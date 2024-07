ΤΕΡΝΑ: «Απογειώνονται» οι εργασίες στο νέο αεροδρόμιο της Κρήτης (Καστέλι) – Τα ορόσημα της παραχώρησης

Με εντατικούς ρυθμούς προχωρά από την ΤΕΡΝΑ, κατασκευαστικό βραχίονα του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η κατασκευή του νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης, με την πρόοδο να ξεπερνά το 35%. Πώς θα είναι η νέα μεγάλη υποδομή του νησιού.

Με εντατικούς ρυθμούς προχωρά από την ΤΕΡΝΑ, κατασκευαστικό βραχίονα του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η κατασκευή του νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης (ΔΑΗΚ), που θα αποτελέσει καταλύτη για το νησί, τον τουρισμό και τις υποδομές - μεταφορές, αλλά και «διάδρομο» προσέλκυσης επενδυτών, επιβατών, υπηρεσιών/προϊόντων από τις γύρω περιοχές μέχρι και την Ασία (Ινδία και όχι μόνο), με την πρόοδο να ξεπερνά το 35%.

Συγκεκριμένα, για την περιοχή του Αεροδρομίου, έχουν ολοκληρωθεί οι χωματουργικές εργασίες και είναι σε εξέλιξη η κατασκευή των τελικών επιφανειών τόσο σε τροχόδρομο και διάδρομο όσο και στον χώρο στάθμευσης των αεροσκαφών. Παράλληλα προχωράει η κατασκευή στο δίκτυο διανομής καυσίμων αεροσκαφών καθώς και η διαμόρφωση του χώρου αποθήκευσης καυσίμων αεροσκαφών.

Προχωρούν οι εργασίες – Τα ορόσημα

Στο κεντρικό κτήριο του Αεροσταθμού, η ανέγερση του φέροντα οργανισμού έχει ξεπεράσει το 90%, ενώ το Κτήριο αστυνομίας έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. Επιπλέον, έχει ολοκληρωθεί η θεμελίωση και είναι σε εξέλιξη η κατασκευή του πύργου ελέγχου και η κατασκευή του καταστρώματος της γέφυρας αναχωρήσεων.

Επίσης, σε εξέλιξη βρίσκεται το κτήριο του υποσταθμού καθώς και οι εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού, ενώ προχωρούν και οι οικοδομικές και Η/Μ εργασίες στο υπόγειο του κεντρικού κτηρίου του Αεροσταθμού. Αναφορικά με τις οδικές συνδέσεις, η πρόοδος στο ΝΟΑΚ είναι στο 77% και στον ΒΟΑΚ στο 48%.

Ο Νέος Διεθνής Αερολιμένας Ηρακλείου στην περιοχή του Καστελίου θα αντικαταστήσει τον υφιστάμενο αερολιμένα και θα κατασκευαστεί σύμφωνα με ένα σύνολο τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών προκειμένου να ικανοποιήσει τις παρούσες και μελλοντικές ανάγκες κίνησης. Σε σχέση με ευρύτερα χρονοδιαγράμματα του έργου, η Συμβατική διάρκεια της Περιόδου Παραχώρησης είναι 35 έτη από την Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης (Φεβρουάριος 2020) και συμπεριλαμβάνει την Περίοδο Μελέτης-Κατασκευής, η δε συμβατική διάρκεια Περιόδου Μελέτης-Κατασκευής είναι έως (60) μήνες από την Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης.

Το Αεροδρόμιο αναμένεται να τεθεί σε εμπορική λειτουργία στις 6 Φεβρουαρίου 2027. Στην εταιρεία Αεροδρομίου συμμετέχουν το Ελληνικό Δημόσιο (45,90%), η ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (32,46%), η Ινδική GMR Airports Ltd (21,64%), ενώ κατασκευαστής είναι η ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (100%), μέλος του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, για έργα προϋπολογισμού περίπου 500 εκατ. ευρώ. Όπως από τον Ιανουάριο έχει αναφέρει το insider.gr αποκαλύπτοντας τα κυβερνητικά ενοποιημένα σχέδια ανά υπουργείο για φέτος, εν προκειμένω για τις υποδομές, το 2024 αναμένεται να υλοποιηθεί το έργο κατά το ήμισυ περίπου, που αποτελεί έναν σημαντικό στόχο – ορόσημο.

Πώς θα είναι το νέο αεροδρόμιο της Κρήτης

Όπως από πέρυσι έχει αναφέρει το insider.gr, σύμφωνα με την επικαιροποιημένη σύμβαση το νέο τέρμιναλ θα είναι 93.572 τμ σχεδόν 32% πιο μεγάλος από ότι αρχικά είχε σχεδιαστεί. Η προοπτική που υπάρχει είναι μέχρι το 2030 το αεροδρόμιο να μπορεί να εξυπηρετεί ετησίως 10 εκατομμύρια επιβάτες. Σε βάθος είκοσι πέντε ετών, το Αεροδρόμιο του Καστελίου θα μπορεί να φιλοξενεί δεκατέσσερα εκατομμύρια επισκέπτες.

Παλιότερες εκτιμήσεις της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έκαναν λόγο για οικονομικές προβολές, για την περίοδο 2026–2055, που δείχνουν σωρευτικά έσοδα 6,6 δισ. ευρώ, σωρευτικά EBITDA 4,3 δισ. ευρώ και διανομές 1,1 δισ. ευρώ. Οι παραδοχές δεν λαμβάνουν υπόψη την εμπορική εκμετάλλευση για περίπου 400 στρέμματα.

