Κέρδη στις ευρωαγορές με ώθηση από Fed και συμφωνία ΗΠΑ-Κίνας για TikTok

To επενδυτικό κοινό αντέδρασε θετικά στην είδηση πως οι ΗΠΑ «έχουν συμφωνία» με την Κίνα όσον αφορά το TikTok.

Σε θετικό έδαφος ολοκλήρωσαν οι δείκτες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια τις συνεδριάσεις της Δευτέρας, καθώς οι επενδυτές άφησαν πίσω τους πλέον την απόφαση της ΕΚΤ για τα επιτόκια και έστρεψαν την προσοχή τους σε εκείνη της Ομοσπονδιακής Τράπεζας που αναμένεται μέσα στην εβδομάδα, με τις αγορές να προεξοφλούν μια μείωση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης, με πολλούς μάλιστα να αναμένουν την Fed να κάνει το βήμα παραπάνω και να τολμά μία μεγαλύτερη από το σύνηθες μείωση.

Παράλληλα, το επενδυτικό κοινό αντέδρασε θετικά στην είδηση πως οι ΗΠΑ «έχουν συμφωνία» με την Κίνα όσον αφορά το TikTok. Ειδικότερα, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι οι εμπορικές συνομιλίες με την Κίνα πήγαν πολύ καλά και άφησε να εννοηθεί ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία για την επίλυση των ζητημάτων που έχουν οι ΗΠΑ σχετικά με το καθεστώς ιδιοκτησίας της πασίγνωστης πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύθηκε 0,40% στις 557,04 μονάδες, ενώ ο Eurostoxx 50 σημείωσε άνοδο 0,94% στις 5.441 μονάδες.

Στη Γερμανία, ο DAX έκλεισε στο +0,29% στις 23.757 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 κέρδισε 0,92% στις 7.896 μονάδες, καθώς η αγορά αντέδρασε ψύχραιμα μετά την ετυμηγορία της Fitch να υποβαθμίσει την γαλλική οικονομία.

Στη Βρετανία, ο FTSE 100 διολίσθησε κατά 0,07% στις 9.276 μονάδες. Ο ιταλικός FTSE MIB ανήλθε στις 43.052 μονάδες με +1,14%, ενώ ο ισπανικός IBEX 35 βρέθηκε στις 15.388 μονάδες με +0,52%.

Στο ταμπλό η μετοχή της εταιρείας ανάπτυξης αιολικής ενέργειας Orsted υποχώρησε πάνω από 1%, αφότου η εταιρεία αποκάλυψε ότι σχεδιάζει να πουλήσει νέες μετοχές με τιμή 67% χαμηλότερη από το κλείσιμο της Παρασκευής (περίπου 200 κορώνες Δανίας), σε μία προσπάθεια να συγκεντρώσει 60 δισεκατομμύρια δανικές κορώνες (9,4 δισεκατομμύρια δολάρια) για να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών.

Επιπλέον, η Novo Nordisk σημείωσε άνοδο άνω του 2% στο χρηματιστήριο της Κοπεγχάγης μετά την έγκριση του Rybelsus, ενός φαρμάκου για τη θεραπεία του διαβήτη, από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, για την αντιμετώπιση καρδιαγγειακών προβλημάτων.

Η επίσημη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Ηνωμένο Βασίλειο θα συγκεντρώσει πάνω της όλους τους προβολείς, με τις αγορές να αναμένουν κάποια καλά οικονομικά νέα από την συνάντηση του Αμερικανού προέδρου με τον πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ την Πέμπτη.

Η τελευταία έκθεση για τον πληθωρισμό του Ηνωμένου Βασιλείου θα δημοσιευτεί την Τετάρτη πριν από τη συνεδρίαση της Τράπεζας της Αγγλίας που θα πραγματοποιηθεί μία ημέρα αργότερα, η οποία σύμφωνα με τις εκτιμήσεις θα διατηρήσει σταθερή τη νομισματική πολιτική της, για να προχωρήσει σε μέτρα χαλάρωσης τα επόμενα τρίμηνα.