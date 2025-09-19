Philip Morris International: Στα 290 δισ. ευρώ το οικονομικό αποτύπωμα στην Ευρώπη για το 2019 - 2023

Μεταξύ 2019 και 2023, η συμβολή της PMI στην οικονομία της ΕΕ περιλαμβάνει 1 εκατομμύριο θέσεις εργασίας, 19,6 δισ. ευρώ σε περισσότερους από 45.000 προμηθευτές - μικρομεσαίες επιχειρήσεις και 2,3 δισ. ευρώ στην Έρευνα & Ανάπτυξη στην Ευρώπη, που οδήγησαν σε εξαγωγές από την ΕΕ αξίας 33 δισ. ευρώ.

Μεταξύ 2019 και 2023, η συμβολή της Philip Morris International (PMI) στην οικονομία της ΕΕ περιλαμβάνει 1 εκατομμύριο θέσεις εργασίας, 19,6 δισ. ευρώ σε περισσότερους από 45.000 προμηθευτές - μικρομεσαίες επιχειρήσεις και 2,3 δισ. ευρώ στην Έρευνα & Ανάπτυξη στην Ευρώπη, που οδήγησαν σε εξαγωγές από την ΕΕ αξίας 33 δισ. ευρώ. Το συνολικό οικονομικό αποτύπωμα της PMI στην Ευρώπη την περίοδο 2019 - 2023 φτάνει τα 290 δισ. ευρώ.

Τα παραπάνω συμπεράσματα προκύπτουν από μελέτη της EY-Parthenon που δημοσιοποίησε η Philip Morris International (PMI).

Πιο συγκεκριμένα:

1. Εξαγωγές

- Εξαγωγές από την ΕΕ αξίας 33,4 δισ. ευρώ σε πέντε χρόνια, συμπεριλαμβανομένων 8,4 δισ. ευρώ μόνο το 2023.

- Η αξία των εξαγωγών θερμαινόμενων προϊόντων καπνού (ΘΠΚ) της PMI ανταγωνίζεται παραδοσιακούς κλάδους, όταν συγκρίνεται με τα συνολικά εξαγωγικά χαρτοφυλάκια των χωρών:

Ιταλία: Οι εξαγωγές των ΘΠΚ ήταν αξίας 1,8 δισ. ευρώ το 2023, πολύ κοντά στην αξία των εξαγωγών ελαιόλαδου της Ιταλίας που ήταν 2,2 δισ. ευρώ.

Ρουμανία: Οι εξαγωγές των ΘΠΚ ξεπέρασαν σε αξία το 1 δισ. ευρώ το 2022, που ισοδυναμεί με την μισή αξία των εξαγωγών σιταριού της Ρουμανίας που ήταν 2 δισ. ευρώ.

Ελλάδα: Οι εξαγωγές των ΘΠΚ ξεπέρασαν σε αξία τα 400 εκατ. ευρώ, που υπερβαίνει το 50% της αξίας των εξαγωγών της ελληνικής φέτας που ήταν 735 εκατ. ευρώ.

- Συντελεστής ετήσιας αύξησης εξαγωγών (CAGR): +12%, αντανακλώντας την ισχυρή διεθνή ζήτηση για τα smoke-free προϊόντα που παράγονται στην Ευρώπη.

2. Αντίκτυπος στην Απασχόληση και το Οικοσύστημα

- Υποστήριξη άνω του 1 εκατομμυρίου θέσεων εργασίας, συμπεριλαμβανομένων:

21.488 άμεσων θέσεων πλήρους απασχόλησης, μόνο το 2023

80.437 έμμεσων θέσεων,

30.214 προκαλούμενες θέσεις εργασίας που έχουν δημιουργηθεί στην ευρύτερη οικονομία, και

674.801 θέσεις εργασίας που επηρεάζονται από το λιανικό εμπόριο

- Η παραγωγικότητα απασχόλησης της PMI είναι 2,9x υψηλότερη από τον μέσο όρο της ΕΕ (έτος αναφοράς 2023).

51,45 δισ. ευρώ σε συνολικές εισφορές μισθών.

509.561 καταστήματα λιανικής πώλησης που πωλούν προϊόντα της PMI (έτος αναφοράς 2023).

13,7 δισ. ευρώ σε κερδοφορία λιανοπωλητών

Συντελεστής ετήσιας αύξησης επενδύσεων στην εφοδιαστική αλυσίδα (CAGR): +9%

625 εκατ. ευρώ σε αγορές καπνού σε φύλλα

- Οι δραστηριότητες της PMI αποφέρουν άμεσα πάνω από 2 δισ. ευρώ ετησίως στους αγρότες, επηρεάζοντας συνολικά 10,5 δισ. ευρώ σε αγροτικούς μισθούς.

