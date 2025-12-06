Τέσσερις νεκροί σε ανταλλαγές πυρών στα σύνορα Αφγανιστάν-Πακιστάν

Οι αρχές των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν και η κυβέρνηση του Πακιστάν κατηγόρησαν η μια πλευρά την άλλη ότι άνοιξε πυρ σε μεθοριακή περιοχή.

Τέσσερις άμαχοι έχασαν σήμερα τη ζωή τους και τέσσερις τραυματίστηκαν στο Αφγανιστάν σε ανταλλαγές πυρών σε μεθοριακή περιοχή με το Πακιστάν, δήλωσε στο AFP ο κυβερνήτης της αφγανικής περιφέρειας Σπιν Μπολντάκ, ο Αμπντούλ Καρίμ Τζάχαντ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