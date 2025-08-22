Ειδήσεις | Ελλάδα

Φωτιά τώρα στην Καρδίτσα: Επιχειρούν εναέρια μέσα

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Φωτιά τώρα στην Καρδίτσα: Επιχειρούν εναέρια μέσα
Σύμφωνα με πληροφορίες, στο μέτωπο επιχειρούν αυτή τη στιγμή 40 πυροσβέστες και μία ομάδα πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, με 14 οχήματα, ενώ 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο συνδράμουν με ρίψεις νερού.

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει και μαίνεται αυτή την ώρα σε έκταση με χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κρύα Βρύση Καρδίτσας, έχοντας προκαλέσει μαζική κινητοποίηση της πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο μέτωπο επιχειρούν αυτή τη στιγμή 40 πυροσβέστες και μία ομάδα πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, με 14 οχήματα, ενώ 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο συνδράμουν με ρίψεις νερού.

Στο έργο της πυροσβεστικής βοηθούν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου.

Παράλληλα, μήνυμα από το 112 εστάλη στους κατοίκους της περιοχής για να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Δάνεια σε ελβετικό φράγκο: Οι τράπεζες προετοιμάστηκαν και αναμένουν τη ρύθμιση

Γιατί θα τρώμε όλο και περισσότερα έντομα - Αλματώδης η ανάπτυξη της αγοράς μέχρι το 2030

Ποδόσφαιρο: Ξεπέρασαν τα 5 δισ. δολ. οι μεταγραφές στην Ευρώπη - Που βρίσκουν τα χρήματα οι ομάδες

tags:
Φωτιά τώρα
Πυρκαγιά
Πυροσβεστική

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider