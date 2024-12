UnitedHealthcare: Το μήνυμα που άφησε ο ένοπλος στο σημείο της δολοφονίας του CEO - Οι απειλές και οι αγωγές

Ασύλληπτος παραμένει ο ένοπλος που πυροβόλησε και σκότωσε τον Μπράιν Τόμσον, CEO της UnitedHealthcare, της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας ασφάλισης υγείας στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με την αστυνομία η απροκάλυπτη επίθεση που έγινε στην καρδιά της Νέας Υόρκης, ήταν «στοχευμένη», αφού ο θύτης γνώριζε τον στόχο του και είχε επιλέξει προσεκτικά την ώρα και το σημείο που θα εκτελούσε το σχέδιό του.

Έγινε λίγο πριν τις 7 το πρωί της Τετάρτης, καθώς ο Τόμσον κατευθυνόταν προς το ξενοδοχείο που φιλοξενούσε την ετήσια ημέρα επενδυτών της εταιρείας του. Ενώ ο Τόμσον πλησίασε το κτίριο, μια φιγούρα εμφανίστηκε αρκετά μέτρα πίσω του και τον πυροβόλησε αρχικά στο πόδι, αφού το όπλο του φάνηκε να μπλοκάρει, για να συνεχίσει να τον πυροβολεί ενώ ήταν πλέον πεσμένος στο έδαφος.

Ο θάνατος του Τόμσον διαπιστώθηκε λιγότερο από μισή ώρα μετά το περιστατικό και η έρευνα για τον ένοπλο, ο οποίος διέφυγε στο Central Park, συνεχίζεται με την αστυνομία να έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για την σύλληψή του, ενώ μυστήριο αποτελούν και τα κίνητρα πίσω από την δολοφονία του CEO.

Η αστυνομία εξετάζει το υλικό από τις κάμερες παρακολούθησης και ερευνά πιθανά στοιχεία που άφησε πίσω του ο ένοπλος ενώ διέφευγε από το σημείο της δολοφονίας.

Το ABC News ανέφερε το βράδυ της Τετάρτης ότι οι λέξεις «αρνούμαι», «καταθέτω» και «υπερασπίζομαι» ήταν γραμμένες στους κάλυκες που βρέθηκαν στο σημείο. Αστυνομικές πηγές επιβεβαίωσαν την είδηση στη New York Post, προσθέτοντας συνέλεξαν από το σημείο τρεις σφαίρες 9 χιλιοστών.

LATEST: Authorities in New York City are offering a $10,000 reward for information leading to the arrest of a suspect in the killing of UnitedHealthcare CEO Brian Thompson. https://t.co/cgqIxOYsvy pic.twitter.com/rVReeCBS0c

— ABC News (@ABC) December 4, 2024