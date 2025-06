Ναυτιλία: Ασφάλεια και ανάπτυξη στις θάλασσες της Ελλάδας - Το 1ο συνέδριο της Ελληνικής Ένωσης Πλοιοκτητών

Την έναρξη των εργασιών κήρυξε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Βασίλης Κικίλιας.

«Η Ένωσή μας είναι ένας θεσμός εμπειρίας, συνέπειας και ευθύνης. Εκπροσωπεί επιχειρήσεις που εξυπηρετούν πάνω από 12.000 πλοία ετησίως, με υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας, εκπαιδευμένα πληρώματα, καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας, και με συνεχή παρουσία στα κρίσιμα σημεία της εφοδιαστικής και ενεργειακής αλυσίδας της χώρας».

Αυτό τόνισε μεταξύ άλλων ο Αθανάσιος Σκορδάς Γενικός Διευθυντής της Ελληνικής Ένωσης Πλοιοκτητών Ρυμουλκών, Ναυαγοσωστικών, Αντιρρυπαντικών και Πλοίων Υποστήριξης Υπεράκτιων Εγκαταστάσεων στην έναρξη των εργασιών του 1ου Συνεδρίου της στην Πέτρινη Αποθήκη του ΟΛΠ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, την έναρξη των εργασιών κήρυξε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Βασίλης Κικίλιας, ο οποίος τόνισε «Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής θα εκδώσει, μέσα στις επόμενες μέρες, το νέο κανονιστικό πλαίσιο το οποίο θα διέπει τις υποχρεώσεις όλων των επαγγελματιών στο χώρο της ναυτιλίας. Απαιτείται να επενδύουμε μόνιμα στη χρήση νέας τεχνολογίας, προκειμένου να είναι πιο ασφαλή τα λιμάνια και οι θάλασσές μας», και συμπλήρωσε «Εάν συνενώσουμε τα ρυμούλκα με την αντιρρυπαντική πολιτική και τη δυνατότητα της έρευνας και της διάσωσης στη θάλασσα, τότε βλέπετε ότι δημιουργείται ένα πλαίσιο το οποίο μας βοηθάει να καταλάβουμε πόσο σημαντικό είναι αυτό το βήμα».

Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κ. Γιάννης Κεφαλογιάννης -που δεν μπόρεσε να παραβρεθεί λόγω της πυρκαγιάς στην Χίο – στο μήνυμα του τόνισε ότι «η στενή και συνεχής συνεργασία όλων των εμπλεκομένων είναι το κλειδί για την διαχείριση περιστατικών και κρίσεων» ανέφερε την ενδυνάμωση της Πυροσβεστικής με 17 νέα ταχύπλοα σκάφη μέσω του προγράμματος ΑΙΓΙΣ, αναγνώρισε την έλλειψη ναυαγοσωστικών σκαφών (salvage tugs) και δεσμεύτηκε ότι το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και ίδιος προσωπικά είναι έτοιμοι να ακούσουν προσεκτικά τον κλάδο και να δώσουν λύσεις.

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Πλοιοκτητών κ. Παύλος Ξηραδάκης από την πλευρά του ανέφερε : «Σήμερα, μπορούμε να πούμε με υπερηφάνεια πως ο ελληνικός στόλος ρυμουλκών έχει κάνει ένα ποιοτικό άλμα. Από τον πρόσφατο εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου μέχρι σήμερα, 44 σύγχρονα ρυμουλκά επιχειρούν σε ελληνικά λιμάνια όχι μόνο στα μεγάλα αλλά και σε περιφερειακά λιμάνια – από την Κρήτη ως την Αλεξανδρούπολη. Ο νέος στόλος μας διαθέτει ισχυρές πυροσβεστικές δυνατότητες, εφάμιλλες και συχνά ανώτερες του κρατικού μηχανισμού. Είναι καιρός να ενταχθεί στον σχεδιασμό της Πολιτικής Προστασίας. Τέλος, η θεσμοθέτηση κανονισμών ρυμούλκησης στους λιμένες αποδεικνύεται κρίσιμη για την ασφάλεια. Όσα λιμάνια συμμορφώθηκαν, βλέπουν ήδη τα αποτελέσματα.»

Χαιρετισμούς απηύθυναν ο θεολογιότατος Επίσκοπος Αχελώου κ.κ Νύφωνας, ο Α' Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων και πρώην Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Γιάννης Πλακιωτάκης, το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος & Tsavliris Salvage Group κ. Νικόλαος Τσαβλίρης, καθώς και ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος ΟΛΠ κ. Παναγιώτης Τσώνης.