Ο Νέος Διεθνής Αερολιμένας Ηρακλείου Κρήτης θα είναι το δεύτερο πιο πολυσύχναστο αεροδρόμιο στην Ελλάδα, ως επιχειρησιακή συνέχεια του υφιστάμενου Κρατικού Αερολιμένα Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης». Εκτιμάται ότι θα εξυπηρετεί 10.000.000 επιβάτες ετησίως κατά την έναρξη, ενώ κατά τη διάρκεια της περιόδου παραχώρησης αναμένεται να ξεπεράσει τους 18.000.000 σε ετήσια βάση.

Πρόκειται για ένα «πράσινο αεροδρόμιο» με ιδία παραγωγή και διαχείριση ενέργειας, ενώ ανταποκρινόμενο στην ανάγκη μέριμνας για την κλιματική αλλαγή, θα δίνεται έμφαση στη μείωση αποτυπώματος CO2. Ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι η εφαρμογή υψηλότατων κριτηρίων στην παροχή Υπηρεσιών, σύμφωνα με τις προδιαγραφές διεθνώς αναγνωρισμένων οργανισμών του κλάδου (ACI ASQ, IATA Optimum Level). Το Νέο αεροδρόμιο αποσκοπεί να έχει μια αρμονική σχέση με την τοπική κοινωνία και να την αναδεικνύει.

Για αυτό το λόγο, ήδη λαμβάνουν χώρα διαρκείς ενέργειες υποστήριξης της τοπικής κοινωνίας και ανάδειξης της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς, παρέχοντας ταυτόχρονα στον επισκέπτη την αίσθηση του τόπου με τις ιδιαιτερότητές του. Ταυτόχρονα, ως μία σύγχρονη υποδομή, η πιο πρόσφατη τεχνολογία και οι καινοτόμες εφαρμογές θα είναι στην πρώτη γραμμή, παράλληλα με την επίτευξη στρατηγικών εμπορικών συμφωνιών.

Θα διαθέτει 19 πύλες επιβίβασης, εκ των οποίων οι 8 θα είναι συνδυαστικής χρήσης για πτήσεις Εντός και Εκτός Σένγκεν. Ο Αεροσταθμός θα έχει έκταση 94.000 τ.μ. κατά την έναρξη λειτουργιών και διαθέτει 8 επίπεδα. Καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής των επιβατών στον Αεροσταθμό θα υπάρχουν βιομετρικές και αυτοματοποιημένες διαδικασίες ελέγχου καθώς και εγκαταστάσεις ψυχαγωγίας, αναψυχής, εστίασης, προσευχής, υποστήριξης βρεφών και μητέρων δημιουργώντας ένα μοναδικό αίσθημα ταξιδιωτικής εμπειρίας.

Επίσης, ο Αερολιμένας θα διαθέτει:

- 31 απομακρυσμένες θέσεις Power in – Power out ICAO Code C με σύστημα ανεφοδιασμού Fuel Hydrant

- 6 θέσεις στάθμευσης MARS τύπου push back για αεροσκάφη τύπου ICAO Code E εξοπλισμένες με Fuel Hydrant και τροφοδοσία 400 Hz και PreConditioned Air

- 3 θέσεις στάθμευσης Ελικοπτέρων

- Δεύτερο (Νέο) διάδρομο προσαπογειώσεων μήκους 3.200m, κατηγορίας ICAO 4E για πολιτικά και στρατιωτικά αεροσκάφη με διπλή διασύνδεση (taxilink) του νέου Διαδρόμου προσαπογειώσεων με τον υφιστάμενο διάδρομο αεροδρομίου της 133ης Σμηναρχίας Μάχης

- Αερόσταθμος Γενικής Αεροπορίας/VIP και πίστα χωρητικότητας 9 θέσεων αεροσκαφών

- Εγκατάσταση Αποπαγοποίησης & Πλύσης Αεροσκαφών

- Eγκαταστάσεις Δεξαμενών Καυσίμων, Βιολογικού Καθαρισμού, Διαχείρισης Απορριμμάτων

- Υποδομή Υποστέγου συντήρησης Αεροσκαφών MRO

- Εμπορικοί χώροι Αεροσταθμού 13.000τμ

- Εγκατάσταση Σταθμού Λεωφορείων και λοιπών Μέσων Μαζικής Μεταφοράς

- Αποθηκευτικοί χώροι και χώροι γραφείων Αεροδρομίου άνω των 6.000τμ

Ο Διεθνής Αερολιμένας θα περιλαμβάνει Εμπορική ζώνη προσβάσιμη από τον αστικό ιστό και κατάλληλα ενταγμένη στην ευρύτερη οικιστική και χωροταξική ανάπτυξη της περιοχής έκτασης 800 στρεμμάτων.

Αναφορικά με την πρόσβαση στο Αεροδρόμιο, επιτυγχάνεται η πρώτη μεγάλη σύνδεση Βόρειας και Νότιας Κρήτης με το διαμήκη άξονα που ενώνει τη Χερσόνησο με τη Νότια Κρήτη, μήκους 25 χιλιομέτρων, ενώ με την ολοκλήρωση της κατασκευής του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) εκτιμάται ότι το αεροδρόμιο θα είναι προσβάσιμο από το Ηράκλειο σε λιγότερο από 25 λεπτά.