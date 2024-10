Επ. Κεφαλαιαγοράς: Πράσινο φως στο ενημερωτικό για την ΑΜΚ της Attica Bank

«Πράσινο φως» στην Attica Bank για το ενημερωτικό που αφορά την ΑΜΚ της άναψε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

«Πράσινο φως» στην Attica Bank για το ενημερωτικό που αφορά την ΑΜΚ της άναψε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Όπως έχει αναφέρει το insider.gr, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Attica Bank, ύψους 735 εκατ. ευρώ θα γίνει κατά 672,2 εκατ. ευρώ με μετρητά και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και κατά 62,9 εκατ. ευρώ μέσω έκδοσης τίτλων κτήσης (warrants).

Στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, το μέγιστο ποσό επένδυσης που θα πραγματοποιήσει το ΤΧΣ θα ανέλθει σε 475,1 εκατ. ευρώ, ενώ 200 εκατ. ευρώ θα εισφέρει ο ιδιώτης μέτοχος, Thrivest Holding. Ο e-ΕΦΚΑ θα εισφέρει 47,9 εκατ. ευρώ και το ΤΜΕΔΕ 12 εκατ. ευρώ.

Μετά την ολοκλήρωση της κεφαλαιακής ενίσχυσης, το ΤΧΣ αναμένεται να κατέχει ποσοστό όχι μικρότερο του 35% (από 72,5% σήμερα) του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Τράπεζας Αττικής, και η Thrivest ποσοστό που θα κυμαίνεται μεταξύ 50% πλέον μίας μετοχής και 58,5%.

Η ανακοίνωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 1037η/14.10.2024 συνεδρίασή του ενέκρινε το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου της εταιρείας με την επωνυμία «Attica BankΑΤΤ +17,94% Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία» για

α) τη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών των νέων μετοχών της που θα προέλθουν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων,

β) τη δημόσια προσφορά των τίτλων κτήσης μετοχών (warrants) με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων της Τράπεζας και

γ) την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών των νέων μετοχών της Τράπεζας που θα εκδοθούν μετά την ενάσκηση των τίτλων κτήσης μετοχών (warrants).

Η ανακοίνωση της Attica Bank

Η εταιρία με την επωνυμία «Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία» (η «Attica Bank» ή ο «Εκδότης») ανακοινώνει ότι από την 14.10.2024 θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το ενημερωτικό δελτίο για (i) τη δημόσια προσφορά στην Ελληνική Δημοκρατία και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (το «Χ.Α.») έως 359.469.360 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου και ονομαστική αξία €0,05 κάθε μια (οι «Νέες Κοινές Μετοχές ΑΜΚ»), που θα εκδοθούν από την Attica Bank, στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της κατά ποσό έως €17.973.468 με καταβολή μετρητών με τιμή διάθεσης €1,87 ανά Νέα Κοινή Μετοχή ΑΜΚ και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, σε αναλογία 677,4209451157461 Νέες Κοινές Μετοχές ΑΜΚ για κάθε μια παλαιά μετοχή της Attica Bank, και (ii) τη δημόσια προσφορά έως 359.469.360 τίτλων κτήσεις μετοχών (οι «Τίτλοι Κτήσης Μετοχών») που εκδίδονται από την Attica Bank και, μετά την ενάσκησή τους από τους κατόχους τους, την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς Αξιών του Χ.Α. έως 1.258.142.760 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου και ονομαστική αξία € 0,05 κάθε μία (οι «Μετοχές από την Ενάσκηση των Τίτλων»).

Το Ενημερωτικό Δελτίο αποτελείται από χωριστά έγγραφα, ήτοι (α) το έγγραφο αναφοράς (το «Έγγραφο Αναφοράς»), (β) το περιληπτικό σημείωμα (το «Περιληπτικό Σημείωμα»), (γ) το σημείωμα μετοχικού τίτλου που αφορά την προσφορά στην Ελληνική Δημοκρατία και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς Αξιών του Χ.Α. των Νέων Κοινών Μετοχών ΑΜΚ (το «Σημείωμα Μετοχικού Τίτλου») και (δ) το σημείωμα εκδιδόμενων τίτλων που αφορά την προσφορά στην Ελληνική Δημοκρατία των Τίτλων Κτήσης Μετοχών και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς Αξιών του Χ.Α. των Μετοχών από την Ενάσκηση των Τίτλων Κτήσης Μετοχών (το «Σημείωμα Εκδιδόμενων Τίτλων»), καθένα εκ των οποίων έχει εγκριθεί κατά την από 14.10.2024 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (η «Ε.Κ.») και, τα οποία συνιστούν από κοινού το ενημερωτικό δελτίο, κατά την έννοια των άρθρων 6 και 10 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, το οποίο συντάχθηκε στην αγγλική γλώσσα και εμπεριέχει μετάφραση του Περιληπτικού Σημειώματος στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τον Κανονισμό (EE) 2017/1129, τους κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμούς (EE) 2019/979 και (ΕΕ) 2019/980, τα άρθρα 57-68 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύουν και την Απόφαση 1/892/13.10.2020 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (το «Ενημερωτικό Δελτίο»).

Περαιτέρω πληροφορίες για τις Νέες Κοινές Μετοχές ΑΜΚ και τη διαδικασία άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης από τους επενδυτές παρατίθενται στην ενότητα 4. «INFORMATION CONCERNING THE SECURITIES TO BE OFFERED AND ADMITTED TO TRADING» και στην ενότητα 5. «TERMS AND CONDITIONS» του Σημειώματος Μετοχικού Τίτλου του Ενημερωτικού Δελτίου.

Περαιτέρω πληροφορίες για τους Τίτλους Κτήσης Μετοχών και τις Μετοχές από την Ενάσκηση των Τίτλων παρατίθενται στην ενότητα 4. «INFORMATION CONCERNING THE SECURITIES TO BE OFFERED AND ADMITTED TO TRADING» και στην ενότητα 5. «TERMS AND CONDITIONS» του Σημειώματος Εκδιδόμενων Τίτλων του Ενημερωτικού Δελτίου.

Το χρονοδιάγραμμα της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, της έκδοσης των Τίτλων Κτήσης Μετοχών και της ενάσκησής τους, καθώς και της εισαγωγής των Νέων Κοινών Μετοχών ΑΜΚ και των Μετοχών από την Ενάσκηση των Τίτλων Κτήσης Μετοχών έχει ως εξής: