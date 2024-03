Διαθέσιμο την επόμενη εβδομάδα το αναβαθμισμένο chatbox τεχνητής νοημοσύνης του Έλον Μασκ

Η τελευταία εκδοχή του chatbox της startup τεχνητής νοημοσύνης του Έλον Μασκ, Grok-1.5, θα είναι διαθέσιμη στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ την επόμενη εβδομάδα, ανακοίνωσε ο δισεκατομμυριούχος μέσω ανάρτησης στο πρωην Twitter.

«Το Grok 2 θα έχει υψηλότερη τεχνητή νοημοσύνη για κάθε εφαρμογή. Δοκιμάζεται τώρα», πρόσθεσε ο Μασκ.

Should be available on 𝕏 next week.

Grok 2 should exceed current AI on all metrics. In training now. https://t.co/s7rVxvK8mZ

— Elon Musk (@elonmusk) March 29, 2024