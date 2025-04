Τσαλίκης (Citi): Ψηφιακός μινιμαλισμός, απλοποίηση και ενίσχυση της εμπιστοσύνης εργαζομένου-εργοδότη τα κλειδιά για την προσέλκυση ταλέντου

Στη σημασία της ενίσχυσης της εμπιστοσύνης μεταξύ εργαζομένου και εργοδότη προκειμένου ο κάθε εργαζόμενος να μπορεί να διαμορφώνει τη δική του εμπειρία, καθώς και στον κεντρικό ρόλο που παίζει η απλοποίηση ενός οργανισμού σε μία εποχή «τεχνολογικής κούρασης», αναφέρθηκε ο Κώστας Τσαλίκης, Southern Europe & Benelux CHRO της Citi, και Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευσης & Χρηματοπιστωτικού Εγγραμματισμού της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών μιλώντας στο Delphi Economic Forum.

Η τεχνολογία δεν θα πρέπει να είναι ο σκοπός αλλά το μέσον για καλύτερη οργάνωση και πιο αποδοτική εργασία

Συμμετέχοντας σε πάνελ με θέμα “Transforming Employee Experience in Financial Services”, ο κ. Τσαλίκης αναφέρθηκε στο πώς μπορεί να συνυπάρξει η κουλτούρα καινοτομίας και ψυχολογικής ασφάλειας σε ένα περιβάλλον ψηφιακού μετασχηματισμού υπό το καθεστώς αυστηρού εποπτικού ελέγχου, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη απλοποίησης της τεχνολογίας και απλούστευσης της οργάνωσης των χρηματοπιστωτικών οργανισμών.

«Μέσα από την απλοποίηση δημιουργείται χώρος και χρόνος για δημιουργική σκέψη που ενισχύει την καινοτομία. Το τελευταίο διάστημα παρατηρείται το φαινόμενο της ψηφιακής κόπωσης με τις νέες γενιές να δηλώνουν κουρασμένες από την υπερβολική χρήση της τεχνολογίας. Σε μία εποχή υπερπληροφόρησης και διάχυτης διαθεσιμότητας τεχνολογικών εφαρμογών αναδεικνύεται η ανάγκη για ψηφιακό μινιμαλισμό. Η τεχνολογία δεν θα πρέπει να είναι ο σκοπός, αλλά το μέσον για καλύτερη οργάνωση και πιο αποδοτική εργασία που θα αυξάνει τελικά την παραγωγικότητα.

Στο πλαίσιο αυτό, η εμπειρία εργαζομένου (employee experience) επαναπροσδιορίζεται, ανέφερε, προσθέτοντας πως «με την επιμήκυνση των ορίων συνταξιοδότησης οι οργανισμοί απασχολούν πλέον διαφορετικές γενιές εργαζομένων, που έχουν διαφορετικές ανάγκες και ως εκ τούτου καταλύεται αυτό που αποκαλούσαμε ‘ενιαία εμπειρία εργαζομένου’. Τα πράγματα κινούνται τόσο γρήγορα με τα παραδοσιακά εργαλεία μέτρησης της εμπειρίας του εργαζομένου, όπως οι έρευνες ικανοποίησης να μην εξυπηρετούν απόλυτα τον σκοπό τους. Υπάρχει ανάγκη λοιπόν οι εταιρίες να αναπτύξουν αισθητήρια για άμεση μέτρηση on the spot», ανέφερε κατά την τοποθέτησή του ο κ. Τσαλίκης.

Οι νέες γενιές δίνουν μεγάλη σημασία στην εμπιστοσύνη, την ευελιξία και την ελευθερία που τους δίνει ο εργοδότης τους να διαμορφώσουν τις δικές τους συνθήκες εργασίας

Μέσα από τον μετασχηματισμό της εμπειρίας του εργαζομένου, επαναπροσδιορίζεται συνάμα και ο ρόλος των στελεχών του ανθρώπινου δυναμικού. Η αποστολή του HR απομακρύνεται από παραδοσιακές πρακτικές διαμόρφωσης ενιαίας εργασιακής εμπειρίας στοχεύοντας στην ανάπτυξη εργαλείων και τη διαμόρφωση πολιτικών που θα επιτρέπουν στον κάθε εργαζόμενο να διαμορφώσει την δική του εμπειρία. «Για να το πετύχουμε αυτό, πέρα από καινοτόμα προγράμματα ευέλικτων μορφών απασχόλησης, τηλεργασίας, εκ περιτροπής εργασίας, κλπ. η λέξη κλειδί είναι η εμπιστοσύνη, η οποία δεν αγοράζεται μέσα από μια ψηφιακή εφαρμογή αλλά χτίζεται, και μάλιστα, θέλει περισσότερο χρόνο από την ανάπτυξη ενός νέου λογισμικού», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Οι νέες γενιές δίνουν μεγάλη σημασία στην εμπιστοσύνη, την ευελιξία και την ελευθερία που τους δίνει ο εργοδότης τους να διαμορφώσουν τις δικές τους συνθήκες εργασίας και αυτό είναι απολύτως θεμιτό αρκεί βέβαια να επιτυγχάνεται το επιθυμητό αποτέλεσμα. Και έτσι, χτίζεται και η ψυχολογική ασφάλεια».