Ο Τραμπ επικρίνει την κυβερνήτρια της Νέας Υόρκης για τη στήριξή της στον Ζοχράν Μαμντάνι

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε σήμερα στη Δημοκρατική κυβερνήτρια της Νέας Υόρκης Κάθι Χόκουλ επειδή υποστήριξε τον υποψήφιο του Δημοκρατικού Κόμματος, Ζοχράν Μαμντάνι στις εκλογές της Νέας Υόρκης, αποκαλώντας τον «τάχα μου κομμουνιστή».

«Αυτή είναι μια μάλλον σοκαριστική εξέλιξη και πολύ άσχημα νέα για τη Νέα Υόρκη (...) Η Ουάσινγκτον θα παρακολουθεί πολύ στενά αυτήν την κατάσταση. Δεν υπάρχει λόγος να πετάμε χρήματα!» έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στο δίκτυό του Truth Social.

Τρεις Δημοκρατικοί υποψήφιοι - και ένας Ρεπουμπλικάνος - θα διεκδικήσουν τις ψήφους των Νεοϋορκέζων στις εκλογής της 4ης Νοεμβρίου, αλλά είναι αυτός ο 33χρονος υποψήφιος, αυτοαποκαλούμενος «σοσιαλιστής», που προηγείται επί του παρόντος στις δημοσκοπήσεις με μεγάλη διαφορά.

Χθες Κυριακή, η κυβερνήτρια της πολιτείας της Νέας Υόρκης δήλωσε ανοιχτά τη στήριξή της στην υποψηφιότητα αυτού του πολιτικού της αριστερής τάσης του Δημοκρατικού Κόμματος , δηλώνοντας ότι η καταπολέμηση του υψηλού κόστους ζωής, την οποία ο Μαμντάνι έχει θέσει στο επίκεντρο της προεκλογικής της εκστρατείας, ήταν πάντα η «προτεραιότητά» της.

«Ως κυβερνήτρια, έχω κάνει βήματα προς την επίτευξη αυτού του στόχου, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης των φόρων εισοδήματος για τη μεσαία τάξη και της δωρεάν παροχής σχολικών γευμάτων σε όλους τους μαθητές. Αλλά υπάρχει ακόμη πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει», έγραψε η Χόκουλ.

«Και δεδομένων των απαράδεκτων και καταστροφικών πολιτικών που βγαίνουν κάθε μέρα από την Ουάσινγκτον, πρέπει να ξέρω ότι ο επόμενος δήμαρχος δεν θα είναι κάποιος πρόθυμος να παραδώσει ούτε εκατοστό στον Πρόεδρο Τραμπ», πρόσθεσε.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Τραμπ εκφράζει ενδιαφέρον για τις εκλογές της Νέας Υόρκης, πόλη από την οποία κατάγεται και όπου έχτισε μεγάλο μέρος της καριέρας του.

Σε συνέντευξη που έδωσε την Παρασκευή στο Fox News, είπε για τον Μαμντάνι: «Φαίνεται ότι θα κερδίσει». «Και αυτό είναι μια εξέγερση. Είναι επίσης μια εξέγερση ενάντια σε κακούς υποψηφίους», είπε.

Πολλά μέσα ενημέρωσης έχουν αναφέρει ότι ο νυν δήμαρχος Έρικ Άνταμς, αποδυναμωμένος από κατηγορίες για διαφθορά που υπολείπεται σε δημοσκοπήσεις, μπορεί να αποσυρθεί από την κούρσα με αντάλλαγμα πόστο στην κυβέρνηση Τραμπ. Προοπτική που μέχρι στιγμής διαψεύδει ο ίδιος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