Τράπεζα Πειραιώς: Έκτακτη ΓΣ στις 23 Σεπτεμβρίου για την κατάργηση του stock option plan

Η Κατάργηση του Προγράμματος παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών ("Stock Option Plan") θα συζητηθεί στην έκτακτη γενική συνέλευση που συγκαλεί η Τράπεζα Πειραιώς, στις 23 Σεπτεμβρίου, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Ακολουθεί η ανακοίνωση:

Σύμφωνα με τον ισχύοντα Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι για συμμετοχή με υβριδικό τρόπο, ήτοι με φυσική παρουσία στο Ξενοδοχείο King George, επί της Βασιλέως Γεωργίου Α' 3, Πλατεία Συντάγματος, Τ.Κ. 10564 Αθήνα, αίθουσα Ballroom και με τη συμμετοχή από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 23η Σεπτεμβρίου 2025 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Τροποποίηση του Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 49 Ν. 4548/2018 και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο

2. Κατάργηση του Προγράμματος παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών ("Stock Option Plan") σε στελέχη και υπαλλήλους της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση με υβριδικό τρόπο, ήτοι με φυσική παρουσία στο Ξενοδοχείο King George, επί της Βασιλέως Γεωργίου Α' 3, Πλατεία Συντάγματος, Τ.Κ. 10564 Αθήνα, αίθουσα Ballroom και από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης την 1η Οκτωβρίου 2025 και ώρα 15:00.

Σημειώνεται ότι για την Επαναληπτική Συνέλευση δε θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018.

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Καταστατικό της Εταιρείας και τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρούσα, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 23ης Σεπτεμβρίου 2025 και η τυχόν Επαναληπτική της θα διεξαχθούν με υβριδικό τρόπο, ήτοι με φυσική παρουσία στο Ξενοδοχείο King George, επί της Βασιλέως Γεωργίου Α' 3, Πλατεία Συντάγματος, Τ.Κ. 10564 Αθήνα, αίθουσα Ballroom και από απόσταση σε πραγματικό χρόνο με τηλεδιάσκεψη και με χρήση ηλεκτρονικών μέσων.

Επιπλέον, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Καταστατικό της Εταιρείας, υπό τους όρους της ισχύουσας νομοθεσίας και τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρούσα, παρέχεται στους μετόχους η δυνατότητα να συμμετάσχουν από απόσταση μέσω επιστολικής ψήφου, στην ψηφοφορία επί των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης της 23ης Σεπτεμβρίου 2025 και τυχόν Επαναληπτικής της, που θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση.

Στη Γενική Συνέλευση θα υπάρχει ταυτόχρονη διερμηνεία στην Ελληνική νοηματική γλώσσα.