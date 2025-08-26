Επιχειρήσεις | Ελλάδα

Sky express: Καμία ακύρωση πτήσεων στις 28/8 - Μόνο ενδεχόμενες προσαρμογές στις ώρες αναχώρησης

Καμία ακύρωση πτήσεων δεν θα υπάρξει από την Sky express την Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025, μόνο ενδεχόμενες προσαρμογές στις ώρες αναχώρησης, λόγω της 4ωρης στάσης εργασίας (09:30-13:30) που έχει ανακοινωθεί από τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, στο πλαίσιο της 24ωρης απεργίας της ΑΔΕΔΥ.

Ειδικότερα, σε ανακοίνωση της η αεροπορική εταιρεία αναφέρει:

«Η SKY express ενημερώνει τους επιβάτες που έχουν προγραμματίσει να ταξιδέψουν την Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025 ότι έχει ανακοινωθεί 4ωρη στάση εργασίας (09:30-13:30) των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, στο πλαίσιο της 24ωρης απεργίας της ΑΔΕΔΥ.

Μέχρι να εκδοθεί οριστική απόφαση από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές, η Sky express διαβεβαιώνει ότι δεν θα υπάρξουν ακυρώσεις πτήσεων. Σε περίπτωση που η στάση εργασίας τελικά πραγματοποιηθεί, ενδέχεται να υπάρξουν μόνο προσαρμογές στην ώρα αναχώρησης ορισμένων πτήσεων, εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο.

Σε αυτή την περίπτωση, θα υπάρξει αντίστοιχη ενημέρωση στο www.skyexpress.com και όλοι οι επιβάτες που επηρεάζονται θα λάβουν email με τη νέα ώρα αναχώρησης».

