτερικό, με τη Ρουμανία προς ώρας να μοιάζει ως η προσοδοφόρα αγορά.