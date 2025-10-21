Γερμανία: Διαψεύδει τις πληροφορίες για προμήθεια επιπλέον 15 αεροσκαφών F-35

«Προς το παρόν δεν υπάρχουν σχέδια για την αγορά περισσότερων μαχητικών αεροσκαφών F-35», δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου 'Αμυνας, διαψεύδοντας πληροφορίες που είχαν δημοσιευθεί χθες, Δευτέρα, και ήθελαν το Βερολίνο να παραγγέλνει επιπλέον 15 μαχητικά F-35, μετά την αρχική παραγγελία των 35 αεροσκαφών.

«Προς το παρόν δεν υπάρχουν σχέδια για την αγορά περισσότερων μαχητικών αεροσκαφών F-35», δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου 'Αμυνας, διαψεύδοντας πληροφορίες που είχαν δημοσιευθεί χθες, Δευτέρα, και ήθελαν το Βερολίνο να παραγγέλνει επιπλέον 15 μαχητικά F-35, μετά την αρχική παραγγελία των 35 αεροσκαφών.

Χθες το περιοδικό Der Spiegel και κατόπιν η εφημερίδα Handelsblatt, επικαλούμενα κοινοβουλευτικές πηγές, ανέφεραν ότι το υπουργείο 'Αμυνας είχε διαβιβάσει απόρρητο έγγραφο στην Bundestag, ζητώντας την παραγγελία 15 αεροσκαφών F-35 από την αμερικανική Lockheed Martin, με την αιτιολόγηση ότι είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των γερμανικών υποχρεώσεων στο ΝΑΤΟ. Η νέα παραγγελία είχε μάλιστα κοστολογηθεί σε 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ.

Τα F-35 προορίζονται για την αντικατάσταση των αεροσκαφών Tornado, τα οποία καλύπτουν για την ώρα την συμμετοχή της Γερμανίας στην κάλυψη της μεταφοράς αμερικανικών πυρηνικών βομβών που βρίσκονται αποθηκευμένες επί γερμανικού εδάφους. Την αποστολή αυτή θα αναλάβουν μελλοντικά τα F-35. Σύμφωνα με τον ισχύοντα προγραμματισμό, τα νέα αεροσκάφη θα σταθμεύουν από το 2027 στην βάση Μπύχελ του 'Αιφελ, η οποία μετατρέπεται αυτή την εποχή για τις νέες ανάγκες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