- Βασικές πρωτοβουλίες για τους αγρότες:

Πρόγραμμα "Digital Farmer" στην Ιταλία

Μετατροπή βιομάζας σε ξηραντήρες στην Ισπανία

Υποτροφίες και προγράμματα βιωσιμότητας στη Βουλγαρία και την Ελλάδα

- 19,6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύθηκαν σε 45.000 προμηθευτές - μικρομεσαίες επιχειρήσεις

- 37 εκατομμύρια ευρώ σε εκπαίδευση του εργατικού δυναμικού

3. Επενδύσεις και Καινοτομία

- 43,4 δισ. ευρώ συνολικές επενδύσεις στην Ευρώπη

- Περιλαμβάνει επενδυτικές (CAPEX) και λειτουργικές (OPEX) δαπάνες, και στρατηγικές πρωτοβουλίες στους ακόλουθους τομείς:

Ψηφιακή γεωργία

Κυκλικές αλυσίδες εφοδιασμού

Απασχόληση των νέων

- Περισσότερα από 2,3 δισ. ευρώ έχουν επενδυθεί στην Έρευνα & Τεχνολογία, στην ήπειρο, προωθώντας την καινοτομία και την επιστημονική πρόοδο.

4. Φορολογική Συνεισφορά

- 181,3 δισ. ευρώ σε φορολογικά έσοδα για τις κυβερνήσεις της ΕΕ.

- 38,2 δισ. ευρώ μόνο το 2023

- 143,1 δισ. ευρώ, δηλαδή πάνω από το 80% προέρχεται από ειδικούς φόρους κατανάλωσης, που στηρίζουν τους δημόσιους προϋπολογισμούς για την υγεία, το κλίμα και τα κοινωνικά προγράμματα.

5. Συμμετοχή στη Διαμόρφωση Πολιτικών και Μελλοντική Προοπτική

- Η PMI ζητά την υιοθέτηση μιας πολιτικής χωρίς αποκλεισμούς που βασίζεται στην καινοτομία καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση προετοιμάζει νέους κανονισμούς που θα διαμορφώσουν το μέλλον της δημόσιας υγείας και της βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας.

- Ενθαρρύνει την εποικοδομητική συνεργασία με επιχειρήσεις που προσφέρουν μετρήσιμη κοινωνικοοικονομική αξία στα κράτη μέλη.

- Υποστηρίζει ρεαλιστικές, προοδευτικές πολιτικές που προωθούν την καινοτομία μέσω συνεργειών δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και έχουν πραγματικό, ουσιαστικό αντίκτυπο.

Ο Massimo Andolina, Πρόεδρος Ευρώπης της Philip Morris International, δήλωσε:

«Στην ΕΕ, οι συνολικές επενδύσεις μας ξεπέρασαν τα 43 δισ. ευρώ (2019-2023), με αποτέλεσμα ένα συνολικό οικονομικό αποτύπωμα που προσεγγίζει τα 290 δισ. ευρώ σε ολόκληρη την Ένωση. Επενδύουμε κυρίως σε αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία: στους ανθρώπους. Υποστηρίζουμε περισσότερες από 1 εκατομμύριο θέσεις εργασίας σε όλη την ΕΕ, ενισχύουμε τις δεξιότητές τους και ενδυναμώνουμε τις τοπικές οικονομίες. Σχεδόν 20 δισ. ευρώ κατευθύνθηκαν στην εφοδιαστική μας αλυσίδα, ενδυναμώνοντας το ευρωπαϊκό και περιφερειακό βιομηχανικό οικοσύστημα. Υποστηρίζουμε τη βιώσιμη γεωργία, αγοράζοντας καπνό που παράγεται στην Ευρώπη και στηρίζοντας τους Ευρωπαίους αγρότες.

Από το 2008, η PMI έχει επενδύσει πάνω από 14 δισ. δολάρια παγκοσμίως για την ανάπτυξη, την επιστημονική αξιολόγηση, την παραγωγή και την εμπορική διάθεση καινοτόμων μη καιόμενων προϊόντων, με έναν τολμηρό στόχο: να βάλουμε τέλος στην εποχή του τσιγάρου. Δεν πρόκειται μόνο για αριθμούς· πρόκειται για μετασχηματισμό και πρόοδο. Το ταξίδι μας προς ένα μέλλον χωρίς τσιγάρο οδηγεί σε πραγματική, θετική αλλαγή, με κινητήρια δύναμη την Ευρώπη: σήμερα, πάνω από το 40% των παγκόσμιων καθαρών εσόδων μας προέρχεται από τα μη καιόμενα προϊόντα, που παράγονται σε 15 από τα 19 εργοστάσιά μας στην Ευρώπη.

Η ΕΕ οφείλει να υιοθετήσει μια αίσθηση επείγοντος για το μέλλον και να διαμορφώσει ένα ρυθμιστικό πλαίσιο που προσελκύει επενδύσεις, επιταχύνει την καινοτομία και ενδυναμώνει το ανθρώπινο δυναμικό. Η παρούσα μελέτη αποδεικνύει τη δέσμευσή μας: η πρόοδος είναι γεγονός, το μέλλον χωρίς τσιγάρο χτίζεται καθημερινά, εδώ, στην Ευρώπη».