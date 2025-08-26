Nissan: Βουτιά 6% της μετοχής μετά την είδηση ότι η Mercedes-Benz μειώνει το μερίδιό της

Απώλειες σχεδόν 6% σημειώνει η μετοχή της Nissan Motor την Τρίτη μετά την ανακοίνωση της Mercedes-Benz ότι σχεδιάζει την πώληση του 3,8% της συμμετοχής της στην ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία.

Απώλειες σχεδόν 6% σημειώνει η μετοχή της Nissan Motor την Τρίτη μετά την ανακοίνωση της Mercedes-Benz ότι σχεδιάζει την πώληση του 3,8% της συμμετοχής της στην ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία.

Συγκεκριμένα, το συνταξιοδοτικό ταμείο της Mercedes-Benz θα εκποιήσει το μερίδιό του αξίας περίπου 346 εκατομμυρίων δολαρίων στη Nissan Motor - ένα ποσοστό 3,8%- σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσίευσε εκπρόσωπος της εταιρείας τη Δευτέρα.

Η πτώση των μετοχών υπογραμμίζει τον σκεπτικισμό των επενδυτών σχετικά με τις προοπτικές ανάκαμψης της Nissan, καθώς η εταιρεία μάχεται ενάντια στους δασμούς και την πτώση των πωλήσεων στις βασικές της αγορές, τις ΗΠΑ και την Κίνα, που την οδήγησαν να καταγράψει ζημίες 535 εκατομμυρίων δολαρίων για το τρίμηνο που έληξε τον Ιούνιο.

Ο εκπρόσωπος της εταιρείας ανέφερε ότι οι συμμετοχές της Nissan, οι οποίες μεταφέρθηκαν σε συνταξιοδοτικά περιουσιακά στοιχεία το 2016, δεν ήταν στρατηγικά σημαντικές. Η Mercedes-Benz είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος μέτοχος της Nissan μετά τη Renault - 35,7% - σύμφωνα με τα στοιχεία της LSEG.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος Ιβάν Εσπινόζα, ο οποίος ανέλαβε τα ηνία τον Απρίλιο, ανακοίνωσε ένα εκτεταμένο σχέδιο αναδιάρθρωσης για την αποκατάσταση της κερδοφορίας. Το σχέδιο περιλαμβάνει τη μείωση της παγκόσμιας παραγωγικής ικανότητας σε 2,5 εκατομμύρια οχήματα από 3,5 εκατομμύρια και των μονάδων παραγωγής σε 10 από 17 έως το οικονομικό έτος 2027.

Η Nissan αρνήθηκε να σχολιάσει.

Στα τέλη του περασμένου έτους, η Nissan ξεκίνησε βραχυπρόθεσμες συζητήσεις με την Honda σχετικά με μια πιθανή συνεργασία που θα είχε δημιουργήσει την τρίτη μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία στον κόσμο, αλλά οι διαπραγματεύσεις ναυάγησαν τον Φεβρουάριο.

Τον Μάιο, η εταιρεία ανακοίνωσε σχέδια για περικοπή 11.000 θέσεων εργασίας και κλείσιμο επτά εργοστασίων.

Τον Ιούλιο, οι δασμοί αυτοκινήτων των ΗΠΑ μειώθηκαν στο 15% από το προηγουμένως ανακοινωθέν 25%, σε κάποια ανακούφιση για τις ιαπωνικές αυτοκινητοβιομηχανίες, συμπεριλαμβανομένης της Nissan. Ο αρχικός δασμός 25% μειώθηκε στο μισό στο 12,5%, πριν προστεθεί ένας βασικός δασμός 2,5% του "Πλέον Ευνοούμενου Έθνους", ανεβάζοντας το σύνολο στο 15%.

Οι μετοχές της Nissan έχουν υποχωρήσει περισσότερο από 29% μέχρι στιγμής φέτος.