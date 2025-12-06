Ειδήσεις | Διεθνή

Τέσσερις νεκροί σε ανταλλαγές πυρών στα σύνορα Αφγανιστάν-Πακιστάν

Newsroom
Οι αρχές των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν και η κυβέρνηση του Πακιστάν κατηγόρησαν η μια πλευρά την άλλη ότι άνοιξε πυρ σε μεθοριακή περιοχή.

Τέσσερις άμαχοι έχασαν σήμερα τη ζωή τους και τέσσερις τραυματίστηκαν στο Αφγανιστάν σε ανταλλαγές πυρών σε μεθοριακή περιοχή με το Πακιστάν, δήλωσε στο AFP ο κυβερνήτης της αφγανικής περιφέρειας Σπιν Μπολντάκ, ο Αμπντούλ Καρίμ Τζάχαντ.

Οι αρχές των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν και η κυβέρνηση του Πακιστάν κατηγόρησαν χθες, Παρασκευή, η μια πλευρά την άλλη ότι άνοιξε πυρ σε μεθοριακή περιοχή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

tags:
Αφγανιστάν
Πακιστάν
