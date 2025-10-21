Road trip στη Λίμνη Πλαστήρα: Οι στάσεις που αξίζει να κάνετε

Πλαισιωμένη από τις ελατοσκέπαστες κορυφές των Αγράφων, η Λίμνη Πλαστήρα είναι το στολίδι της Θεσσαλίας.

Το φθινόπωρο ταιριάζει γάντι στις λίμνες και η Λίμνη Πλαστήρα είναι μία από τις καλύτερες επιλογές για μια απόδραση που συνδυάζει περιπέτεια αλλά και χαλάρωση στη φύση. Έπειτα από περίπου τέσσερις ώρες από την Αθήνα ή δύο ώρες από τη Θεσσαλονίκη, θα φτάσετε στην πανέμορφη τεχνητή λίμνη που βρίσκεται 25 χλμ. δυτικά από την πόλη της Καρδίτσας.

Η εικόνα της είναι μαγευτική όλες τις εποχές, καθώς η λίμνη συναντιέται με υπεραιωνόβια έλατα που στολίζουν τις όχθες της.

Ο γύρος της λίμνης Πλαστήρα (περίπου 60 χλμ.) είναι μια εμπειρία που αξίζει να ζήσετε. Σε αυτή τη γωνιά της Ελλάδας, που συνηθίζουν να την αποκαλούν και «Μικρή Ελβετία», θα ανακαλύψετε δεκάδες παραδοσιακά και φιλόξενα χωριά, θα δοκιμάσετε γνήσιες τοπικές γεύσεις και θα απολαύσετε και πλήθος δραστηριοτήτων.