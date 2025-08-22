Ειδήσεις | Διεθνή

Νετανιάχου: «Χονδροειδές ψέμα» η έκθεση του ΟΗΕ που κηρύσσει κατάσταση λιμού στη Γάζα

Μπενιαμίν Νετανιάχου / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
«Το Ισραήλ δεν έχει πολιτική λιμού. Το Ισραήλ έχει μια πολιτική πρόληψης του λιμού», δηλώνει σε ανακοίνωση του γραφείο του Νετανιάχου, για τον οποίο «οι μόνοι που σκόπιμα αφήνονται να λιμοκτονούν στη Γάζα είναι οι Ισραηλινοί όμηροι» της Χαμάς.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κατήγγειλε σήμερα ως «χονδροειδές ψέμα» την έκθεση του ΟΗΕ που κήρυξε επισήμως κατάσταση λιμού στη Γάζα, και καταλόγισε στη Χαμάς την ευθύνη για τις ελλείψεις.

«Το Ισραήλ δεν έχει πολιτική λιμού. Το Ισραήλ έχει μια πολιτική πρόληψης του λιμού», δηλώνει σε ανακοίνωση του γραφείο του Νετανιάχου, για τον οποίο «οι μόνοι που σκόπιμα αφήνονται να λιμοκτονούν στη Γάζα είναι οι Ισραηλινοί όμηροι» της Χαμάς.

Ο ΟΗΕ κήρυξε σήμερα επισήμως κατάσταση λιμού στη Γάζα εκτιμώντας ότι αυτός «θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί» χωρίς «τη συστηματική παρεμπόδιση του Ισραήλ». Ωστόσο η έκθεση του ΟΗΕ «αγνοεί τις ανθρωπιστικές προσπάθειες του Ισραήλ και τις συστηματικές κλοπές της βοήθειας από τη Χαμάς», γράφει ο Νετανιάχου εκφράζοντας δυσαρέσκεια, σύμφωνα με τον οποίο «οι κλοπές αυτές είναι που προκάλεσαν τις προσωρινές ελλείψεις, τις οποίες το Ισραήλ ξεπέρασε χάρη» στις ενέργειές του.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

