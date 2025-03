ΑΒΑΞ: Σε 7,177% το ποσοστό του Στέλιου Χριστοδούλου

Ποσοστό 7,506% κατέχει ο Αντώνης Μιτζάλης.

Η ΑΒΑΞ ανακοινώνει ότι σύμφωνα με τις από 18.03.2025 γνωστοποιήσεις που έλαβε από τον κ. Στέλιο Χριστοδούλου και την ελεγχόμενη από αυτόν μέχρι πρότινος μέτοχό της κυπριακή εταιρεία MMLN 12 LTD, η MMLN 12 LTD μεταβίβασε την 17.03.2025 το σύνολο (100%) των μετοχών της κυπριακής εταιρείας HONEYSUCKLE PROPERTIES LTD., η οποία κατείχε άμεσα συνολικά 11.133.500 μετοχές στην Εταιρεία και τα αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου τα οποία αντιπροσώπευαν ποσοστό 7,506% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η MMLN 12 LIMITED σήμερα δεν ελέγχει (άμεσα ή έμμεσα) κανένα δικαίωμα ψήφου της Εταιρείας και ο κ. Στέλιος Χριστοδούλου ελέγχει μόνο άμεσα 7,177% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (αντιστοιχούντα σε 10.644.913 μετοχές και δικαιώματα ψήφου).

Επιπλέον, η ΑΒΑΞ αναφέρει σε ξεχωριστή ανακοίνωση ότι την 17.3.2025 ο κ. Αντώνιος Μιτζάλης προέβη σε συναλλαγή που σχετίζεται έμμεσα με μετοχές της Εταιρείας.

Διευκρινίζεται ότι ο κ. Αντώνιος Μιτζάλης απέκτησε την 17.03.2025 μετοχές που αναλογούν σε μειοψηφικό (και μη συνεπαγόμενο έλεγχο με βάση τον Ν. 3556/2007) ποσοστό 33,34% των συνολικών μετοχών του κεφαλαίου της κυπριακής εταιρείας Honeysuckle Properties Ltd., η οποία κατέχει άμεσα συνολικά 11.133.500 μετοχές της Εταιρείας και τα αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου τα οποία αντιπροσωπεύουν ποσοστό 7,506% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Η αξία των 11.133.500 μετοχών της Εταιρείας (€24.215.362,50), που αναφέρεται στην ανωτέρω γνωστοποίηση, υπολογίζεται με βάση την τιμή κλεισίματος της μετοχής της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών την προηγούμενη ημέρα διαπραγμάτευσης.