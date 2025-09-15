BYD: Το sell off μετοχών αξίας 45 δισ. δολ. «γκριζάρει» τις προοπτικές της

Η BYD Co. αντιμετωπίζει πιέσεις για να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών μετά από μια μαζική πώληση μετοχών αξίας 45 δισ. δολ, την ώρα που αυξάνονται οι ανησυχίες για την ικανότητά της να αντιμετωπίσει τον ανταγωνισμό εν μέσω ενός σκληρού πολέμου τιμών στην Κίνα.

Η μετοχή του κινεζικού κολοσσού της ηλεκτροκίνησης, που είναι εισηγμένη στο Χονγκ Κονγκ, έχει υποχωρήσει περισσότερο από 30% από το ιστορικό υψηλό που είχαν φτάσει μόλις πριν από τέσσερις μήνες, υποαποδίδοντας σε σχέση με τους ανταγωνιστές της. Η σύσταση "sell" των αναλυτών για την BYD έχει εκτοξευθεί στο υψηλότερο επίπεδο από το 2022, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg.

Οι επενδυτές χάνουν την υπομονή τους με τη στρατηγική της BYD να αναλάβει ηγετικό ρόλο στις μεγάλες εκπτώσεις, ενώ η κυβέρνηση περιορίζει την λεγόμενη ενέλιξη που προκαλεί χάος στον κλάδο. Ταυτόχρονα, αντίπαλοι, όπως η Geely Automobile Holdings Ltd. και η Zhejiang Leapmotor Technology Co., κερδίζουν έδαφος.

«Ενώ πιστεύω ότι οι επενδυτές διατηρούν μια θετική μακροπρόθεσμη άποψη, υπάρχει μια πραγματική ανησυχία γύρω από την επιθετική στρατηγική της BYD για την «αύξηση μεριδίου αγοράς μέσω της πίεσης στις τιμές», δήλωσε ο Kevin Net, επικεφαλής ασιατικών μετοχών στην Financiere de L Echiquier. «Βραχυπρόθεσμα, αυτό θα πρέπει να επηρεάσει τόσο τα έσοδα όσο και τα περιθώρια κέρδους».

Η εταιρεία ανακοίνωσε πτώση 30% στα κέρδη του τριμήνου Ιουνίου, η πρώτη πτώση της σε περισσότερα από τρία χρόνια λόγω του αντίκτυπου του πολέμου τιμών. Η BYD, η κορυφαία κατασκευάστρια ηλεκτρικών οχημάτων της Κίνας, υπήρξε σημαντικός παράγοντας για τους πολλαπλούς γύρους εκπτώσεων στις τιμές τα τελευταία χρόνια, καθώς οι κατασκευαστές αγωνίζονται για μερίδιο αγοράς.

Εν τω μεταξύ, το Πεκίνο έχει γίνει ολοένα και πιο ένθερμο στις προσπάθειές του να περιορίσει τον υπερβολικό ανταγωνισμό, τον οποίο θεωρεί ότι δημιουργεί αποπληθωριστικές πιέσεις και βλάπτει τη διεθνή φήμη της κινεζικής μεταποίησης.

Η BYD αναμένει τώρα να παραδώσει 4,6 εκατομμύρια οχήματα φέτος, μια απότομη πτώση από τον προηγούμενο στόχο των 5,5 εκατομμυρίων. Για να επιτύχει ακόμη και αυτόν τον μειωμένο στόχο, η εταιρεία πρέπει να παραδώσει περίπου 1,7 εκατομμύρια μονάδες τους τελευταίους τέσσερις μήνες - κάτι που αποτελεί δύσκολη αποστολή δεδομένης της γερασμένης γκάμας προϊόντων της και του νέου κανονιστικού περιβάλλοντος.

Η αποκάλυψη νέων μοντέλων το πρώτο τρίμηνο του 2026 θα αποτελέσει βασικό καταλύτη για την BYD, λένε οι παρατηρητές της αγοράς. Η εταιρεία ανέβαλε ορισμένες κυκλοφορίες για το επόμενο έτος, ώστε να μπορέσει να κάνει τα οχήματα πιο ανταγωνιστικά, και καθώς οι αντίπαλοί της σημείωσαν επιτυχία με τις πρόσφατες προσφορές τους.

«Κανένας κατασκευαστής πρωτότυπου εξοπλισμού (OEM) δεν θα μπορούσε να διατηρήσει τον κύκλο των προϊόντων του ισχυρό για πάντα — ούτε καν η BYD δεν μπορεί», δήλωσε ο Xiao Feng, συν-επικεφαλής της βιομηχανικής έρευνας για την Κίνα στην CLSA Hong Kong. Οι προσφορές της BYD κατά την περίοδο 2018-2024 έχουν πλέον ξεπεραστεί ως μοντέλα και οι αγοραστές έχουν στραφεί σε «νέα πρόσωπα» όπως η Geely και η Leapmotor.

Παρά τις εγχώριες προκλήσεις, η BYD σημειώνει ισχυρή διείσδυση στο εξωτερικό χάρη στις περισσότερες κυκλοφορίες προϊόντων και την αυξημένη τοπική παραγωγή. Ο όγκος πωλήσεων στο εξωτερικό μπορεί να φτάσει τις 900.000 έως 1 εκατομμύριο μονάδες το 2025, υπερβαίνοντας τον στόχο των 800.000 μονάδων που είχε θέσει η διοίκηση στις αρχές του έτους, σύμφωνα με αναλυτές της Goldman Sachs Group Inc.