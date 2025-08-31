Επιχειρήσεις | Διεθνή

ΗΠΑ: «Φρένο» σε Samsung και SK Hynix για χρήση αμερικανικών τσιπ στην Κίνα

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
ΗΠΑ: «Φρένο» σε Samsung και SK Hynix για χρήση αμερικανικών τσιπ στην Κίνα
semi conductors
Η εξέλιξη αυτή ενδέχεται να επηρεάσει σοβαρά τις επιχειρηματικές δραστηριότητες των δύο νοτιο -κορεάτικων εταιρειών και να εντείνει τις γεωπολιτικές εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ, Κίνας και συμμάχων όπως η Νότια Κορέα.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δυσκολεύουν περαιτέρω τη δραστηριότητα των νοτιοκορεατικών κολοσσών Samsung και SK Hynix στην Κίνα, ανακαλώντας άδειες που τους επέτρεπαν να χρησιμοποιούν αμερικανικό εξοπλισμό ημιαγωγών (τσιπ) στις εκεί μονάδες παραγωγής, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση στο Federal Register.

Σύμφωνα με το Reuters, το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ είχε προηγουμένως χορηγήσει στις δύο εταιρείες εξαιρέσεις από τους εκτεταμένους περιορισμούς που επιβλήθηκαν το 2022, οι οποίοι απαγόρευαν την πώληση αμερικανικού εξοπλισμού κατασκευής ημιαγωγών στην Κίνα.

Η εξέλιξη αυτή ενδέχεται να επηρεάσει σοβαρά τις επιχειρηματικές δραστηριότητες των Samsung και SK Hynix στην Κίνα, καθώς και να εντείνει τις γεωπολιτικές εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ, Κίνας και συμμάχων όπως η Νότια Κορέα.

Οι εταιρείες πλέον θα χρειάζονται άδειες για να αγοράζουν αμερικανικό εξοπλισμό ημιαγωγών για χρήση στην Κίνα. Η σχετική καταχώριση στο Federal Register περιλαμβάνει και την Intel, η οποία επίσης έχασε την άδεια λειτουργίας της στην Κίνα - αν και η εταιρεία έχει ήδη πουλήσει τη μονάδα της στο Νταλιάν σε συμφωνία που ολοκληρώθηκε φέτος.
Οι ανακλήσεις των αδειών θα τεθούν σε ισχύ σε 120 ημέρες.

Το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ δήλωσε ότι σχεδιάζει να εγκρίνει αιτήσεις αδειοδότησης για να επιτρέψει στις εταιρείες να συνεχίσουν τη λειτουργία των υφιστάμενων εγκαταστάσεών τους στην Κίνα. Ωστόσο, δεν προτίθεται να εκδώσει άδειες για επέκταση της παραγωγικής τους ικανότητας ή αναβάθμιση της τεχνολογίας τους.

Η SK Hynix, σε επίσημη δήλωσή της, ανέφερε ότι θα «διατηρήσει στενή επικοινωνία με τις κυβερνήσεις της Νότιας Κορέας και των ΗΠΑ και θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να ελαχιστοποιήσει τον αντίκτυπο στις επιχειρηματικές της δραστηριότητες».

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Πώς γεμίζει το «καλάθι της ΔΕΘ» - Οι λεπτομέρειες που θα κρίνουν τις παροχές του 2026

Παγώνει η Εισφορά Αλληλεγγύης για τους εργαζόμενους συνταξιούχους που λαμβάνουν προσαύξηση

Ποια είναι η Westwing που ήρθε στην Ελλάδα – Νέα δεδομένα στον οικιακό εξοπλισμό

tags:
ΗΠΑ
Τσιπ (ημιαγωγοί)
Νότια Κορέα
Κίνα
Samsung
gazzetta
gazzetta reader insider insider