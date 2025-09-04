Λάμπρος Παπακωνσταντίνου (Ideal Holdings): Καμία συζήτηση για εξαγορά άλλης εταιρείας του CVC πλην της Μπάρμπα Στάθης

Τι αποκάλυψε ο πρόεδρος του ΔΣ της Ideal Holdings, Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, στην τηλεδιάσκεψη που ακολούθησε τη δημοσιοποίηση των οικονομικών της αποτελεσμάτων.

Σε κατηγορηματική διάψευση των πληροφοριών που είδαν το φως της δημοσιότητας τους προηγούμενους μήνες και αφορούσαν στο ενδεχόμενο απόκτησης από την πλευρά της Ideal Holdings κι άλλων εταιρειών του αμερικανικού fund CVC Capital Partners προχώρησε ο πρόεδρος του ΔΣ του ομίλου Λάμπρος Παπακωνσταντίνου.

«Θέλω να τονίσω ότι ποτέ μα ποτέ δεν συζητήσαμε με το CVC για την απόκτηση άλλης εταιρείας πλην της Μπάρμπα Στάθης», κατέστησε σαφές το απόγευμα της Πέμπτης ο κ. Παπακωνσταντίνου, στο πλαίσιο της τηλεδιάσκεψης με επενδυτές και αναλυτές μετά τη δημοσιοποίηση των οικονομικών της μεγεθών στο πρώτο εξάμηνο του 2025. «Καμία συζήτηση δεν υπήρξε και τίποτα τέτοιο δεν είναι στα σχέδιά μας», τόνισε ο ίδιος.

Υπενθυμίζεται εδώ ότι η Ideal Holdings απέκτησε από τον όμιλο Vivartia που βρίσκεται υπό τον έλεγχο του CVC την εμβληματική εταιρεία Μπάρμπα Στάθης στις αρχές του 2025, έναντι τιμήματος ύψους 130 εκατ. ευρώ, σε ένα από τα μεγαλύτερα deals που έχουν καταγραφεί στη βιομηχανία τροφίμων τα τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα δε με τον κ. Παπακωνσταντίνου, οποιαδήποτε επενδυτική κίνηση της Ideal Holdings σημειωθεί στον κλάδο των τροφίμων το προσεχές διάστημα, θα είναι σε απόλυτα συναφές αντικείμενο με το χαρτοφυλάκιο της Μπάρμπα Στάθης και όχι σε οποιοδήποτε άλλο επιμέρους τομέα από τον κλάδο των τροφίμων.

Να σημειωθεί εδώ ότι το τελευταίο διάστημα είχαν κυκλοφορήσει πληροφορίες για ενδεχόμενη απόκτηση από την Ideal της ΔΕΛΤΑ, θυγατρικής της Vivartia ή ακόμη και του συνόλου του ομίλου Vivartia.

Υπενθυμίζεται εδώ ότι μετά την απόκτηση της Μπάρμπα Στάθης από την Ideal Holdings και την πώληση της Δωδώνη στην Ελληνικά Γαλακτοκομεία, στο χαρτοφυλάκιο της Vivartia παραμένουν η ΔΕΛΤΑ, η Μιχαήλ Αραμπατζής/ Ελληνική Ζύμη, η οποία δραστηριοποιείται στον κλάδο της κατεψυγμένης ζύμης και ο κλάδος της εστίασης που εκπροσωπείται από τις εταιρείες του ομίλου Goodys-Everest. Τους περασμένους μήνες, δε, ο όμιλος Vivartia προχώρησε στην απόκτηση και της αλυσίδας Jackaroo.