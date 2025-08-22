Φωτιά τώρα στην Καρδίτσα: Επιχειρούν εναέρια μέσα

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο μέτωπο επιχειρούν αυτή τη στιγμή 40 πυροσβέστες και μία ομάδα πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, με 14 οχήματα, ενώ 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο συνδράμουν με ρίψεις νερού.

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει και μαίνεται αυτή την ώρα σε έκταση με χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κρύα Βρύση Καρδίτσας, έχοντας προκαλέσει μαζική κινητοποίηση της πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο μέτωπο επιχειρούν αυτή τη στιγμή 40 πυροσβέστες και μία ομάδα πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, με 14 οχήματα, ενώ 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο συνδράμουν με ρίψεις νερού.

Στο έργο της πυροσβεστικής βοηθούν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου.

Παράλληλα, μήνυμα από το 112 εστάλη στους κατοίκους της περιοχής για να παραμείνουν σε ετοιμότητα.