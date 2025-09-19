Cenergy: Νέο guidance για a-EBITDA 310-340 εκατ. το 2025 - Προχωρά το εργοστάσιο στο Μέριλαντ

Στα 3,33 δισ. το ανεκτέλεστο, η ενεργειακή μετάβαση και η πρωτοκαθεδρία του φυσικού αερίου στο ενεργειακό μίγμα, δημιουργούν προϋποθέσεις για ισχυρή ζήτηση των προϊόντων των Hellenic Cable και Corinth Pipeworks. Γιατί αναμένεται κερδοφόρο το εργοστάσιο στις ΗΠΑ, οι επενδύσεις στο δεύτερο μισό του έτους.

Την αναθεωρημένη εκτίμηση για αναπροσαρμοσμένα EBITDA μεταξύ 310 και 340 εκατ. ευρώ για το 2025, στην οποία προχώρησε η Cenergy κατά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του 1ου εξαμήνου, επανεπιβεβαίωσε ο Αλέξανδρος Μπένος, Οικονομικός Διευθυντής της Cenergy Holdings, στο χθεσινό conference call με αναλυτές.

Όπως σημείωσε ο κ. Μπένος, το νέο guidance είναι ενισχυμένο κατά 10 εκατ. στο πάνω και το κάτω όριο του εύρους, σε σχέση με την προηγούμενη εκτίμηση του Ομίλου. Η αναθεώρηση οφείλεται στη μεγαλύτερη πλέον αισιοδοξία για τις φετινές επιδόσεις, η οποία κατ' αρχάς πηγάζει από τις επιδόσεις του 1ου εξαμήνου, με ενισχυμένα περιθώρια κέρδους και στους δύο τομείς και τις πωλήσεις να ξεπερνούν το 1 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, βασίζεται στο ευνοϊκό περιβάλλον που διαμορφώνεται διεθνώς για ενεργειακά πρότζεκτ που αφορούν τόσο ηλεκτρικά καλώδια (διασυνδέσεις, αναβαθμίσεις δικτύου) όσο και για σωλήνες χάλυβα. Ενδεικτικά, όπως ανέφερε ο κ. Μπένος, η πρόσφατη ανάθεση της διασύνδεσης Ηγουμενίτσα – Κέρκυρα θα αποτελέσει ένα μικρό ποσό από την αύξηση του ανεκτέλεστου της Hellenic Cables, που επίκειται άμεσα. «Είμαστε σίγουροι ότι μέχρι το τέλος του έτους θα υπάρξουν και άλλες αναθέσεις στην εταιρεία», είπε χαρακτηριστικά.

Μεγάλη ζήτηση για offshore αιολικά

Το ανεκτέλεστο και στους δύο τομείς διαμορφωνόταν τον Ιούνιο του 2025 σε 3,33 δισ., με υψηλή γεωγραφική διασπορά. Για τον κλάδο των καλωδίων, το ανεκτέλεστο δίνει ορατότητα πάνω από τρία έτη, ενώ για τους σωλήνες χάλυβα περίπου στους 18 μήνες. Όσον αφορά τη Hellenic Cables, το ανεκτέλεστο κινείται στα 2,8 δισ. και είναι πιο ισορροπημένο ανάμεσα σε offshore και onshore πρότζεκτ, σε σχέση με πέρυσι.

Την ίδια στιγμή, ο κ. Μπένος υποστήριξε πως ο κλάδος των υπεράκτιων αιολικών πάρκων κάθε άλλο παρά περνά κρίση στην Ευρώπη, όπου η ζήτηση για έργα παραμένει υψηλή. Ως ενδεικτικό παράδειγμα ανέφερε πως τα πρότζεκτ που θα δημοπρατηθούν μέχρι τις αρχές του 2026 αγγίζουν τα 6 δισ. ευρώ. Επίσης, στα 3 δισ. αθροίζονται τα χερσαία πρότζεκτ.

Μάλιστα, επισήμανε πως στις δημοπρασίες για υπεράκτια αιολικά εμπλέκονται μερικοί από τους μεγαλύτερους διεθνώς ενεργειακούς «παίκτες», όπως οι RWE, Scottish Southern Power, Copenhagen Developers, E.ON και 50 Hertz. «Η Hellenic Cables συμμετέχει σε διαγωνισμούς στη Βρετανία, τις Σκανδιναβικές χώρες και αλλού», πρόσθεσε.

Δεύτερος παράγοντας ώθησης της Hellenic Cables είναι τα έργα αναβάθμισης των ηλεκτρικών συστημάτων. Κι αυτό γιατί οι Διαχειριστές ανά τον κόσμο έχουν σχέδια επέκτασης και εκσυγχρονισμού των δικτύων τους.

