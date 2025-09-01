Η CapVest Partners συμφώνησε να αναλάβει τον έλεγχο της Stada Arzneimittel - Στα 10 δισ. ευρώ εκτιμάται το deal

Η CapVest Partners συμφώνησε να αποκτήσει τον έλεγχο της Stada Arzneimittel, βάζοντας τέλος στη μακροχρόνια διαμάχη για το μέλλον της γερμανικής φαρμακοβιομηχανίας.

Η CapVest Partners συμφώνησε να αποκτήσει τον έλεγχο της Stada Arzneimittel, βάζοντας τέλος στη μακροχρόνια διαμάχη για το μέλλον της γερμανικής φαρμακοβιομηχανίας.

Η εταιρεία εξαγορών με έδρα το Λονδίνο θα αγοράσει την πλειοψηφία των μετοχών από τους σημερινούς ιδιοκτήτες της Stada, Bain Capital και Cinven, οι οποίοι θα διατηρήσουν μειοψηφικό ποσοστό μετά τη συμφωνία. Αν και οι όροι της συμφωνίας δεν αποκαλύφθηκαν, πηγές που γνωρίζουν το θέμα ανέφεραν πριν από την επίσημη ανακοίνωση ότι η αποτίμηση της Stada ανέρχεται περίπου στα 10 δισ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του χρέους, σημειώνει το Bloomberg.

Οι διαπραγματεύσεις είχαν προηγουμένως παγώσει λόγω διαφωνιών για την αποτίμηση, τη δομή της προσφοράς της CapVest και τον τρόπο αντιμετώπισης ορισμένων νομικών ευθυνών, σύμφωνα με πηγές. Η CapVest επανήλθε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, καθώς οι Bain και Cinven ξεκίνησαν ξανά τις προετοιμασίες για την αρχική δημόσια προσφορά της Stada.

Η συμφωνία αυτή είναι μία από τις μεγαλύτερες εκποιήσεις ευρωπαϊκών εταιρειών από private equity φέτος, σε μια περίοδο που ορισμένα funds δυσκολεύονται να πουλήσουν τις εταιρείες τους. Οι εταιρείες εξαγορών δέχονται πίεση να αποδείξουν ότι μπορούν να ρευστοποιήσουν παλαιά περιουσιακά στοιχεία και να επιστρέψουν κεφάλαια στους επενδυτές τους.