Στους 4 άξονες του Συνεδρίου συζητήθηκαν

Α) Ο ρόλος των ρυμουλκών στις σημερινές προκλήσεις των λιμένων

Β) Τα ναυαγοσωστικά πλοία και η σημασία τους για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του περιβάλλοντος και της οικονομίας

Γ) Αντιρρύπανση: Προστατεύοντας το θαλάσσιο περιβάλλον από ναυτικά ατυχήματα

Δ) Το μέλλον των υπεράκτιων δραστηριοτήτων στην Ελλάδα.

Πραγματοποιήθηκαν δύο τιμητικές βραβεύσεις: Η πρώτη στον Πλοίαρχο και το Πλήρωμα του Ναυαγοσωστικού ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Βασίλη Κικίλια για την διάσωση του MT SOUNION, και η δεύτερη στον πρώην Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γιάννη Πλακιωτάκη για την συμβολή του στον κλάδο από τον Πρόεδρο της Ένωσης κ. Παύλο Ξηραδάκη.

Το Συνέδριο ολοκληρώθηκε με την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας (MoU) μεταξύ της CASTALIA ConsorzioStabile SCpA και της Ελληνικής Ένωσης Πλοιοκτητών Ρυμουλκών, Ναυαγοσωστικών, Αντιρρυπαντικών & Πλοίων Υποστήριξης Υπεράκτιων Εγκαταστάσεων για θέματα αντιρρύπανσης.

Το Συνέδριο τίμησαν με την παρουσία τους ο κ. SU Xudong, Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ), ο Βουλευτής Β' Πειραιά κ. Μιχάλης Λιβανός, ο Βουλευτής Β' Πειραιά κ. Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος Αντιναύαρχος, Τρύφωνας Κοντιζάς, ο Γενικός Γραμματέας Λιμένων Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Ευάγγελος Κυριαζόπουλος, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιά κ. Μιχάλης Σφακιανάκης, ο Πρόεδρος της Ένωση Λιμένων Ελλάδας (ΕΛΙΜΕ), κ. Απόστολος Καμαρινάκης, ο Διευθύνων Σύμβουλος Οργανισμού Λιμένος Βόλου & Γενικός Γραμματέας Ένωσης Λιμένων Ελλάδος (ΕΛΙΜΕ), κ. Σωκράτης Αναγνώστου, ο Διευθύνων Σύμβουλος Οργανισμού Λιμένος Πάτρας, κ. Παναγιώτης Αναστασόπουλος.

Θερμές ευχαριστίες και στους εκλεκτούς συμμετέχοντες στις 4 θεματικές του Συνεδρίου κκ Γεώργιο Καμηλό Πλοηγό Πειραιά, Πλοίαρχο Α Τάξης Ε.Ν, Θάνο Λιάγκο, τ. Πρόεδρος ΕΛΙΜΕ, Πάνο Ξενοκώστα, Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος ONEX, Πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικών Ναυπηγείων, Δημήτρη Βάσσο, Managing Partner HFW Greece, Johan Luijks, Marine Fire Salvage Expert, Dennis Brand, Master Mariner & Salvage Consultant, Δημήτρη Μελίδη, Chief Operations Officer της Antipollution, Νικόλαο Βεντίκο, Καθηγητή Σχολής Ναυπηγών, ΕΜΠ, Στέφανο Σκαρβέλλη, EMSA External Expert on Marine Pollution Preparedness & Response IMO Roster Consultant on Oil Spill Prevention & Response, Alessandro Russo, President of CASTALIA Consorzio Stabile SCpA, Ema Jelavic, Area Sales Manager, DESMI Ro-Clean, Άγγελο Μηνάκη, ABS, Business Development Manager, Αριστοφάνη Στεφάτο, Δ/νων Σύμβουλος, ΕΔΕΥΕΠ, Ιωάννη Τόγια, Εκτελ. Δ/ντής, Asso.subsea, Μέλος Δ.Σ Ελληνικής Ένωσης Πλοιοκτητών Ρυμουλκών, Ναυαγοσωστικών, Αντιρρυπαντικών & Πλοίων Υποστήριξης Υπεράκτιων Εγκαταστάσεων, Γιάννη Σταμουδάκη Δ/ντής Επιχειρ. Δραστηριοτήτων, EDT Shipmanagement Ltd, Σταύρο Χαρίτο, Civil Engineer, Project Director & Technical Consultant for Maritime, Offshore and Energy Projects.