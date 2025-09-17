Επιχειρήσεις | Διεθνή

Η Κίνα εμβαθύνει την έρευνα στη Nvidia για παραβάσεις της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας

Nvidia / Πηγή Φωτογραφίας: Getty Images
Η Κρατική Υπηρεσία για τον Έλεγχο της Αγοράς στην Κίνα (SAMR) ανέφερε σε μία διαδικτυακή ανακοίνωσή της την ενεργοποίηση ενός πλαισίου εμβάθυνσης της έρευνας στην αμερικανική πολυεθνική εταιρεία τεχνολογίας Nvidia για αντιμονοπωλιακές παραβιάσεις, μετά τη διεξαγωγή μιας προκαταρκτικής έρευνας.

Σύμφωνα με την SAMR, η Nvidia παραβίασε την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία της Κίνας, αλλά και μία απόφαση που είχε λάβει η ίδια υπηρεσία το 2020, σχετικά με την αγορά από την αμερικανική εταιρία του ισραηλινοαμερικανού πολυεθνικού προμηθευτή προϊόντων δικτύωσης υπολογιστών Mellanox Technologies.

Το 2020, η SAMR αποδέχτηκε υπό όρους την εξαγορά έπειτα από έναν αντιμονοπωλιακό έλεγχο που άρχισε το 2019. Η συμφωνία αυτή αποτέλεσε αντικείμενο πολλαπλών περιοριστικών όρων εξαιτίας ανησυχιών ότι η εξαγορά θα μπορούσε να απορρίψει ή να περιορίσει τον ανταγωνισμό στις παγκόσμιες, αλλά και στην κινεζική αγορά για τους επιταχυντές GPU, τον εξοπλισμό διασύνδεσης στο διαδίκτυο, αλλά και τους προσαρμογείς υψηλής ταχύτητας Ethernet.

