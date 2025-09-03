Επιχειρήσεις | Ελλάδα

Vidavo: Αναβολή στην εισαγωγή των νέων μετοχών από την ΑΜΚ

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Vidavo: Αναβολή στην εισαγωγή των νέων μετοχών από την ΑΜΚ
Σε αναβολή της έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών, η οποία είχε τοποθετηθεί για τις 2 Σεπτεμβρίου 2025, προχώρησε η διοίκηση της Vidavο.

Σε αναβολή της έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών, η οποία είχε τοποθετηθεί για τις 2 Σεπτεμβρίου 2025, προχώρησε η διοίκηση της Vidavο.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, μετά και την ολοκλήρωση της διαδικασίας της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και σε συνάρτηση με το αρχικό χρονοδιάγραμμα που είχε παρουσιαστεί, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η αναμενόμενη έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών, η οποία είχε τοποθετηθεί για τις 2 Σεπτεμβρίου 2025, θα οριστεί με νέα ανακοίνωση.

Η καθυστέρηση της έναρξης διαπραγμάτευσης οφείλεται στη μη ολοκλήρωση της επεξεργασίας των εγγράφων που έχουν κατατεθεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), λόγω της αναπροσαρμογής του άρθρου 5 της Εταιρείας (περί μετοχικού κεφαλαίου), όπως διαμορφώθηκε με την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (τηλ. 2310474762), κα Νικολέτα Κατσίκη.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

ΔΥΠΑ: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για το Ειδικό Εποχικό Βοήθημα 2025 - Ως 1.375,50 ευρώ η ενίσχυση

Παπαστεργίου: Πότε σταματά να ισχύει η παλιά ταυτότητα

Με φθηνή βενζίνη από Βουλγαρία φουλάρουν οι Έλληνες, κλείνουν τα πρατήρια στην παραμεθόριο

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider