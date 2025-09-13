Ιταλία: Αναμένεται να καθυστερήσει η απόκτηση μεριδίου της Open Grid Europe απ' την Snam

Η καθυστέρηση οφείλεται στη διαδικασία ελέγχου ξένων επενδύσεων από το Βερολίνο.

Η απόκτηση από πλευράς της ιταλικής Snam, μεριδίου του γερμανικού διαχειριστή δικτύου αερίου Open Grid Europe από την Infinity Investments του Άμπου Ντάμπι ενδέχεται να μην ολοκληρωθεί αυτόν τον μήνα, όπως είχε προγραμματιστεί, σύμφωνα με την εφημερίδα Il Sole 24 Ore.

Η συμφωνία των 920 εκατομμυρίων ευρώ (1,1 δισεκατομμύρια δολάρια), η οποία υπογράφηκε τον Απρίλιο υπό την ηγεσία του πρώην Διευθύνοντα Συμβούλου Στέφανου Βενιέ, ελέγχεται από τη νέα διοίκηση υπό την ηγεσία του Αγκοστίνο Σκορνατζέντσι, σύμφωνα με την εφημερίδα.

Η καθυστέρηση οφείλεται στη διαδικασία ελέγχου ξένων επενδύσεων από το Βερολίνο, καθώς οι αρχές ζητούν επιπλέον έγγραφα δεδομένου ότι οι 12.000 χιλιόμετρα (7.456,5 μίλια) αγωγών του Open Grid Europe θεωρούνται στρατηγικής σημασίας για την ενεργειακή ασφάλεια και τη μετάβαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αναφέρει το Il Sole.

Απαιτείται επίσης η έγκριση από τις ανταγωνιστικές αρχές και οι απαλλαγές από τους συν-μετόχους Fluxys, British Columbia Investment Management και Munich Re.

Η συμφωνία υπογραμμίζει την φιλοδοξία της Snam να επεκταθεί πέρα από την Ιταλία. Για τη Snam, μία από τις κορυφαίες εταιρείες υποδομής αερίου στην Ευρώπη, η απόκτηση μέρους της γερμανικής εταιρείας αποσκοπεί στην ενίσχυση του ρόλου της στην ασφάλεια προμήθειας της περιοχής και στην προσπάθεια να μετατρέψει την Ιταλία σε κόμβο για τις βόρειες ροές αερίου.