Nvidia: Με ρευστότητα $57 δισ., κεφαλαιοποίηση $4 τρισ. βγάζει νόημα η επαναγορά μετοχών $60 δισ.;

Νέες συζητήσεις έχει ανοίξει στη Wall Street η κορυφαία εταιρεία κατασκευής τσιπ.

Η Nvidia, η κορυφαία εταιρεία κατασκευής τσιπ, έχει συγκεντρώσει 57 δισ. δολάρια σε μετρητά- μια ρευστότητα που συνεχώς αυξάνεται. Για αυτό το λόγο, ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα ότι θα ενισχύσει το πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών που θα ανέλθει στο ποσό ρεκόρ των 60 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Αυτό έχει προκαλέσει και πάλι συζητήσεις στη Wall Street σχετικά με το αν μια τέτοια κίνηση έχει νόημα για μια εταιρεία αξίας $4 τρισεκατομμυρίων.

Η Nvidia επαναγόρασε $24,3 δισεκατομμύρια μετοχές κατά το πρώτο εξάμηνο του οικονομικού έτους. Η αναγγελία των επαναγορών $60 δισεκατομμυρίων έρχεται μετά το σχέδιο των $50 δισεκατομμυρίων που είχε εγκριθεί πέρυσι, το οποίο ήταν διπλάσιο από το προηγούμενο πρόγραμμα των $25 δισεκατομμυρίων.

Μετά την ανακοίνωση του προγράμματος των $50 δισεκατομμυρίων, οι αναλυτές ήταν διχασμένοι σχετικά με το αν ήταν καλή ιδέα. Τώρα, το πρόσθετο πρόγραμμα των $60 δισεκατομμυρίων ενισχύει περαιτέρω τη συζήτηση.

Ο Paul Meeks, διευθύνων σύμβουλος της Freedom Capital Markets, δήλωσε ότι δεν είναι υποστηρικτής της επαναγοράς μετοχών για τις ταχύτατα αναπτυσσόμενες τεχνολογικές εταιρείες που έχουν προοπτικές να συνεχίσουν να αναπτύσσονται γρήγορα.

«Η Nvidia παράγει πολύ μετρητό, δεν έχει μεγάλες κεφαλαιακές δαπάνες και έχει κάνει στρατηγικές εξαγορές που την έχουν βοηθήσει να ενισχύσει τη δωρεάν ταμειακή ροή της», είπε ο Meeks στο MarketWatch.

Όταν οι εταιρείες προχωρούν σε επαναγορές μετοχών, ο Meeks συνήθως αναρωτιέται αν θα μπορούσαν να ξοδέψουν αυτά τα χρήματα σε άλλους τομείς, όπως στην έρευνα και ανάπτυξη για νέες σειρές προϊόντων, επειδή θα είναι σημαντικό αν και όταν η κατασκευή υποδομών AI επιβραδύνει.

Ο Meeks ανέφερε τον πρόσφατα λανσαρισμένο υπολογιστή ρομποτικής της Nvidia, Jetson Thor, ο οποίος χρησιμοποιεί την τεχνολογία Blackwell και κοστίζει $3,500. Αυτό δείχνει, όπως είπε, ότι η Nvidia «προφανώς τοποθετεί τον εαυτό της ως ηγέτη σε αυτό που ο CEO της, Jensen Huang αποκαλεί φυσική τεχνητή νοημοσύνη».

Για μια εταιρεία με κεφαλαιοποίηση αγοράς $4 τρισεκατομμυρίων, ο Meeks δήλωσε ότι δεν ξέρει αν έχει τόσο μεγάλη σημασία αν η Nvidia προχωρήσει σε επανεπένδυση του κεφαλαίου μέσω επαναγορών μετοχών. Παρόλα αυτά, μια τέτοια κίνηση μπορεί να βοηθήσει στην αποφυγή αραίωσης των μετοχών λόγω της άσκησης δικαιωμάτων μετοχών από υπαλλήλους με stock options.

Ο Meeks δήλωσε ότι προτιμά να δει τα χρήματα να ξοδεύονται αλλού, επισημαίνοντας ότι η επαναγορά μετοχών δεν είναι πάντα η καλύτερη επιλογή για μια εταιρεία με ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης και πολύ υψηλή κεφαλαιοποίηση.

Η τελευταία εξουσιοδότηση επαναγοράς μετοχών ύψους $60 δισεκατομμυρίων δεν έχει όριο χρόνου, γεγονός που οδηγεί τον Meeks να πιστεύει ότι η Nvidia μπορεί να το κάνει «περισσότερο για επίδειξη» — καθώς είναι τόσο μεγάλη εταιρεία που, ακόμα και αν προχωρήσει στην επαναγορά, δεν θα μειώσει σημαντικά τον αριθμό των εκκρεμών μετοχών.

Αυτό δείχνει ότι η Nvidia ενδέχεται να προχωρά σε αυτήν την κίνηση για να ενισχύσει την εικόνα της στους μετόχους και να διαβεβαιώσει την αγορά ότι, παρά το γεγονός ότι η τιμή της μετοχής είναι κοντά σε ιστορικά υψηλά, «εμείς πιστεύουμε ότι η τιμή θα ανέβει ακόμα περισσότερο».

Ο Meeks υπογραμμίζει ότι υπάρχει πάντα ανησυχία όταν οι εταιρείες προχωρούν σε μεγάλες επαναγορές μετοχών, καθώς αυτό μπορεί να υποδηλώνει ότι δεν διαθέτουν έναν επαρκώς ισχυρό τομέα έρευνας και ανάπτυξης (R&D).

H Apple ως παράδειγμα

Ο Meeks ανέφερε ότι η Apple είναι πιθανώς το καλύτερο παράδειγμα αυτής της στρατηγικής, καθώς η εταιρεία δεν έχει ισχυρή ανάπτυξη εσόδων τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Ωστόσο, η Apple καταφέρνει να δείχνει διψήφια ανάπτυξη στα κέρδη ανά μετοχή (EPS), χάρη στο γεγονός ότι μειώνει τον αριθμό των μετοχών της μέσω επαναγοράς μετοχών.

Το Μάιο, το Διοικητικό Συμβούλιο της Apple ενέκρινε ένα επιπλέον πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών αξίας $100 δισεκατομμυρίων για τις κοινές μετοχές της. Αυτό ακολούθησε το προηγούμενο πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών ύψους $110 δισεκατομμυρίων που είχε εγκριθεί τον προηγούμενο Μάιο.

Ο Meeks δήλωσε ότι ελπίζει η Nvidia να έχει ένα πλάνο προϊόντων, είτε αυτό αφορά αυτονομία οδήγησης είτε ρομπότ. Η παρατήρηση του υπογραμμίζει τη σημασία της καινοτομίας και της στρατηγικής εξέλιξης των προϊόντων για την μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της εταιρείας.

