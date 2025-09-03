Η πιο ισχυρή χήρα της Ευρώπης μόλις ανέλαβε μια αυτοκρατορία 48 δισ. δολ.

Η Ρενάτα Κελνέροβα -χήρα του εκλιπόντος Τσέχου δισεκατομμυριούχου Πετρ Κελνέρ- είναι πλέον ο αποκλειστικός διαχειριστής πίσω από έναν από τους μεγαλύτερους ιδιωτικούς επενδυτικούς ομίλους της Ευρώπης, του οποίου η αξία ξεπερνά τα 48,4 δισ. δολ.

Ο αθόρυβος ανασχηματισμός στον όμιλο PPF μόλις μετατράπηκε σε μια πλήρη διαδοχή.

Η Ρενάτα Κελνέροβα -χήρα του εκλιπόντος Τσέχου δισεκατομμυριούχου Πετρ Κελνέρ- είναι πλέον ο αποκλειστικός διαχειριστής πίσω από έναν από τους μεγαλύτερους ιδιωτικούς επενδυτικούς ομίλους της Ευρώπης, του οποίου η αξία ξεπερνά τα 48,4 δισ. δολ.

Όπως έγινε σήμερα γνωστό, ο Πετρ Κέλνερ Τζούνιορ, το μεγαλύτερο παιδί του εκλιπόντος Τσέχου μεγιστάνα Πετρ Κέλνερ, συμφώνησε να πουλήσει το 10% των μετοχών του στην επενδυτική εταιρεία PPF Group NV στην υπόλοιπη οικογένειά του. Η περιουσία του ανέρχεται πλέον σε 1,7 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τον Δείκτη Bloomberg Billionaires, ο οποίος αποτίμησε το μερίδιό του για πρώτη φορά.

Εκπρόσωπος του PPF Group αρνήθηκε να σχολιάσει τι μερίδιο έλαβε ή τι σκοπεύει να κάνει με αυτό.

Στα τέλη Αυγούστου, η PPF είχε ανακοινώσει ότι ο Κέλνερ Τζούνιορ συμφώνησε να πουλήσει το μερίδιό του στη μητριά του, Ρενάτα Κελνερόβα, και τις τρεις κόρες της, δίνοντάς τους τον πλήρη έλεγχο της εταιρείας. Η εταιρεία ανέφερε ότι δεν θα αποκαλύψει την τιμή της συναλλαγής.

«Ξεκινήσαμε συζητήσεις για την απόκτηση του μειοψηφικού μου μεριδίου στην PPF πριν από αρκετούς μήνες», δήλωσε ο Κέλντερ Τζούνιορ σε δήλωση στον ιστότοπο της PPF, ένα σπάνιο δημόσιο σχόλιο. «Είμαι ικανοποιημένος με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτής της περίπλοκης διαδικασίας» τόνισε.

Ο 33χρονος γίνεται πλέον ένας από τους νεότερους δισεκατομμυριούχους στην Ευρώπη μαζί με τον συμπατριώτη του, Μιχάλ Στραντ, του οποίου η οικογενειακή επιχείρηση είναι ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς βλημάτων πυροβολικού και τεθωρακισμένων οχημάτων στην περιοχή. Άλλοι δισεκατομμυριούχοι κληρονόμοι στην ηλικία των 30 ετών περιλαμβάνουν τον Μαρκ Μάτεσιτς, με net worth περίπου 35 δισεκατομμυρίων δολαρίων που προέρχεται από την Red Bull, το μεγαλύτερο ενεργειακό ποτό στον κόσμο, και τον Χιου Γκρόσνεβορ, τον έβδομο Δούκα του Westminster.

Ο Κέλνερ Τζούνιορ κληρονόμησε τις μετοχές του στην εταιρεία το 2022, αφού ο πατέρας του, τότε ο πλουσιότερος άνθρωπος της Τσεχικής Δημοκρατίας, πέθανε σε συντριβή ελικοπτέρου σε ηλικία 56 ετών, αφήνοντας πίσω του μια περιουσία 15,7 δισ. δολ. σύμφωνα με τα τότε δεδομένα. Η χήρα του και τα τέσσερα παιδιά του ανέλαβαν τον έλεγχο της PPF μετά τον θάνατό του.

Ο Κέλνερ Τζούνιορ είχε ενταχθεί στο εποπτικό συμβούλιο του Ιδρύματος Οικογένειας Kellner, ενός εκπαιδευτικού φιλανθρωπικού οργανισμού. Απέκτησε μεταπτυχιακό δίπλωμα στο Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης ενώ διατηρεί τη δική του επιχείρηση υγειονομικής περίθαλψης, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Ιδρύματος Οικογένειας Κέλνερ για το 2022.

Έκτοτε, έθεσε τα θεμέλια για την ανεξαρτησία του από τον όμιλο, το εκτεταμένο χαρτοφυλάκιο του οποίου εκτείνεται σε περιουσιακά στοιχεία σε όλη την Ευρώπη, από χρηματοοικονομικά και ακίνητα έως τηλεπικοινωνίες, ηλεκτρονικό εμπόριο και μέσα ενημέρωσης και φτάνει σε αξία τα 41,7 δισ. ευρώ (48,4 δισ. δολ.).