Κερδοφόρο το εργοστάσιο στις ΗΠΑ

Ο CFO έκανε ειδική αναφορά στις επενδύσεις αναμένεται να κινητοποιήσει ο εκσυγχρονισμός ειδικά των δικτύων διανομής, και οι οποίες υπολογίζονται από μελετητές σε 66 δισ. δολάρια μέχρι το 2030. Στο πλαίσιο του εξηλεκτρισμού, μόνο στις ΗΠΑ αναμένεται να επενδυθούν περίπου 15 δισεκατομμύρια.

«Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό για εμάς, καθώς μας προσφέρει μια αρκετά ικανοποιητική ορατότητα για το εργοστάσιό μας στις ΗΠΑ, το οποίο θα ξεκινήσει τη λειτουργία του το 2027. Είμαστε επίσης βέβαιοι ότι θα υπάρξει ισχυρή ζήτηση το 2028, το 2029 και το 2030, ώστε να καλυφθεί η παραγωγική δυναμικότητα της μονάδας και να αποφέρει κέρδη στον Όμιλο», πρόσθεσε. Υπογράμμισε πως η κατασκευή του έργου προχωρά κανονικά, με τις επενδύσεις στο 1ο εξάμηνο να περιορίζονται στα 15 εκατομμύρια ευρώ, απλώς λόγω κάποιων καθυστερήσεων στις τιμολογήσεις προμηθευτών.

Υπογράμμισε πως οι εργασίες προχωρούν κανονικά, με την αμερικανική θυγατρική του Ομίλου να επικεντρώνεται σε τέσσερις πυλώνες, ξεκινώντας από τις πιστοποιήσεις των προϊόντων, ώστε αυτά να είναι επιλέξιμα από τις τοπικές εταιρείες κοινής ωφελείας. Δεύτερος πυλώνας είναι οι δημοπρατήσεις έργων, όπου η εταιρεία δίνει το παρών παρόλο που δεν είναι έτοιμο το εργοστάσιο, με σκοπό να αποκτήσει εμπειρία στη διεκδίκηση τόσο βραχυχρόνιων συμβάσεων όσο και μακροχρόνιων συμβολαίων. Επίσης, εστιάζει στην οργάνωση των τμημάτων της εταιρείας (π.χ. πωλήσεων, μηχανικών), όπως και στην προβολή της στην τοπική αγορά.

Τα ατού της Corinth Pipeworks

Όσον αφορά τη Σωληνουργία Κορίνθου, ο κ. Μπένος σημείωσε πως είναι παγκόσμιος «παίκτης», από τους κορυφαίους στους χαλύβδινους σωλήνες μεγάλης διαμέτρου. Στο ανεκτέλεστο της εταιρείας, το μεγαλύτερο μέρος αφορά πρότζεκτ φυσικού αερίου, με τις προοπτικές του καυσίμου να είναι εξαιρετικά θετικές.

Ο λόγος είναι πως το φυσικό αέριο παραμένει η κύρια ενεργειακή πηγή στην υφήλιο, με τη ζήτηση να αυξάνεται. Όσον αφορά συγκεκριμένες αγορές, υπογράμμισε πως προνομιακές για την εταιρεία είναι το αμερικανικός κλάδος υπεράκτιου drilling, στον οποίο η υψηλή ποιότητα είναι αναγκαστική. Επίσης, και η ευρωπαϊκή αγορά είναι πολύ ισχυρή.

Την ίδια στιγμή, η Corinth Pipeworks έχει ισχυρή παρουσία σε νέα πρότζεκτ ενεργειακής μετάβασης, κατά κύριο λόγο έργα CCS (δέσμευσης και μεταφοράς CO2) και δευτερευόντως υδρογόνου. Τέτοια πρότζεκτ είναι το Liverpool Bay CCS Project στο Ηνωμένο Βασίλειο και το έργο Adriatica της SNAM στην Ιταλία, με σωλήνες κατάλληλους για μεταφορά 100% υδρογόνου.

Η εξέλιξη των επενδύσεων

Με τις κεφαλαιουχικές δαπάνες να ανέρχονται σε 119 εκατ. ευρώ το 1ο εξάμηνο, το CAPEX στο 2ο εξάμηνο θα κινηθεί σε χαμηλότερα επίπεδα. Όσον αφορά το εργοστάσιο στις ΗΠΑ, οι δαπάνες θα ανέλθουν στα 70 με 80 εκατ. συνολικά στο έτος, με το μεγαλύτερο μέρος της υπόλοιπης επένδυσης να πραγματοποιείται το 2026. Όλες θα καλυφθούν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

Εξαιρώντας τη μονάδα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, οι επενδύσεις θα είναι σημαντικά μικρότερες σε σχέση με τα επίπεδα των 250 εκατ. όπου κινήθηκαν το προηγούμενο έτος.