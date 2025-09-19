Bloomberg: Πληρωμή 250 εκατ. ευρώ στον ιδρυτή της United Group από BC Partners

Ο Σόλακ έχει καταθέσει αγωγή και στην Ολλανδία για απόλυσή του από τη θέση συμβούλου στο διοικητικό συμβούλιο, με τη δικάσιμο να έχει οριστεί για τον Οκτώβριο.

Θυγατρική της BC Partners συμφώνησε να καταβάλει μπόνους 250 εκατ. ευρώ στον ιδρυτή της United Group, Ντράγκαν Σόλακ, σύμφωνα με απόφαση βρετανικού δικαστηρίου που επικαλείται το Bloomberg.

Η εταιρεία του Σόλακ είχε προσφύγει κατά θυγατρικής της BC Partners στο Λονδίνο, καταγγέλλοντας ότι της αρνήθηκαν την πληρωμή που είχαν υποσχεθεί από τμηματικές πωλήσεις assets. Η BC Partners θα καταβάλει το ποσό αφού αφαιρεθούν οι φόροι που οφείλονται στις αρχές του Λουξεμβούργου, όπως προβλέπει η απόφαση του δικαστηρίου.

Το δικαστήριο του Λονδίνου έκρινε ότι η εταιρεία που ελέγχεται από τη BC Partners είναι υποχρεωμένη να καταβάλει το ποσό στον Σόλακ ενώ η απόφαση, που φέρει τη συναίνεση όλων των πλευρών, αναφέρει: «Η διαδικασία αναστέλλεται εκτός από την περίπτωση εκτέλεσης αυτής της συμφωνίας».

Η έκβαση της υπόθεσης θα μπορούσε να αποτελέσει βαλβίδα αποσυμπίεσης στη μακροχρόνια διαμάχη ανάμεσα στον Σόλακ και τον λονδρέζικο επενδυτικό όμιλο, μετά την πώληση περιουσιακών στοιχείων της United Group. «Η απόφαση συνιστά μια πλήρη και οριστική νίκη για τον πελάτη μας», υπογράμμισε ο δικηγόρος του Σόλακ στο Λονδίνο, Σάιμον Γουόλς.

Παράλληλα, ο Σόλακ έχει καταθέσει αγωγή και στην Ολλανδία για απόλυσή του από τη θέση συμβούλου στο διοικητικό συμβούλιο, με τη δικάσιμο να έχει οριστεί για τον Οκτώβριο.

Ο Σόλακ, ιδιοκτήτης και της αγγλικής ποδοσφαιρικής ομάδας Σαουθάπτον ίδρυσε την United Group το 2000 στην πατρίδα του, στη Σερβία. Με τη στήριξη ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων, ανέπτυξε την εταιρεία με θυγατρικές στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία και άλλες χώρες των Βαλκανίων. Διετέλεσε πρόεδρος του συμβουλευτικού συμβουλίου μέχρι την απομάκρυνσή του τον Ιούνιο.

Τι αναφέρει η πλευρά Σόλακ

«Η σημερινή αποκάλυψη του Bloomberg επιβεβαιώνει την πλήρη δικαίωση του ιδρυτή της United Group, Ντράγκαν Σόλακ, στη δικαστική του διαμάχη με την BC Partners. Παρά την αρχική άρνησή της να τηρήσει μια νομικά κατοχυρωμένη υποχρέωση, χρησιμοποιώντας μάλιστα την αξίωση αυτή ως πρόσχημα για την απομάκρυνση του Σόλακ και της Victoriya Boklag τον Ιούνιο, η BC Partners υποχρεώθηκε τελικά να πληρώσει το σύνολο του Special Bonus ύψους €250 εκατ., μαζί με τόκους από τον Απρίλιο και όλα τα νομικά έξοδα. Όπως σημείωσε ο νομικός εκπρόσωπος της πλευράς Šolak, αυτό αποτελεί μια "πλήρη και οριστική νίκη" για τον Σόλακ και επιβεβαιώνει ότι οι ισχυρισμοί της BC Partners περί αβάσιμων απαιτήσεων ήταν ψευδείς. Δύο μόλις μήνες μετά την αλλαγή ηγεσίας που επέβαλε ο Νίκος Σταθόπουλος, η νέα διοίκηση της United Group βρίσκεται ήδη αντιμέτωπη με σκάνδαλα και εσωτερική αμφισβήτηση, με ολοένα και περισσότερες φωνές να ζητούν την απομάκρυνση του νέου CEO Stan Miller» τονίζει η πλευρά Σόλακ.

