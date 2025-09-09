ΤτΕ: Η κατάταξη των βασικών διαπραγματευτών στην αγορά ομολόγων στο 1ο εξάμηνο

Την κατάταξη των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς βάσει της δραστηριότητάς τους στην αγορά ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου την περίοδο Ιανουάριος-Ιούνιος 2025 δημοσίευσε την Τρίτη η Τράπεζα της Ελλάδας (ΤτΕ).

Την κατάταξη των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς βάσει της δραστηριότητάς τους στην αγορά ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου την περίοδο Ιανουάριος-Ιούνιος 2025 δημοσίευσε την Τρίτη η Τράπεζα της Ελλάδας (ΤτΕ).

Η κατάταξη είναι η ακόλουθη:

1. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

2. BofA SECURITIES EUROPE SA

3. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

4. DEUTSCHE BANK AG

5. ALPHA BANK

6. EUROBANK SA

7. JP MORGAN SE

8. BARCLAYS BANK IRELAND PLC

9. GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE

10. BNP PARIBAS S.A

11. MORGAN STANLEY EUROPE SE

12. SOCIETE GENERALE

13. CITIBANK EUROPE PLC

14. COMMERZBANK AG

15. UBS EUROPE SE

16. NOMURA FINANCIAL PRODUCTS EUROPE GmbH

17. INTESA SANPAOLO S.p.A.

18. HSBC CONTINENTAL EUROPE